Μαρινάκης σε Τσίπρα: Την επόμενη φορά να συγκρίνετε την Ελλάδα που παραδώσατε το 2019 με τη σημερινή
Μαρινάκης σε Τσίπρα: Την επόμενη φορά να συγκρίνετε την Ελλάδα που παραδώσατε το 2019 με τη σημερινή
«Δεν πήγατε ως τουρίστας, αλλά ως πρώην πρωθυπουργός», τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ανάρτησή του
Αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα για την επίσκεψή του στη Γαλλία και τις συγκρίσεις που έκανε με την Ελλάδα αφήνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, παραθέτοντας οικονομικά στοιχεία για τις δύο χώρες και καλώντας τον πρώην πρωθυπουργό να συγκρίνει την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας το 2019 με τη σημερινή.
«Ο κύριος Τσίπρας πήγε μέχρι τη Γαλλία για να τη συγκρίνει την Ελλάδα. Ξέχασε, όμως, κάτι βασικό, δεν πήγε ως τουρίστας, πήγε ως πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επισημαίνοντας ότι κάθε χώρα αντιμετωπίζει τις δικές της προκλήσεις, παραθέτει στοιχεία για την πορεία του ΑΕΠ, των αποδοχών, της ανεργίας και του δημόσιου χρέους σε Ελλάδα και Γαλλία την περίοδο 2019-2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται ο Παύλος Μαρινάκης, από το 2019 έως το 2026 το πραγματικό ΑΕΠ της Ελλάδας αυξήθηκε κατά 13%, ενώ της Γαλλίας κατά 6,2%.
Παράλληλα, όπως υποστηρίζει, οι καθαρές αποδοχές στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 42,3% την ίδια επταετία, έναντι 14,9% στη Γαλλία, παρά τις διαδοχικές κρίσεις και τις πληθωριστικές πιέσεις που αντιμετώπισε η Ευρώπη.
Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στην ανεργία, σημειώνοντας ότι το 2019 η Ελλάδα είχε ποσοστό ανεργίας περίπου δέκα ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από τη Γαλλία, ενώ σήμερα, ανάλογα με τον μήνα, τα ποσοστά των δύο χωρών είτε συγκλίνουν είτε η Ελλάδα καταγράφει χαμηλότερη ανεργία.
Ακόμη μεγαλύτερη, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η μεταβολή στην ανεργία των νέων. Όπως αναφέρει, το 2019 η Ελλάδα είχε ποσοστό ανεργίας των νέων κατά 19 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από τη Γαλλία, ενώ σήμερα η Γαλλία εμφανίζει ποσοστό υψηλότερο κατά πέντε μονάδες από την Ελλάδα. Αναφερόμενος στο δημόσιο χρέος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστηρίζει ότι από το 2019 η Ελλάδα το έχει μειώσει κατά 46,5 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ στη Γαλλία έχει αυξηθεί κατά περισσότερες από 21 μονάδες, με παράλληλη αύξηση του ελλείμματος κατά 125%.
Ο Παύλος Μαρινάκης ολοκληρώνει την παρέμβασή του απευθυνόμενος προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο κατηγορεί ότι επιχειρεί να υποτιμήσει την πρόοδο της χώρας.
«Κύριε Τσίπρα, την επόμενη φορά που θα ταξιδέψετε στο εξωτερικό για να υποτιμήσετε όσα έχει πετύχει αυτή η χώρα, πρωτίστως με τις θυσίες του ελληνικού λαού, πριν από αυτό, κάντε μια διαφορετική σύγκριση. Τι χώρα παραδώσατε το 2019 και πώς είναι η Ελλάδα σήμερα», καταλήγει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
«Ο κύριος Τσίπρας πήγε μέχρι τη Γαλλία για να τη συγκρίνει την Ελλάδα. Ξέχασε, όμως, κάτι βασικό, δεν πήγε ως τουρίστας, πήγε ως πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης.
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Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επισημαίνοντας ότι κάθε χώρα αντιμετωπίζει τις δικές της προκλήσεις, παραθέτει στοιχεία για την πορεία του ΑΕΠ, των αποδοχών, της ανεργίας και του δημόσιου χρέους σε Ελλάδα και Γαλλία την περίοδο 2019-2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται ο Παύλος Μαρινάκης, από το 2019 έως το 2026 το πραγματικό ΑΕΠ της Ελλάδας αυξήθηκε κατά 13%, ενώ της Γαλλίας κατά 6,2%.
Παράλληλα, όπως υποστηρίζει, οι καθαρές αποδοχές στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 42,3% την ίδια επταετία, έναντι 14,9% στη Γαλλία, παρά τις διαδοχικές κρίσεις και τις πληθωριστικές πιέσεις που αντιμετώπισε η Ευρώπη.
Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στην ανεργία, σημειώνοντας ότι το 2019 η Ελλάδα είχε ποσοστό ανεργίας περίπου δέκα ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από τη Γαλλία, ενώ σήμερα, ανάλογα με τον μήνα, τα ποσοστά των δύο χωρών είτε συγκλίνουν είτε η Ελλάδα καταγράφει χαμηλότερη ανεργία.
Ακόμη μεγαλύτερη, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η μεταβολή στην ανεργία των νέων. Όπως αναφέρει, το 2019 η Ελλάδα είχε ποσοστό ανεργίας των νέων κατά 19 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από τη Γαλλία, ενώ σήμερα η Γαλλία εμφανίζει ποσοστό υψηλότερο κατά πέντε μονάδες από την Ελλάδα. Αναφερόμενος στο δημόσιο χρέος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστηρίζει ότι από το 2019 η Ελλάδα το έχει μειώσει κατά 46,5 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ στη Γαλλία έχει αυξηθεί κατά περισσότερες από 21 μονάδες, με παράλληλη αύξηση του ελλείμματος κατά 125%.
Ο Παύλος Μαρινάκης ολοκληρώνει την παρέμβασή του απευθυνόμενος προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο κατηγορεί ότι επιχειρεί να υποτιμήσει την πρόοδο της χώρας.
«Συγκρίνετε την Ελλάδα που παραδώσατε το 2019 με τη σημερινή»
«Κύριε Τσίπρα, την επόμενη φορά που θα ταξιδέψετε στο εξωτερικό για να υποτιμήσετε όσα έχει πετύχει αυτή η χώρα, πρωτίστως με τις θυσίες του ελληνικού λαού, πριν από αυτό, κάντε μια διαφορετική σύγκριση. Τι χώρα παραδώσατε το 2019 και πώς είναι η Ελλάδα σήμερα», καταλήγει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
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