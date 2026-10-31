Τραγωδία στην Πρέβεζα: Νεκρός 22χρονος σε τροχαίο με βυτιοφόρο
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο δυστύχημα Πρέβεζα Νεκρός Βυτιοφόρο

Τραγωδία στην Πρέβεζα: Νεκρός 22χρονος σε τροχαίο με βυτιοφόρο

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο νεαρός προσέκρουσε σε βυτιοφόρο και σφηνώθηκε από κάτω - Επιχείρησε η Πυροσβεστική

Τραγωδία στην Πρέβεζα: Νεκρός 22χρονος σε τροχαίο με βυτιοφόρο
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (31/10) στην Τύργια Πρέβεζας, με έναν 22χρονο άνδρα από την Φιλιππιάδα να αφήνει την τελευταία του πνοή.

Σύμφωνα με το epirusgate.gr, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, προσέκρουσε σε βυτιοφόρο όχημα, με αποτέλεσμα να σφηνωθεί κάτω από αυτό.

Για τον απεγκλωβισμό του οδηγού χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής. Στη συνέχεια, ο 22χρονος παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Θεσπρωτικού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από το αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας.

Thema Insights

Πληρωμές χωρίς άγχος: οι επιλογές που κάνουν την καθημερινότητά μας πιο εύκολη

Οι αγορές μας έχουν αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια και το Πλαίσιο ακολουθεί αυτή την εξέλιξη, προσφέροντας διαφορετικούς τρόπους πληρωμής που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε αγοράς.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης