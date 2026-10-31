Διακοπή κυκλοφορίας στο Περιστέρι λόγω καθίζησης του οδοστρώματος
ΕΛΛΑΔΑ
Καθίζηση Περιστέρι

Διακοπή κυκλοφορίας στο Περιστέρι λόγω καθίζησης του οδοστρώματος

Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί από τη συμβολή της οδού Αβδήρων με την οδό Πελασγίας

Διακοπή κυκλοφορίας στο Περιστέρι λόγω καθίζησης του οδοστρώματος
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Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αβδήρων, στην περιοχή του Περιστερίου, προχώρησαν οι αρμόδιες Αρχές το Σάββατο (31/10), λόγω καθίζησης του οδοστρώματος.

Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Αβδήρων από τη συμβολή της με την οδό Πελασγίας, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ατυχήματος.

Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν εναλλακτικές διαδρομές.
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