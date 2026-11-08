Από τα «ταμπού» στην καθιέρωση της κυπριακής διαλέκτου: Πώς τα Greeklish και τα social media άλλαξαν τα δεδομένα

Το αυστηρό μοντέλο της κοινωνικής διγλωσσίας και η επανάσταση των Greeklish

Για τον γραπτό λόγο το 79,6% τάσσεται υπέρ της επέκτασης της Κυπριακής διαλέκτου (46,5% σε ορισμένους πρόσθετους τομείς και 33,1% σε όλους τους τομείς) και μόνο το 20,4% θεωρεί ότι πρέπει να παραμείνουν οι περιορισμοί.Όπως επισήμανε ο κ. Αρμοστής, «η διεύρυνση των λειτουργιών της κυπριακής διαλέκτου δεν προϋποθέτει την άρση της διγλωσσίας ούτε την κατάργηση της κοινής ελληνικής».Η Κοινή Ελληνική παραμένει ο βασικός θεσμικός κώδικας και το σημείο αναφοράς για τα επίσημα δελτία ειδήσεων και τα διοικητικά έγγραφα. Παράλληλα όμως, η Κυπριακή Ελληνική διαθέτει «αφανές κύρος», καθώς χαρακτηρίζεται από φυσικότητα, ειλικρίνεια, άνεση και αυθεντικότητα, λειτουργώντας ως ισχυρός δείκτης αλληλεγγύης και τοπικής ταυτότητας. Παράλληλα, η αναδυόμενη αστική μεσόλεκτος προσφέρει τη «χρυσή τομή», καθώς επιτρέπει στους ομιλητές να εκφράζονται δημόσια με σοβαρότητα και κύρος, διατηρώντας τα κυπριακά γλωσσικά στοιχεία χωρίς να εγκλωβίζονται στο φολκλόρ ή να αφομοιώνονται πλήρως από την πρότυπη ελληνική.Περιγράφοντας τη γλωσσική πραγματικότητα που είχε επικρατήσει για δεκαετίες στην Κύπρο, ο κ. Αρμοστής εξήγησε πως κινούνταν εντός τους αυστηρού μοντέλου της κοινωνικής διγλωσσίας (diglossia), όπως το διατύπωσε το 1959 ο γλωσσολόγος Τσαρλς Φέργκιουσον, σύμφωνα με τον οποίο δύο διαφορετικές ποικιλίες της ίδιας γλώσσας συνυπάρχουν σε μια κοινότητα, έχοντας αυστηρά διαχωρισμένους κοινωνικούς ρόλους.Στο διγλωσσικό αυτό περιβάλλον, η Κοινή Νέα Ελληνική λειτουργούσε ως η «υψηλή ποικιλία» (High variety) και κυριαρχούσε στη διοίκηση, την εκπαίδευση, τους θεσμούς, τη δικαιοσύνη και τα επίσημα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ενώ η Κυπριακή Ελληνική περιοριζόταν ως η «χαμηλή ποικιλία» (Low variety) στην καθημερινή προφορική επικοινωνία, την οικογένεια και τις ανεπίσημες συναναστροφές.Όποια προσπάθεια καταβλήθηκε για να χρησιμοποιηθεί η διάλεκτος σε σοβαρά, τραγικά ή εθνικά θέματα συναντούσε έντονες κοινωνικές αντιδράσεις, καθώς θεωρείτο αδιανόητη η εκφορά «σοβαρού λόγου» στη ντοπιολαλιά. Η κυπριακή διάλεκτος θεωρείτο κατάλληλη μόνο για το αστείο, το γραφικό και το παραδοσιακό, ενώ η Κοινή Νέα Ελληνική θεωρείτο ο μόνος επεξεργασμένος κώδικας ικανός να εκφράσει υψηλά νοήματα.Τη μεγάλη ανατροπή στη σχέση των Κυπρίων με τον γραπτό διαλεκτικό λόγο έφεραν στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και τις αρχές της δεκαετίας του 2000 οι τεχνολογικές εξελίξεις της εποχής, με την εισαγωγή των γραπτών μηνυμάτων SMS, των δωματίων συνομιλίας (IRC), των πρώτων ιστολογίων (blogs) και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία δημιούργησαν ένα νέο είδος επικοινωνίας που οι γλωσσολόγοι ονομάζουν «πληκτρολογούμενη προφορικότητα», όπου οι χρήστες πληκτρολογούν όπως ακριβώς μιλούν.Στο πλαίσιο αυτό τα Greeklish έδωσαν λύση στο αδιέξοδο της γραφής της κυπριακής διαλέκτου, επιτρέποντας την εύκολη καταγραφή ιδιομορφιών και φωνημάτων της Κυπριακής που δεν αποδίδονται άμεσα στο αλφάβητο της νέας ελληνικής.Η ψηφιακή τριβή αύξησε κατακόρυφα την ορατότητα της διαλέκτου και εδραίωσε τη «νομιμοποίηση» της στη δημόσια σφαίρα και σταδιακά η χρήση της μεταπήδησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε αναρτήσεις σε ιστολόγια, σε συνθήματα στους τοίχους και τελικά στην πεζογραφία και τη λογοτεχνία, χρησιμοποιώντας πλέον και το ελληνικό αλφάβητο.Σήμερα, όπως επισήμανε ο κ. Αρμοστής, η κυπριακή διάλεκτος έχει απενοχοποιηθεί πλήρως και έτσι τα πανό και τα πλάκατ των διαδηλώσεων γράφονται στην κυπριακή διάλεκτο, ενώ και η εγχώρια ραπ και hip-hop σκηνή υιοθέτησε πλήρως την κυπριακή διάλεκτο -ένας Κύπριος ράπερ θεωρείται μη αυθεντικός αν εκφράζει τα βιώματά του σε μια γλωσσική μορφή που δεν είναι η φυσική του-, αλλά και στη διαφήμιση χρησιμοποιείται η διάλεκτος για να δημιουργήσει οικειότητα.Τέλος, η κυπριακή διάλεκτος χρησιμοποιείται ακόμη και σε σύγχρονα μυθιστορήματα, στο θέατρο και τον κινηματογράφο, αλλά και στη μετάφραση κλασικών και πολιτικών κειμένων υψηλής διανόησης, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Κομμουνιστικό Μανιφέστο.