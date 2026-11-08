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Γιορτάζει η Πολεμική Αεροπορία: Εντυπωσιακή επίδειξη F-16 από την ομάδα «Ζευς» στη Λάρισα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Γιορτάζει η Πολεμική Αεροπορία: Εντυπωσιακή επίδειξη F-16 από την ομάδα «Ζευς» στη Λάρισα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Πλήθος κόσμου στην 110 Πτέρυγα Μάχης για την αεροπορική επίδειξη, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, Αρχάγγελο Μιχαήλ
Τον προστάτη της, Αρχάγγελο Μιχαήλ, γιορτάζει σήμερα, Κυριακή 8 Νοεμβρίου, η Πολεμική Αεροπορία, με εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα, στις οποίες περιλαμβάνονται αεροπορικές επιδείξεις και επισκέψεις του κοινού σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις.
Στη Λάρισα, πλήθος πολιτών συγκεντρώθηκε νωρίς το μεσημέρι στην 110 Πτέρυγα Μάχης για να παρακολουθήσει την αεροπορική επίδειξη της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς».
Το μαχητικό αεροσκάφος πραγματοποίησε εντυπωσιακούς ελιγμούς στον ουρανό της πόλης, προσφέροντας ένα ξεχωριστό θέαμα στους θεατές που βρέθηκαν στην αεροπορική βάση για τον εορτασμό.
Παράλληλα, σήμερα, Κυριακή, ο χώρος ιστορικών εκθεμάτων του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, με τίτλο «Μορφές Αεροπορικού Πνεύματος», είναι ανοιχτός για το κοινό από τις 09:00 έως τις 17:00, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν πτυχές της ιστορίας της Πολεμικής Αεροπορίας.
Πηγή φωτογραφιών: onlarissa
Στη Λάρισα, πλήθος πολιτών συγκεντρώθηκε νωρίς το μεσημέρι στην 110 Πτέρυγα Μάχης για να παρακολουθήσει την αεροπορική επίδειξη της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς».
Το μαχητικό αεροσκάφος πραγματοποίησε εντυπωσιακούς ελιγμούς στον ουρανό της πόλης, προσφέροντας ένα ξεχωριστό θέαμα στους θεατές που βρέθηκαν στην αεροπορική βάση για τον εορτασμό.
Παράλληλα, σήμερα, Κυριακή, ο χώρος ιστορικών εκθεμάτων του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, με τίτλο «Μορφές Αεροπορικού Πνεύματος», είναι ανοιχτός για το κοινό από τις 09:00 έως τις 17:00, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν πτυχές της ιστορίας της Πολεμικής Αεροπορίας.
Πηγή φωτογραφιών: onlarissa
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