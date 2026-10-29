Έπεσαν 408 χιλιοστά βροχής στη Σέττα Ευβοίας, σχεδόν τετραπλάσια από τον μέσο όρο του Οκτωβρίου: Δείτε χάρτη
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Έπεσαν 408 χιλιοστά βροχής στη Σέττα Ευβοίας, σχεδόν τετραπλάσια από τον μέσο όρο του Οκτωβρίου: Δείτε χάρτη

Οι περιοχές που δέχτηκαν τα μεγαλύτερα ύψη υετού ήταν η Εύβοια, η Μαγνησία και η Αττική

Έπεσαν 408 χιλιοστά βροχής στη Σέττα Ευβοίας, σχεδόν τετραπλάσια από τον μέσο όρο του Οκτωβρίου: Δείτε χάρτη
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Πολύ μεγάλα ύψη βροχής απέδωσαν κατά τόπους οι βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν στη χώρα από την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026 έως σήμερα, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026 στις 11:40.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, oι περιοχές που δέχτηκαν τα μεγαλύτερα ύψη υετού ήταν η Εύβοια, η Μαγνησία και η Αττική.

Το μεγαλύτερο ύψος υετού καταγράφηκε στον σταθμό της Σέττας Ευβοίας και ήταν ίσο με 408 χιλιοστά, ποσό που όπως επισημαίνει το Meteo, είναι σχεδόν τετραπλάσιο από την μέση τιμή για τον μήνα Οκτώβριο (113 χιλιοστά). Αξίζει να σημειωθεί ότι το μέσο μηνιαίο ύψος υετού υπολογίστηκε από τα δεδομένα βροχόπτωσης του σταθμού από την αρχή λειτουργίας του (2012).

Αναλυτικά οι περιοχές με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής: 

  1. Σέττα Ευβοίας: 408 χιλιοστά
  2. Στενή Ευβοίας: 271 χιλιοστά
  3. Κύμη: 236 χιλιοστά
  4. Ζαγορά Πηλίου: 211 χιλιοστά
  5. Πορταριά Μαγνησίας: 200 χιλιοστά
  6. Μακρυκάπα Ευβοίας: 186 χιλιοστά
  7. Μαλακάσα: 165 χιλιοστά
  8. Ανάβρα Μαγνησίας: 164 χιλιοστά

Έπεσαν 408 χιλιοστά βροχής στη Σέττα Ευβοίας, σχεδόν τετραπλάσια από τον μέσο όρο του Οκτωβρίου: Δείτε χάρτη
1 ΣΧΟΛΙΟ

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