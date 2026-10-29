«Πήγε να βοηθήσει αλλά δεν κατάφερε να απομακρυνθεί» κατέθεσε ο σύζυγος της αστυνομικού που παρασύρθηκε από φορτηγό στη Χαλκιδική

Η 46χρονη είχε σπεύσει στο σημείο μαζί με συνάδελφό της που ήταν πλήρωμα στο ίδιο περιπολικό για να επιληφθεί επεισοδίου, στο οποίο είχε εμπλακεί ο 33χρονος που επίσης έχασε τη ζωή του, όταν παρασύρθηκαν από φορτηγάκι

Μαρίας Ζαφείρη, η οποία τραυματίστηκε θανάσιμα τον Απρίλιο του 2025 όταν



Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Θεσσαλονίκης κάθονται ο 27χρονος, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, όπως και για παράλειψη προσφοράς βοήθειας και ο 63χρονος ψαράς που αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.







Καταθέτοντας στο δικαστήριο ο σύζυγος της αστυνομικού ανέφερε ότι «η Μαρία πήγε να βοηθήσει τον άνθρωπο που ήταν πεσμένος στο έδαφος, προσπάθησε να απομακρυνθεί αλλά δεν τα κατάφερε...» και επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ότι υπηρετούσε 15χρονια στην αστυνομία. «Ήταν υπεύθυνη, πρόσεχε τον συνάνθρωπό της και τα παιδιά της, αυτό την ενδιέφερε περισσότερο», είπε. Όπως αποκάλυψε ο μάρτυρας, η σύζυγός του κατά τη νοσηλεία της ρωτούσε για τα παιδιά και το παιδί που ήταν πεσμένο στο έδαφος. «Κάποιες ημέρες από τη νοσηλεία της με αναγνώριζε αλλά ποτέ δεν διέφυγε τον κίνδυνο. Πονούσε πάρα πολύ και υπέφερε» σημείωσε.



Η 46χρονη, μητέρα τεσσάρων παιδιών, ήταν μέρος πληρώματος περιπολικού, που κατά τη διάρκεια περιπολίας λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα της 5ης Απριλίου του 2025, βρέθηκε μπροστά σε επεισόδιο ανάμεσα σε δύο νεαρούς οδηγούς, τον 26χρονο κατηγορούμενο και έναν 33χρονο, στο 41ο χλμ. της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών - Σάρτης.



να χωρίσουν τους δύο οδηγούς, που έχοντας ακινητοποιήσει τα οχήματά τους στην άκρη του οδοστρώματος, πιάστηκαν στα χέρια. Τη στιγμή εκείνη πέρασε από το σημείο το μοιραίο φορτηγάκι, με οδηγό τον 62χρονο ψαρά και παρέσυρε τον 33χρονο άντρα και την αστυνομικό.



Ο πρώτος έχασε επιτόπου τη ζωή του, ενώ η ανθυπαστυνόμος διακομίστηκε βαριά τραυματισμένη αρχικά στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για κατάγματα στα άκρα. Ακολούθως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος», όπου έγινε επέμβαση συρραφής του τραύματος στον δεξιό οφθαλμό και στη συνέχεια στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης όπου εισήχθη αμέσως σε ΜΕΘ, και έπειτα στην εντατική του «Ιπποκρατείου».



Καταθέτοντας στο δικαστήριο, ο αδελφός του 33χρονου επιβεβαίωσε ότι πριν το επεισόδιο και την διπλή παράσυρση ο αδελφός του είχε εμπλακεί σε επεισόδιο που έγινε σε νυχτερινό μαγαζί στον Άγιο Νικόλαο Χαλκιδικής και είχε μεταφερθεί σε κέντρο Υγείας. «Ξέρω μόνο ότι είχε μία γρατζουνιά, δεν τον χτύπησαν με σκαμπό» ανέφερε.

