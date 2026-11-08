Θεσσαλονίκη: Νεκρή 29χρονη που έπεσε από μπαλκόνι πέμπτου ορόφου
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Πτώση

Θεσσαλονίκη: Νεκρή 29χρονη που έπεσε από μπαλκόνι πέμπτου ορόφου

Aπό τη μέχρι στιγμής έρευνα των Αρχών για τα αίτια της τραγωδίας, δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας

Θεσσαλονίκη: Νεκρή 29χρονη που έπεσε από μπαλκόνι πέμπτου ορόφου
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Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (8/11) στη Θεσσαλονίκη, όπου μία 29χρονη έχασε τη ζωή της μετά από πτώση από μπαλκόνι.

Το τραγικό συμβάν έγινε γύρω στις 13:30. Η 29χρονη έπεσε στο κενό από μπαλκόνι διαμερίσματος πέμπτου ορόφου πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Ηλιάδος και Δελφών.

Συνέπεια της πτώσης ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός της γυναίκας. Σύμφωνα με πληροφορίες, από τη μέχρι στιγμής έρευνα των Αρχών για τα αίτια της τραγωδίας, δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τη μετέφερε στο νοσοκομείο “Παπαγεωργίου”, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
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