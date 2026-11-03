Αρνείται την εμπλοκή της στις απάτες με τη ΜΚΟ Παιδική Χαρά και τα ρίχνει στον Κωνσταντίνο Φιρινίδη η σύντροφός του: «Είναι εθισμένος στον τζόγο»
Αρνείται την εμπλοκή της στις απάτες με τη ΜΚΟ Παιδική Χαρά και τα ρίχνει στον Κωνσταντίνο Φιρινίδη η σύντροφός του: «Είναι εθισμένος στον τζόγο»
Η κατηγορούμενη, η οποία παρέμεινε για λιγότερο από δύο ώρες στο γραφείο του 1ου Τακτικού Ανακριτή Θεσσαλονίκης, αρνήθηκε τις κατηγορίες και τις απέδωσε στον σύντροφό της
Στον σύντροφό της και ιδρυτή της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», Κωνσταντίνο Φιρινίδη, απέδωσε την υπεξαίρεση των 2,9 εκατομμυρίων ευρώ η 35χρονη, η οποία απολογήθηκε σήμερα ως μέλος της οργάνωσης που φέρεται να ξόδευε τεράστια χρηματικά ποσά -τα οποία συγκεντρώνονταν από εράνους για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας- σε προσωπικές ανάγκες και πολυτελείς απολαύσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατηγορούμενη, η οποία παρέμεινε για λιγότερο από δύο ώρες στο γραφείο του 1ου Τακτικού Ανακριτή Θεσσαλονίκης, αρνήθηκε τις κατηγορίες και τις απέδωσε στον σύντροφό της. Η γυναίκα υποστήριξε ότι το ποσό της υπεξαίρεσης δεν ξεπερνά τις 900.000 ευρώ και φέρεται να είπε πως τα χρήματα αυτά τα ξόδεψε ο 37χρονος, ο οποίος είναι εθισμένος στον τζόγο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η 35χρονη είπε ενώπιον του ανακριτή ότι «δεν είναι τόσα τα χρήματα που λένε ότι λείπουν απο τους εράνους. Είναι περίπου 900.000 ευρώ, τόσα τα μέτρησα εγώ. Και αυτά τα πήρε ο πρώην σύζυγος μου και τα έπαιξε στον τζόγο. Είναι εθισμένος. Ήξερα και καταλάβαινα τι γινόταν και γι αυτό τον λόγο ζητώ συγγνώμη. Δεν κάναμε ζωή πολυτελή και δυστυχώς επιδεικνύονται αποσπασματικά στιγμές που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και στην καθημερινότητα μας. Εμείς ζούμε σε ένα σπίτι στην περιοχή της Τούμπας, 68 τ.μ. και με μίσθωμα 500 ευρώ. Ζούσαμε συμβατικά λόγω των παιδιών».
Σε άλλο σημείο φέρεται να ανέφερε πως «πράγματι αγόρασα μια τσάντα Louis Vuitton. Έχω πάει δυο φορές σε σουίτες ξενοδοχείων αλλά δεκάδες φορές έχω μείνει σε σπίτια οικογενειών που με έχουν φιλοξενήσει όταν πήγαινα στην Αθήνα. Εχω βαφτίσει τρία παιδάκια», φέρεται να είπε.
Η γυναίκα υποστήριξε ότι «δεν υπήρξε καμία καταγγελία από καμία οικογένεια. Ένα μέρος των χρημάτων χρησιμοποιήθηκε για προσωπικές ανάγκες και ανάγκες διαβίωσης, αλλά όχι για να κάνουμε πολυτελή βίο».
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 37χρονος είχε έντονη στοιχηματική δραστηριότητα, καθώς είχε τοποθετήσει το ποσό των 2,6 εκατομμυρίων ευρώ σε διαδικτυακές εταιρείες, με τις εισπράξεις του να ξεπερνούν τα δύο εκατομμύρια ευρώ.
Η διαδικασία των απολογιών συνεχίζεται, καθώς το «κατώφλι» του ανακριτή θα περάσουν σήμερα ο 32χρονος αδελφός της γυναίκας και δύο παράγοντες διαιτησίας. Οι τελευταίοι απολογούνται για το σκέλος της δικογραφίας που αφορά τον παράνομο στοιχηματισμό και τη φερόμενη χειραγώγηση αγώνων τοπικών πρωταθλημάτων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατηγορούμενη, η οποία παρέμεινε για λιγότερο από δύο ώρες στο γραφείο του 1ου Τακτικού Ανακριτή Θεσσαλονίκης, αρνήθηκε τις κατηγορίες και τις απέδωσε στον σύντροφό της. Η γυναίκα υποστήριξε ότι το ποσό της υπεξαίρεσης δεν ξεπερνά τις 900.000 ευρώ και φέρεται να είπε πως τα χρήματα αυτά τα ξόδεψε ο 37χρονος, ο οποίος είναι εθισμένος στον τζόγο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η 35χρονη είπε ενώπιον του ανακριτή ότι «δεν είναι τόσα τα χρήματα που λένε ότι λείπουν απο τους εράνους. Είναι περίπου 900.000 ευρώ, τόσα τα μέτρησα εγώ. Και αυτά τα πήρε ο πρώην σύζυγος μου και τα έπαιξε στον τζόγο. Είναι εθισμένος. Ήξερα και καταλάβαινα τι γινόταν και γι αυτό τον λόγο ζητώ συγγνώμη. Δεν κάναμε ζωή πολυτελή και δυστυχώς επιδεικνύονται αποσπασματικά στιγμές που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και στην καθημερινότητα μας. Εμείς ζούμε σε ένα σπίτι στην περιοχή της Τούμπας, 68 τ.μ. και με μίσθωμα 500 ευρώ. Ζούσαμε συμβατικά λόγω των παιδιών».
Σε άλλο σημείο φέρεται να ανέφερε πως «πράγματι αγόρασα μια τσάντα Louis Vuitton. Έχω πάει δυο φορές σε σουίτες ξενοδοχείων αλλά δεκάδες φορές έχω μείνει σε σπίτια οικογενειών που με έχουν φιλοξενήσει όταν πήγαινα στην Αθήνα. Εχω βαφτίσει τρία παιδάκια», φέρεται να είπε.
Η γυναίκα υποστήριξε ότι «δεν υπήρξε καμία καταγγελία από καμία οικογένεια. Ένα μέρος των χρημάτων χρησιμοποιήθηκε για προσωπικές ανάγκες και ανάγκες διαβίωσης, αλλά όχι για να κάνουμε πολυτελή βίο».
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 37χρονος είχε έντονη στοιχηματική δραστηριότητα, καθώς είχε τοποθετήσει το ποσό των 2,6 εκατομμυρίων ευρώ σε διαδικτυακές εταιρείες, με τις εισπράξεις του να ξεπερνούν τα δύο εκατομμύρια ευρώ.
Η διαδικασία των απολογιών συνεχίζεται, καθώς το «κατώφλι» του ανακριτή θα περάσουν σήμερα ο 32χρονος αδελφός της γυναίκας και δύο παράγοντες διαιτησίας. Οι τελευταίοι απολογούνται για το σκέλος της δικογραφίας που αφορά τον παράνομο στοιχηματισμό και τη φερόμενη χειραγώγηση αγώνων τοπικών πρωταθλημάτων.
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