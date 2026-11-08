«Δεν είμαι αχυράνθρωπος», λέει ο Πετιλόν για το κύκλωμα φοροδιαφυγής της Θεσσαλονίκης, τι υποστηρίζει ο δικηγόρος του
«Δεν είμαι αχυράνθρωπος», λέει ο Πετιλόν για το κύκλωμα φοροδιαφυγής της Θεσσαλονίκης, τι υποστηρίζει ο δικηγόρος του
«Θα συνεργαστεί με τις αρχές και αρνείται την κατηγορία», δηλώνει ο συνήγορός του, Όθωνας Παπαδόπουλος
«Δεν είμαι αχυράνθρωπος. Έχω μια οφειλή στην Εφορία και δεν περίμενα ότι για την οφειλή μου αυτή θα πήγαινα για κακούργημα». Αυτά ήταν τα λόγια του Ερρίκου Πετιλόν στον δικηγόρο του Όθωνα Παπαδόπουλου που συνελήφθη και είναι κατηγορούμενος στο κύκλωμα εκτεταμένης φοροδιαφυγής που ξεσκέπασε χτες η Μονάδα Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων (ΜΕΟΕΛ) Μακεδονίας της ΑΑΔΕ (ΓΔ ΔΕΟΣ).
Όπως ανέφερε στο protothema.gr ο δικηγόρος κ. Παπαδόπουλος ο εντολέας του αρνείται τις κατηγορίες του αχυρανθρώπου στην υπόθεση και αναφέρει ότι «θα συνεργαστεί με τις αρχές».
«Θα συνεργαστεί με τις αρχές και αρνείται την κατηγορία. Ο κ. Πετιλόν μου είπε ότι έχει μια οφειλή προς την εφορία, την οποία την γνωρίζει και όπως μου είπε σκοπεύει να την ξεχρεώσει. Δεν είναι ο πρώτος Έλληνας που χρωστάει στην Εφορία και όπως είπε “δεν περίμενα ότι θα πήγαινα για κακούργημα για αυτό το πράγμα. Ναι, χρωστάω στην Εφορία, προσπαθώ να τα ξεχρεώσω'''. Δεν είναι αχυράνθρωπος», τόνισε ο κ. Παπαδόπουλος.
Περαιτέρω δε, ανέφερε ότι ο κ. Πετιλόν είχε επιχειρηματική δραστηριότητα «κι αυτό είναι όλο».
«Συμμετείχε εν γνώση του σε εταιρείες στις οποίες σε κάποιες είχε την ιδιότητα του διαχειριστή. Ο Ερρίκος αξιοποιούσε το όνομα και την αναγνωρισιμότητα του» τόνισε ο κ. Παπαδόπουλος που όπως πρόσθεσε μελετά την δικογραφία και αύριο θα συναντηθεί εκ νέου με τον κ. Πετιλόν ενόψει της απολογίας του.
Να σημειωθεί ότι η δικογραφία, που υποβλήθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2026 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και οδήγησε τους πρώτους 16 συλληφθέντες ενώπιον του 3ου Ειδικού Ανακριτή, μεταξύ των οποίων και ο γνωστός ηθοποιός και μοντέλο Ερρίκος Πετιλόν, είναι ογκωδέστατη και περιλαμβάνονται ηχηρά ονόματα της νυχτερινής ζωής της Θεσσαονίκης.
Οι αριθμοί προκαλούν ίλιγγο: 1.283 κατηγορούμενοι, 917 ελεγχόμενες εταιρείες (εκ των οποίων οι 860 με βεβαιωμένα χρέη) και μια συνολική «μαύρη τρύπα» στα κρατικά ταμεία που αγγίζει τα 206.269.437,89 ευρώ (138.095.260,50 ευρώ σε φόρους στην ΑΑΔΕ και 68.174.177,41 ευρώ σε ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ).
Όπως ανέφερε στο protothema.gr ο δικηγόρος κ. Παπαδόπουλος ο εντολέας του αρνείται τις κατηγορίες του αχυρανθρώπου στην υπόθεση και αναφέρει ότι «θα συνεργαστεί με τις αρχές».
«Θα συνεργαστεί με τις αρχές και αρνείται την κατηγορία. Ο κ. Πετιλόν μου είπε ότι έχει μια οφειλή προς την εφορία, την οποία την γνωρίζει και όπως μου είπε σκοπεύει να την ξεχρεώσει. Δεν είναι ο πρώτος Έλληνας που χρωστάει στην Εφορία και όπως είπε “δεν περίμενα ότι θα πήγαινα για κακούργημα για αυτό το πράγμα. Ναι, χρωστάω στην Εφορία, προσπαθώ να τα ξεχρεώσω'''. Δεν είναι αχυράνθρωπος», τόνισε ο κ. Παπαδόπουλος.
Περαιτέρω δε, ανέφερε ότι ο κ. Πετιλόν είχε επιχειρηματική δραστηριότητα «κι αυτό είναι όλο».
«Συμμετείχε εν γνώση του σε εταιρείες στις οποίες σε κάποιες είχε την ιδιότητα του διαχειριστή. Ο Ερρίκος αξιοποιούσε το όνομα και την αναγνωρισιμότητα του» τόνισε ο κ. Παπαδόπουλος που όπως πρόσθεσε μελετά την δικογραφία και αύριο θα συναντηθεί εκ νέου με τον κ. Πετιλόν ενόψει της απολογίας του.
Να σημειωθεί ότι η δικογραφία, που υποβλήθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2026 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και οδήγησε τους πρώτους 16 συλληφθέντες ενώπιον του 3ου Ειδικού Ανακριτή, μεταξύ των οποίων και ο γνωστός ηθοποιός και μοντέλο Ερρίκος Πετιλόν, είναι ογκωδέστατη και περιλαμβάνονται ηχηρά ονόματα της νυχτερινής ζωής της Θεσσαονίκης.
Οι αριθμοί προκαλούν ίλιγγο: 1.283 κατηγορούμενοι, 917 ελεγχόμενες εταιρείες (εκ των οποίων οι 860 με βεβαιωμένα χρέη) και μια συνολική «μαύρη τρύπα» στα κρατικά ταμεία που αγγίζει τα 206.269.437,89 ευρώ (138.095.260,50 ευρώ σε φόρους στην ΑΑΔΕ και 68.174.177,41 ευρώ σε ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ).
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα