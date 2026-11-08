Μητσοτάκης από τις Σέρρες με μηνύματα για τα ελληνοτουρκικά και αιχμές προς τα δεξιά της ΝΔ και τον Σαμαρά
Μητσοτάκης από τις Σέρρες με μηνύματα για τα ελληνοτουρκικά και αιχμές προς τα δεξιά της ΝΔ και τον Σαμαρά
«Ετεροβαρής είναι η αδράνεια και η ακινησία», απάντησε στην κριτική για τη συμφωνία με τη Βουλγαρία, τονίζοντας ότι ακόμη και οι μακροχρόνιες διαφορές μεταξύ κρατών μπορούν να επιλυθούν - Την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός
Μηνύματα με αποδέκτες εντός και εκτός Ελλάδας είχε η αντιφώνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών στις Σέρρες. Η επιστροφή των 48 εκκλησιαστικών κειμηλίων από τη Βουλγαρία έδωσε στον πρωθυπουργό την ευκαιρία να αναφερθεί στη δυνατότητα επίλυσης μακροχρόνιων διαφορών μεταξύ κρατών, με μια έμμεση αναφορά στα ελληνοτουρκικά, αλλά και να αφήσει αιχμές προς τα κόμματα στα δεξιά της ΝΔ και τον Αντώνη Σαμαρά για την κριτική που ασκούν στην κυβερνητική εξωτερική πολιτική.
«Αν υπάρχει βούληση και μεθοδικότητα, αν υπάρχει τόλμη και αποφασιστικότητα, ακόμη και οι πιο μακρόχρονιες εκκρεμότητες μεταξύ κρατών μπορούν τελικά να βρουν τη λύση τους», ανέφερε χαρακτηριστικά, σε μια αποστροφή που παραπέμπει και στις σχέσεις Αθήνας και Άγκυρας.
Συνέχισε, μάλιστα, μιλώντας για μια πατριωτική πολιτική που αποδεικνύει ότι η Ελλάδα είναι ισχυρή, το κύρος της υψηλό και η φωνή της ακούγεται δυνατά. «Δεν φοβάται λοιπόν και να συζητήσει και να διεκδικήσει και τελικά να δικαιωθεί», υπογράμμισε.
«Αυτό ίσως είναι και η καλύτερη απάντηση για όσους έσπευσαν να μιλήσουν με μεμψιμοιρία για αυτήν την επιστροφή. Δεν είναι ετεροβαρής μία συμφωνία η οποία ανοίγει τον δρόμο των θησαυρών μας. Ετεροβαρής είναι η αδράνεια και η ακινησία που τους κρατούν μακριά», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ο πρώην πρωθυπουργός είχε αντιδράσει στην παράδοση των οστών του Τσάρου Σαμουήλ στη Βουλγαρία, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα πήρε πίσω μόλις 48 από τα χιλιάδες κειμήλια που είχαν αφαιρεθεί από τη βόρεια Ελλάδα. Είχε μάλιστα υπενθυμίσει ότι ο ίδιος απαιτούσε την επιστροφή όλων, κάνοντας λόγο για «υποχώρηση με πανηγυρισμούς» και καταλήγοντας με τη φράση «Δεν είναι αυτή η Ελλάδα».
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χωρίς να τον κατονομάσει, αντέτεινε το αποτέλεσμα της συμφωνίας, με την επιστροφή των κειμηλίων έπειτα από 109 χρόνια. «Κάθε ιερό αντικείμενο που επαναπατρίζεται δεν έρχεται για να τοποθετηθεί απλά σε μία προθήκη. Κάθε φορά επουλώνει και μία πληγή στη συλλογική μας μνήμη», σημείωσε.
Με αφορμή τη γιορτή των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην Πολεμική Αεροπορία, ευχόμενος οι Αρχάγγελοι να είναι «πάντα άγρυπνοι φρουροί των ελληνικών ουρανών και των ανθρώπων που με αυταπάρνηση τους υπερασπίζονται καθημερινά».
«Αν υπάρχει βούληση και μεθοδικότητα, αν υπάρχει τόλμη και αποφασιστικότητα, ακόμη και οι πιο μακρόχρονιες εκκρεμότητες μεταξύ κρατών μπορούν τελικά να βρουν τη λύση τους», ανέφερε χαρακτηριστικά, σε μια αποστροφή που παραπέμπει και στις σχέσεις Αθήνας και Άγκυρας.
Συνέχισε, μάλιστα, μιλώντας για μια πατριωτική πολιτική που αποδεικνύει ότι η Ελλάδα είναι ισχυρή, το κύρος της υψηλό και η φωνή της ακούγεται δυνατά. «Δεν φοβάται λοιπόν και να συζητήσει και να διεκδικήσει και τελικά να δικαιωθεί», υπογράμμισε.
