Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στους Αθανάτους Ηρακλείου, οι κάτοικοι αντιδρούν στη λειτουργεία δομής μεταναστών
ΕΛΛΑΔΑ
Ηράκλειο Κρήτη Συγκέντρωση διαμαρτυρίας Δομή Μεταναστών Μετανάστες

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στους Αθανάτους Ηρακλείου, οι κάτοικοι αντιδρούν στη λειτουργεία δομής μεταναστών

Η δομή αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να τεθεί σε λειτουργία

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στους Αθανάτους Ηρακλείου, οι κάτοικοι αντιδρούν στη λειτουργεία δομής μεταναστών
9 ΣΧΟΛΙΑ
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν νωρίτερα σήμερα (8/11) κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής των Αθανάτων Ηρακλείου οι οποίοι αντιδρούν στη λειτουργεία δομής μεταναστών στην περιοχή τους.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται επί της εθνικής οδού Ηρακλείου-Μοιρών, έξω από τις πρώην αποθήκες Σκουλούδη, όπου αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να λειτουργήσει η δομή, με τους συμμετέχοντες να προχωρούν και στο κλείσιμο του δρόμου.

Όπως γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τις προηγούμενες ημέρες, στο Ηράκλειο βρέθηκε ο γενικός γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων 'Ασυλο, Σπυρίδων Σταθούλης, που έκανε γνωστό ότι είναι θέμα χρόνου η λειτουργία της δομής για την οποία ο ίδιος ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, έχει ξεκαθαρίσει ότι θα είναι κλειστού τύπου και πάντως προσωρινής παραμονής των μεταναστών, οι οποίοι θα προωθούνται μετά την ολιγοήμερη παραμονή τους, στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Δείτε εικόνες από την συγκέντρωση διαμαρτυρίας:

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στους Αθανάτους Ηρακλείου, οι κάτοικοι αντιδρούν στη λειτουργεία δομής μεταναστών


Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στους Αθανάτους Ηρακλείου, οι κάτοικοι αντιδρούν στη λειτουργεία δομής μεταναστών
9 ΣΧΟΛΙΑ

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