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«Τον χτύπησε και σωριάστηκε αναίσθητος» Ένας από τους βασικούς μάρτυρες που εξετάστηκε σήμερα στο δικαστήριο ήταν ο 19χρονος φίλος του θύματος που βρέθηκε μαζί του κατά τη διάρκεια του επεισοδίου στο σημείο της παράσυρσης αλλά και νωρίτερα στο κέντρο διασκέδασης όπου ήταν με διαφορετική παρέα. Σχετικά με το επεισόδιο στο μαγαζί ανέφερε ότι «έφευγαν τραπέζια, ποτήρια και επικρατούσε ένα χάος», ενώ κατέθεσε ότι αμέσως μετά μετέβη με τον 33χρονο κι άλλα δύο άτομα στο Κέντρο Υγείας όπου του έβαλαν γάζα και επίδεσμο στο κεφάλι καθώς είχε τραυματιστεί.



«Τον πήγαμε στο Κέντρο Υγείας, οδηγούσε ο ίδιος, με το αυτοκίνητο του αδελφού μου. Εμείς περιμέναμε απέξω και όταν βγήκε από το Κέντρο Υγείας είχε ένα δίχτυ με γάζα στο κεφάλι, σαν καπέλο. Δεν δέχθηκε να τον πάνε στο Νοσοκομείο Πολυγύρου για εξετάσεις. Είπε θα πάει με το αμάξι καθώς ένιωθε καλά και μπορούσε να οδηγήσει. Είχε πιει αλκοόλ αλλά ήταν καλά» είπε.



Συνεχίζοντας την κατάθεσή του ανέφερε ότι το αυτοκίνητό τους έμεινε από βενζίνη στη δεξιά πλευρά του οδοστρώματος και έτσι σταμάτησαν τον 27χρονο που περνούσε τυχαία με το δικό του αυτοκίνητο από τον δρόμο για να του ζητήσουν να τους μεταφέρει έως τον Μαρμαρά.



«Του κάμαμε σινιάλο να σταματήσει να μας βοηθήσει. Εγώ δεν τον γνώριζα. Έκανε αναστροφή και σταμάτησε, ήταν με μια κοπέλα μέσα στο αμάξι. Στην αρχή, αφού μιλήσαμε, μπήκαμε κάποιοι μέσα στο αυτοκίνητό του όμως αμέσως μετά βγήκαμε, μπορεί να μην είχε καταλάβει που θέλαμε να μας πάει. Κάποια στιγμή ο 33χρονος χτύπησε ελαφρά το αυτοκίνητο εκνευρισμένος και στη συνέχεια ο κατηγορούμενος έδειξε πως θα αποχωρούσε» είπε.



Με καταθέσεις μαρτύρων συνεχίζεται η δίκη για τον θάνατο της ανθυπαστυνόμου, η οποία τραυματίστηκε θανάσιμα τον Απρίλιο του 2025 όταν παρασύρθηκε από φορτηγάκι έξω από τον Άγιο Νικόλαο στη Χαλκιδική. Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Θεσσαλονίκης κάθονται ο 27χρονος, ο οποίος κατηγορείται γιασε ήρεμη ψυχική κατάσταση, όπως και για παράλειψη προσφοράς βοήθειας και ο 63χρονος ψαράς που αντιμετωπίζει την κατηγορία τηςΗ 46χρονη αστυνομικός είχε σπεύσει στο σημείο μαζί με συνάδελφό της που ήταν πλήρωμα στο ίδιο περιπολικό προκειμένου να επιληφθεί επεισοδίου, στο οποίο είχε εμπλακεί ο 33χρονος που επίσης έχασε τη ζωή του, όταν αμφότεροι παρασύρθηκαν από διερχόμενο φορτηγάκι.Καταθέτοντας στο δικαστήριο ο σύζυγος της αστυνομικού ανέφερε ότι «η Μαρία πήγε να βοηθήσει τον άνθρωπο που ήταν πεσμένος στο έδαφος, προσπάθησε να απομακρυνθεί...» και επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ότι υπηρετούσε 15χρονια στην αστυνομία. «Ήταν υπεύθυνη, πρόσεχε τον συνάνθρωπό της και τα παιδιά της, αυτό την ενδιέφερε περισσότερο», είπε. Όπως αποκάλυψε ο μάρτυρας, η σύζυγός του κατά τη νοσηλεία της ρωτούσε για τα παιδιά και το παιδί που ήταν πεσμένο στο έδαφος. «Κάποιες ημέρες από τη νοσηλεία της με αναγνώριζε αλλά ποτέ δεν διέφυγε τον κίνδυνο. Πονούσε πάρα πολύ και υπέφερε» σημείωσε.Η 46χρονη, μητέρα τεσσάρων παιδιών, ήταν μέρος πληρώματος περιπολικού, που κατά τη διάρκεια περιπολίας λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα της 5ης Απριλίου του 2025, βρέθηκε μπροστά σε επεισόδιο ανάμεσα σε δύο νεαρούς οδηγούς, τον 26χρονο κατηγορούμενο και έναν 33χρονο, στο 41ο χλμ. της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών - Σάρτης.Η αστυνομικός κι ένας συνάδελφός της πήγαν, που έχοντας ακινητοποιήσει τα οχήματά τους στην άκρη του οδοστρώματος, πιάστηκαν στα χέρια. Τη στιγμή εκείνη πέρασε από το σημείο το μοιραίο φορτηγάκι, με οδηγό τον 62χρονο ψαρά και παρέσυρε τον 33χρονο άντρα και την αστυνομικό.Ο πρώτος έχασε επιτόπου τη ζωή του, ενώ η ανθυπαστυνόμος διακομίστηκε βαριά τραυματισμένη αρχικά στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση γιαΑκολούθως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος», όπου έγινε επέμβαση συρραφής του τραύματος στον δεξιό οφθαλμό και στη συνέχεια στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης όπου εισήχθη αμέσως σε ΜΕΘ, και έπειτα στην εντατική του «Ιπποκρατείου».Καταθέτοντας στο δικαστήριο, ο αδελφός του 33χρονου επιβεβαίωσε ότι πριν το επεισόδιο και την διπλή παράσυρση ο αδελφός του είχε εμπλακεί σε επεισόδιο που έγινε σε νυχτερινό μαγαζί στον Άγιο Νικόλαο Χαλκιδικής και είχε μεταφερθεί σε κέντρο Υγείας. «Ξέρω μόνο ότι είχε μία γρατζουνιά, δεν τον χτύπησαν με σκαμπό» ανέφερε.Ένας από τους βασικούς μάρτυρες που εξετάστηκε σήμερα στο δικαστήριο ήταν ο 19χρονος φίλος του θύματος που βρέθηκε μαζί του κατά τη διάρκεια του επεισοδίου στο σημείο της παράσυρσης αλλά και νωρίτερα στο κέντρο διασκέδασης όπου ήταν με διαφορετική παρέα. Σχετικά με το επεισόδιο στο μαγαζί ανέφερε ότι «έφευγαν τραπέζια, ποτήρια και επικρατούσε ένα χάος», ενώ κατέθεσε ότι αμέσως μετά μετέβη με τον 33χρονο κι άλλα δύο άτομα στο Κέντρο Υγείας όπου του έβαλαν γάζα και επίδεσμο στο κεφάλι καθώς είχε τραυματιστεί.«Τον πήγαμε στο Κέντρο Υγείας, οδηγούσε ο ίδιος, με το αυτοκίνητο του αδελφού μου. Εμείς περιμέναμε απέξω και όταν βγήκε από το Κέντρο Υγείας είχε ένα δίχτυ με γάζα στο κεφάλι, σαν καπέλο. Δεν δέχθηκε να τον πάνε στο Νοσοκομείο Πολυγύρου για εξετάσεις. Είπε θα πάει με το αμάξι καθώς ένιωθε καλά και μπορούσε να οδηγήσει. Είχε πιει αλκοόλ αλλά ήταν καλά» είπε.Συνεχίζοντας την κατάθεσή του ανέφερε ότι το αυτοκίνητό τους έμεινε από βενζίνη στη δεξιά πλευρά του οδοστρώματος και έτσι σταμάτησαν τον 27χρονο που περνούσε τυχαία με το δικό του αυτοκίνητο από τον δρόμο για να του ζητήσουν να τους μεταφέρει έως τον Μαρμαρά.«Του κάμαμε σινιάλο να σταματήσει να μας βοηθήσει. Εγώ δεν τον γνώριζα. Έκανε αναστροφή και σταμάτησε, ήταν με μια κοπέλα μέσα στο αμάξι. Στην αρχή, αφού μιλήσαμε, μπήκαμε κάποιοι μέσα στο αυτοκίνητό του όμως αμέσως μετά βγήκαμε, μπορεί να μην είχε καταλάβει που θέλαμε να μας πάει. Κάποια στιγμή ο 33χρονος χτύπησε ελαφρά το αυτοκίνητο εκνευρισμένος και στη συνέχεια ο κατηγορούμενος έδειξε πως θα αποχωρούσε» είπε.

Ωστόσο, όπως είπε, σε σύντομο χρονικό διάστημα ο 27χρονος είχε κατέβει από το όχημα και χτύπησε με το χέρι του στο κεφάλι τον 33χρονο. «Άκουσα θόρυβο από χτύπημα, ήταν στο κεφάλι… Με την πρώτη “κρέμασε”, έπεσε με το κεφάλι προς τα μπρος αναίσθητος και δεν ξανακουνήθηκε» κατέθεσε. «Πήγα να τον βοηθήσω και άκουσα την κοπέλα να λέει στον κατηγορούμενο «δωστους να καταλάβουν» και τότε με χτύπησε και εμένα πιθανότατα με μπουνιά. Ζαλίστηκα, έπαθα μπλακ άουτ και έπεσα στο έδαφος. Πρόλαβα να βάλω τα χέρια μου πριν πέσω κάτω. Όταν συνήλθα είχε φτάσει η αστυνομία», είπε.



«Ήρθε σε ελάχιστο χρόνο το περιπολικό με τους αστυνομικούς και είχε αναμμένο τον φάρο. Η αστυνομικός πήγε να πιάσει τον σφυγμό του 33χρονου που ήταν πεσμένος στη μέση του δρόμου», κατέθεσε. Σχετικά με τις συνθήκες τις παράσυρσης, ο 19χρονος είπε στο δικαστήριο πως ο οδηγός από το φορτηγάκι πέρασε ξυστά από τα δύο οχήματα και τους παρέσυρε ενώ από καθαρή τύχη δεν τραυματίστηκε και ο ίδιος.



«Μπροστά στα μάτια μου χτυπήθηκε από το όχημα και την τίναξε προς τα εμένα. Τον φίλο μου τον πήρε από κάτω και τον έσυρε κάποια μέτρα πιο πέρα. Μετά τη σύγκρουση είδα να κόβει ταχύτητα ο οδηγός. Ο άλλος αστυνομικός του έκανε σήμα με τον υπηρεσιακό του φακό για να κόψει ταχύτητα αλλά δεν διαπίστωσα να το έκανε πριν την παράσυρση», σημείωσε.



Η δίκη συνεχίζεται με καταθέσεις μαρτύρων.



Υπενθυμίζεται ότι, η ιατροδικαστική έκθεση που συντάχθηκε όσον αφορά το θάνατο του 33χρονου δημιούργησε νέα δεδομένα στη διερεύνηση των ποινικών ευθυνών του 27χρονου, καθώς ανάμεσα στα ευρήματα υπήρχε ένα χτύπημα στο πρόσωπο που πιθανολογήθηκε πως προήλθε από ένα μεγάλο δαχτυλίδι που φορούσε ο 27χρονος και φαίνεται να λειτούργησε ως σιδερογροθιά.



Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα και αξιολογώντας τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης, ο θάνατος του 33χρονου φαίνεται να προήλθε τόσο από το συγκεκριμένο χτύπημα όσο και από την παράσυρση.



Υπό τις παραπάνω συνθήκες, ο εισαγγελέας πρωτοδικών Πολυγύρου είχε αναβαθμίσει την κατηγορία για τον 27χρονο, από το πλημμέλημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης (που ήταν η αρχική δίωξη) σε ανθρωποκτονία με δόλο, ενώ μετά την απολογία του οδηγήθηκε στη φυλακή όπου παρέμεινε 14 μήνες.



Μετά από προηγούμενη αναβολή ο 27χρονος αφέθηκε ελεύθερος με όρους (ηλεκτρονική επιτήρηση, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση δύο φορές τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής κατοικίας του και καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 10.000 ευρώ).



Ο 63χρονος συγκατηγορούμενός του είναι από την πρώτη στιγμή ελεύθερος με περιοριστικό όρο.