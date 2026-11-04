Συνέλαβαν 16χρονό την ώρα που παραλάμβανε δέμα με 2 κιλά κάνναβης στη Θεσσαλονίκη, βρέθηκε και δεύτερο πακέτο με 5 κιλά ναρκωτικών
ΕΛΛΑΔΑ
Κάνναβη Θεσσαλονίκη Δέμα

Συνέλαβαν 16χρονό την ώρα που παραλάμβανε δέμα με 2 κιλά κάνναβης στη Θεσσαλονίκη, βρέθηκε και δεύτερο πακέτο με 5 κιλά ναρκωτικών

To δεύτερο πακέτο βρέθηκε σε αποθήκη εταιρείας ταχυμεταφορών

Συνέλαβαν 16χρονό την ώρα που παραλάμβανε δέμα με 2 κιλά κάνναβης στη Θεσσαλονίκη, βρέθηκε και δεύτερο πακέτο με 5 κιλά ναρκωτικών
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Στη σύλληψη ενός 16χρονου για διακίνηση κάνναβης μέσω ταχυδρομικών δεμάτων προχώρησαν την Τρίτη αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.

Ο 16χρονος συνελήφθη την ώρα που παραλάμβανε δέμα μέσα στο οποίο υπήρχαν 2 κιλά κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk) σε τέσσερις νάιλον συσκευασίες.

Ακολούθησε έρευνα στις αποθήκες και δεύτερης εταιρείας ταχυμεταφορών όπου με τη βοήθεια του αστυνομικού σκύλου «VEKTOR», εντοπίστηκε και δεύτερο δέμα, το οποίο περιείχε ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού βάρους 5,4 κιλών που προοριζόταν επίσης για τον ανήλικο.

Ο συλληφθείς, ο οποίος έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Εκτός από τον ανήλικο, συνελήφθη και η μητέρα του που τελικά αφέθηκε ελεύθερη κατόπιν προφορικής εντολής εισαγγελέα.
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