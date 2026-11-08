Μητσοτάκης από τις Σέρρες με μηνύματα για τα ελληνοτουρκικά και αιχμές προς τα δεξιά της ΝΔ και τον Σαμαρά

Στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το μεσημέρι την ιστορική Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών, στην οποία επέστρεψαν κειμήλια μεγάλης αξίας που είχαν αφαιρεθεί το 1917.Ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στη Μονή από την ηγουμένη Φεβρωνία και τις μοναχές και ενημερώθηκε για τη μακρά ιστορία της, το έργο της, όπως και για τα εκτεταμένα έργα αποκατάστασης που ολοκληρώθηκαν την τελευταία τριετία για την αποκατάσταση τμημάτων του συγκροτήματος που επλήγησαν από πυρκαγιά το 2010. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε, επίσης, την ευκαιρία να επισκεφθεί το Καθολικό της Μονής, που χρονολογείται από τον 14ο αιώνα, τις αίθουσες με τα κειμήλια και τη βιβλιοθήκη της.Τον Πρωθυπουργό συνόδευαν οη Υπουργός Πολιτισμούο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας-Θράκηςκαι οι Βουλευτές Σερρών της Νέας Δημοκρατίας«Δεν αισθάνομαι ότι προσέρχομαι στο μοναστήρι σας ως ευεργέτης, αλλά ως ένας ταπεινός προσκυνητής ο οποίος απλά επιτέλεσε το καθήκον του, που του άρμοζε βάσει του διακριτού μου ρόλου.Πράγματι, απεκατεστάθη μια ιστορική "ανορθογραφία", μια ιστορική αδικία, με την επιστροφή και στο μοναστήρι σας κειμηλίων τα οποία εκλάπησαν από τους Βούλγαρους κατακτητές πριν από έναν και πλέον αιώνα.Γι’ αυτό και αισθάνομαι και εγώ και συμμερίζομαι τη μεγάλη χαρά τη δική σας, της Αδελφότητας σας, αλλά και των χιλιάδων προσκυνητών που προσέρχονται σε αυτό το τόσο σημαντικό, όχι μόνο για τη Μακεδονία αλλά και για ολόκληρη την Ορθοδοξία, μοναστήρι.Έτσι και εγώ θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η προσπάθειά μας και ο αγώνας μας για να επιστραφεί το σύνολο των κειμηλίων που εκλάπησαν σε ταραγμένους καιρούς, θα αποτελεί για εμένα μια διαρκή προτεραιότητα.Έγινε, όμως, ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα και είμαι σίγουρος ότι και αυτό θα έχει συνέχεια.Σας ευχαριστώ και πάλι για τα καλά σας λόγια και για την πολύ θερμή σας υποδοχή».