Οι αιχμές προς τα δεξιάΗ τοποθέτηση αυτή συνδέθηκε και με την απάντηση του πρωθυπουργού στις αντιδράσεις για τη συμφωνία με τη Σόφια, την οποία είχε επικρίνει έντονα ο Αντώνης Σαμαράς.
«Αυτό ίσως είναι και η καλύτερη απάντηση για όσους έσπευσαν να μιλήσουν με μεμψιμοιρία για αυτήν την επιστροφή. Δεν είναι ετεροβαρής μία συμφωνία η οποία ανοίγει τον δρόμο των θησαυρών μας. Ετεροβαρής είναι η αδράνεια και η ακινησία που τους κρατούν μακριά», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ο πρώην πρωθυπουργός είχε αντιδράσει στην παράδοση των οστών του Τσάρου Σαμουήλ στη Βουλγαρία, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα πήρε πίσω μόλις 48 από τα χιλιάδες κειμήλια που είχαν αφαιρεθεί από τη βόρεια Ελλάδα. Είχε μάλιστα υπενθυμίσει ότι ο ίδιος απαιτούσε την επιστροφή όλων, κάνοντας λόγο για «υποχώρηση με πανηγυρισμούς» και καταλήγοντας με τη φράση «Δεν είναι αυτή η Ελλάδα».
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χωρίς να τον κατονομάσει, αντέτεινε το αποτέλεσμα της συμφωνίας, με την επιστροφή των κειμηλίων έπειτα από 109 χρόνια. «Κάθε ιερό αντικείμενο που επαναπατρίζεται δεν έρχεται για να τοποθετηθεί απλά σε μία προθήκη. Κάθε φορά επουλώνει και μία πληγή στη συλλογική μας μνήμη», σημείωσε.
Με αφορμή τη γιορτή των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην Πολεμική Αεροπορία, ευχόμενος οι Αρχάγγελοι να είναι «πάντα άγρυπνοι φρουροί των ελληνικών ουρανών και των ανθρώπων που με αυταπάρνηση τους υπερασπίζονται καθημερινά».
Στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το μεσημέρι την ιστορική Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών, στην οποία επέστρεψαν κειμήλια μεγάλης αξίας που είχαν αφαιρεθεί το 1917.
Ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στη Μονή από την ηγουμένη Φεβρωνία και τις μοναχές και ενημερώθηκε για τη μακρά ιστορία της, το έργο της, όπως και για τα εκτεταμένα έργα αποκατάστασης που ολοκληρώθηκαν την τελευταία τριετία για την αποκατάσταση τμημάτων του συγκροτήματος που επλήγησαν από πυρκαγιά το 2010. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε, επίσης, την ευκαιρία να επισκεφθεί το Καθολικό της Μονής, που χρονολογείται από τον 14ο αιώνα, τις αίθουσες με τα κειμήλια και τη βιβλιοθήκη της.
Τον Πρωθυπουργό συνόδευαν ο Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης κ. κ. Θεολόγος, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, ο Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας-Θράκης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας και οι Βουλευτές Σερρών της Νέας Δημοκρατίας Φωτεινή Αραμπατζή και Θεόφιλος Λεονταρίδης.
Η αντιφώνηση του Πρωθυπουργού προς την ηγουμένη Φεβρωνία:
«Δεν αισθάνομαι ότι προσέρχομαι στο μοναστήρι σας ως ευεργέτης, αλλά ως ένας ταπεινός προσκυνητής ο οποίος απλά επιτέλεσε το καθήκον του, που του άρμοζε βάσει του διακριτού μου ρόλου.
Πράγματι, απεκατεστάθη μια ιστορική "ανορθογραφία", μια ιστορική αδικία, με την επιστροφή και στο μοναστήρι σας κειμηλίων τα οποία εκλάπησαν από τους Βούλγαρους κατακτητές πριν από έναν και πλέον αιώνα.
Γι’ αυτό και αισθάνομαι και εγώ και συμμερίζομαι τη μεγάλη χαρά τη δική σας, της Αδελφότητας σας, αλλά και των χιλιάδων προσκυνητών που προσέρχονται σε αυτό το τόσο σημαντικό, όχι μόνο για τη Μακεδονία αλλά και για ολόκληρη την Ορθοδοξία, μοναστήρι.
Έτσι και εγώ θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η προσπάθειά μας και ο αγώνας μας για να επιστραφεί το σύνολο των κειμηλίων που εκλάπησαν σε ταραγμένους καιρούς, θα αποτελεί για εμένα μια διαρκή προτεραιότητα.
Έγινε, όμως, ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα και είμαι σίγουρος ότι και αυτό θα έχει συνέχεια.
Σας ευχαριστώ και πάλι για τα καλά σας λόγια και για την πολύ θερμή σας υποδοχή».
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