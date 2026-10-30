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Ο Φλωρίδης ενημέρωσε τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεο για τις αλλαγές στο χώρο της Δικαιοσύνης
Ο Φλωρίδης ενημέρωσε τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεο για τις αλλαγές στο χώρο της Δικαιοσύνης
Κατά τη διάρκειά της συνάντησης ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης ενημέρωσε τον υπουργό Δικαιοσύνης για το ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Μητρόπολης
ΔικαιοσύνηςΓια τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στον χώρο της Δικαιοσύνης, αλλά και για τα έργα αναβάθμισης του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, ενημέρωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης τον Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεο, κατά την συνάντηση που είχαν στα γραφεία της Μητρόπολης της συμπρωτεύουσας.
Ειδικότερα, κατά τη διάρκειά της συνάντησης ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης ενημέρωσε τον υπουργό Δικαιοσύνης για το ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Μητρόπολης, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης.
Από την πλευρά του ο κ. Φλωρίδης εξέθεσε συνοπτικά στον Παναγιώτατο όλες τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στον χώρο της Δικαιοσύνης, ενώ ενημέρωσε για το σημαντικό έργο αναβάθμισης του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης.
Παράλληλα, ο κ. Φλωρίδης επισήμανε στην πρόοδο που έχει σημειωθεί στον τομέα της Φιλικής προς τα Παιδιά Δικαιοσύνης, με την ενίσχυση της λειτουργίας των «Σπιτιών του Παιδιού» που θέτουν στο επίκεντρο το παιδί και την προστασία του.
Ο κ. Φιλόθεος και ο κ. Φλωρίδης εξέφρασαν τη βούλησή τους για συνέχιση της αλληλοενημέρωσης και συνεργασίας στα κοινά ζητήματα αλληλεγγύης που αφορούν την πόλη της Θεσσαλονίκης.
Ειδικότερα, κατά τη διάρκειά της συνάντησης ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης ενημέρωσε τον υπουργό Δικαιοσύνης για το ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Μητρόπολης, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης.
Από την πλευρά του ο κ. Φλωρίδης εξέθεσε συνοπτικά στον Παναγιώτατο όλες τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στον χώρο της Δικαιοσύνης, ενώ ενημέρωσε για το σημαντικό έργο αναβάθμισης του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης.
Παράλληλα, ο κ. Φλωρίδης επισήμανε στην πρόοδο που έχει σημειωθεί στον τομέα της Φιλικής προς τα Παιδιά Δικαιοσύνης, με την ενίσχυση της λειτουργίας των «Σπιτιών του Παιδιού» που θέτουν στο επίκεντρο το παιδί και την προστασία του.
Ο κ. Φιλόθεος και ο κ. Φλωρίδης εξέφρασαν τη βούλησή τους για συνέχιση της αλληλοενημέρωσης και συνεργασίας στα κοινά ζητήματα αλληλεγγύης που αφορούν την πόλη της Θεσσαλονίκης.
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