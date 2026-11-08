Μαραθώνιος Αθήνας: Ποιοι δρόμοι παραμένουν κλειστοί, πότε θα αποκατασταθεί η κυκλοφορία

Παράλληλα, κλειστή προβλέπεται να παραμείνει έως τις 17:00 η έξοδος 15 της Αττικής Οδού, προς τη λεωφόρο Μαραθώνος, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.Η σταδιακή αποκατάσταση της κυκλοφορίας έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει από τα τμήματα της λεωφόρου Μαραθώνος, ενώ στις 18:30 προβλέπεται η λήξη σημαντικού μέρους των περιορισμών στη λεωφόρο Μεσογείων και στη Βασιλίσσης Σοφίας.Στις 19:30 αναμένεται να ολοκληρωθούν οι βασικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Αρδηττού και στη Βασιλίσσης Όλγας.Ωστόσο, ορισμένοι αποκλεισμοί στο κέντρο της Αθήνας θα διατηρηθούν για περισσότερες ώρες, ενώ η Ηρώδου Αττικού θα παραμείνει κλειστή έως τις 08:00 το πρωί της Δευτέρας (9/11).Οι παραπάνω ώρες αφορούν τον επίσημο προγραμματισμό της Τροχαίας και ενδέχεται να διαφοροποιηθούν ανάλογα με την εξέλιξη της διοργάνωσης.