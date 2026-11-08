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Μαραθώνιος Αθήνας: Ποιοι δρόμοι παραμένουν κλειστοί, πότε θα αποκατασταθεί η κυκλοφορία
Μαραθώνιος Αθήνας: Ποιοι δρόμοι παραμένουν κλειστοί, πότε θα αποκατασταθεί η κυκλοφορία
Σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής - Σταδιακή αποκατάσταση της κυκλοφορίας έως το βράδυ
Σε ισχύ παραμένουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική, λόγω της διεξαγωγής του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, με βασικές οδικές αρτηρίες να παραμένουν κλειστές και την κυκλοφορία να αποκαθίσταται σταδιακά έως το βράδυ.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Τροχαίας, οι περιορισμοί επηρεάζουν κυρίως το κέντρο της Αθήνας, τη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, τη λεωφόρο Μεσογείων και τμήματα της λεωφόρου Μαραθώνος.
-Αρδηττού: Σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα, έως τις 19:30, με επιμέρους περιορισμούς σε τμήμα της έως τις 22:00.
-Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας: Σε όλο το μήκος της, έως τις 19:30.
-Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας: Από τη λεωφόρο Αμαλίας έως την οδό Ζαχάρωφ, και στα δύο ρεύματα, έως τις 18:30.
-Ριζάρη: Από τη Βασιλίσσης Σοφίας έως τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, έως τις 18:30.
-Βασιλέως Γεωργίου Β΄: Από τη Βασιλέως Κωνσταντίνου έως τη Ρηγίλλης, έως τις 18:30.
-Αρχιμήδους: Από την οδό Πλαστήρα έως τη Μουσούρου, έως τις 19:30.
-Λεωφόρος Μεσογείων: Από τον Σταυρό Αγίας Παρασκευής έως τη λεωφόρο Κατεχάκη, έως τις 18:30.
-Λεωφόρος Μαραθώνος: Από τη λεωφόρο Διονύσου έως τον Σταυρό Αγίας Παρασκευής, έως τις 16:45.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Τροχαίας, οι περιορισμοί επηρεάζουν κυρίως το κέντρο της Αθήνας, τη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, τη λεωφόρο Μεσογείων και τμήματα της λεωφόρου Μαραθώνος.
Ποιοι δρόμοι παραμένουν κλειστοί-Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου: Σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα, έως τις 19:30.
-Αρδηττού: Σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα, έως τις 19:30, με επιμέρους περιορισμούς σε τμήμα της έως τις 22:00.
-Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας: Σε όλο το μήκος της, έως τις 19:30.
-Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας: Από τη λεωφόρο Αμαλίας έως την οδό Ζαχάρωφ, και στα δύο ρεύματα, έως τις 18:30.
-Ριζάρη: Από τη Βασιλίσσης Σοφίας έως τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, έως τις 18:30.
-Βασιλέως Γεωργίου Β΄: Από τη Βασιλέως Κωνσταντίνου έως τη Ρηγίλλης, έως τις 18:30.
-Αρχιμήδους: Από την οδό Πλαστήρα έως τη Μουσούρου, έως τις 19:30.
-Λεωφόρος Μεσογείων: Από τον Σταυρό Αγίας Παρασκευής έως τη λεωφόρο Κατεχάκη, έως τις 18:30.
-Λεωφόρος Μαραθώνος: Από τη λεωφόρο Διονύσου έως τον Σταυρό Αγίας Παρασκευής, έως τις 16:45.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους εδώ.
Παράλληλα, κλειστή προβλέπεται να παραμείνει έως τις 17:00 η έξοδος 15 της Αττικής Οδού, προς τη λεωφόρο Μαραθώνος, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
Η σταδιακή αποκατάσταση της κυκλοφορίας έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει από τα τμήματα της λεωφόρου Μαραθώνος, ενώ στις 18:30 προβλέπεται η λήξη σημαντικού μέρους των περιορισμών στη λεωφόρο Μεσογείων και στη Βασιλίσσης Σοφίας.
Στις 19:30 αναμένεται να ολοκληρωθούν οι βασικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Αρδηττού και στη Βασιλίσσης Όλγας.
Ωστόσο, ορισμένοι αποκλεισμοί στο κέντρο της Αθήνας θα διατηρηθούν για περισσότερες ώρες, ενώ η Ηρώδου Αττικού θα παραμείνει κλειστή έως τις 08:00 το πρωί της Δευτέρας (9/11).
Οι παραπάνω ώρες αφορούν τον επίσημο προγραμματισμό της Τροχαίας και ενδέχεται να διαφοροποιηθούν ανάλογα με την εξέλιξη της διοργάνωσης.
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