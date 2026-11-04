Από τα μπάζα, ξανά στην παραγωγή: Η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO δείχνει τον δρόμο για έναν πιο βιώσιμο κύκλο κατασκευών - «Για εμάς τα μπάζα είναι παιχνιδάκι»
Εντοπίστηκαν 207 κιλά κάνναβης στο τελωνείο του «Ελευθέριος Βενιζέλος» αξίας σχεδόν 1 εκατ. €
Εντοπίστηκαν 207 κιλά κάνναβης στο τελωνείο του «Ελευθέριος Βενιζέλος» αξίας σχεδόν 1 εκατ. €
Βρέθηκαν 48 χαρτοκιβώτια, τοποθετημένα σε δύο παλέτες, που φέρεται να είχαν μεταφερθεί αεροπορικώς από την Ταϊλάνδη, ενώ σύμφωνα με τα συνοδευτικά έγγραφα, το δηλωθέν εμπόρευμα αφορούσε ενδύματα
Περισσότερα από 207 κιλά ακατέργαστης κάνναβης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τον Αύγουστο του 2026 σε αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων στο τελωνείο του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος». Το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος από την περαιτέρω διακίνηση της ποσότητας εκτιμάται σχεδόν σε 1 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης Λαθρεμπορίου του Τελωνείου Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος», έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών.
Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν 48 χαρτοκιβώτια, τοποθετημένα σε δύο παλέτες, τα οποία περιείχαν συνολικά 207 κιλά και 466 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.
Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι παλέτες φέρεται να είχαν μεταφερθεί αεροπορικώς από την Ταϊλάνδη, ενώ σύμφωνα με τα συνοδευτικά έγγραφα, το δηλωθέν εμπόρευμα αφορούσε ενδύματα.
Η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.
Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης Λαθρεμπορίου του Τελωνείου Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος», έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών.
Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν 48 χαρτοκιβώτια, τοποθετημένα σε δύο παλέτες, τα οποία περιείχαν συνολικά 207 κιλά και 466 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.
Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι παλέτες φέρεται να είχαν μεταφερθεί αεροπορικώς από την Ταϊλάνδη, ενώ σύμφωνα με τα συνοδευτικά έγγραφα, το δηλωθέν εμπόρευμα αφορούσε ενδύματα.
Η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα