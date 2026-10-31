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Διακοπή κυκλοφορίας στο Περιστέρι λόγω καθίζησης του οδοστρώματος
Διακοπή κυκλοφορίας στο Περιστέρι λόγω καθίζησης του οδοστρώματος
Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί από τη συμβολή της οδού Αβδήρων με την οδό Πελασγίας
Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αβδήρων, στην περιοχή του Περιστερίου, προχώρησαν οι αρμόδιες Αρχές το Σάββατο (31/10), λόγω καθίζησης του οδοστρώματος.
Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Αβδήρων από τη συμβολή της με την οδό Πελασγίας, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ατυχήματος.
Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν εναλλακτικές διαδρομές.
Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Αβδήρων από τη συμβολή της με την οδό Πελασγίας, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ατυχήματος.
Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν εναλλακτικές διαδρομές.
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