Πέντε Έλληνες στην κορυφή της τεχνητής νοημοσύνης: Η εταιρεία των 25 δισ. που ενδιαφέρει τη Nvidia και οι νέοι «παίκτες» της AI

Από τον Ιωάννη Αντώνογλου και τη Reflection AI μέχρι τη Runway που δημιουργεί βίντεο και την Arena που αξιολογεί μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης - Οι επιχειρηματικές επιτυχίες της ελληνικής διασποράς





Η Reflection AI συγκαταλέγεται στις εταιρείες με Έλληνες ιδρυτές που συμμετέχουν στο δίκτυο της Endeavor και δραστηριοποιούνται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων. Μαζί με τον Ιωάννη Αντώνογλου, ξεχωρίζουν μεταξύ άλλων ο Αναστάσης Γερμανίδης της Runway, ο Αναστάσιος Αγγελόπουλος της Arena, ο Σπύρος Ξανθός της Resolve AI και η Νίκη Γουλιμή της Tunic Pay. Από την ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων και τη δημιουργία βίντεο μέχρι την αυτοματοποίηση πληροφοριακών συστημάτων και την πρόληψη τραπεζικών απατών, οι επιχειρήσεις τους αναπτύσσουν τεχνολογίες με εφαρμογές στην καθημερινότητα και στην οικονομία.



Reflection AI: Η εταιρεία των 25 δισ. δολαρίων που ενδιαφέρει τη Nvidia Ο Ιωάννης Αντώνογλου, συνιδρυτής και Chief Technology Officer της Reflection AI, έχει σημαντική επιστημονική διαδρομή στην τεχνητή νοημοσύνη, έχοντας προηγουμένως εργαστεί στην Google DeepMind και συμμετάσχει στην ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων ΤΝ. Η Reflection AI, που ιδρύθηκε το 2024 μαζί με τον Misha Laskin, αναπτύσσει μεγάλα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη δυνατότητα επιχειρήσεων και οργανισμών να τα αξιοποιούν και να τα προσαρμόζουν στις δικές τους ανάγκες.



Με απλά λόγια, δημιουργεί την τεχνολογία πάνω στην οποία μπορούν να βασιστούν έξυπνοι ψηφιακοί βοηθοί και άλλες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα τέτοιο μοντέλο για να αναλύει πληροφορίες, να απαντά σε σύνθετες ερωτήσεις ή να βοηθά τους προγραμματιστές της να γράφουν και να διορθώνουν κώδικα. Η διαφορά είναι ότι τα μοντέλα της Reflection AI σχεδιάζονται ώστε οι εταιρείες να μπορούν να τα εγκαθιστούν και να τα προσαρμόζουν στα δικά τους συστήματα, διατηρώντας μεγαλύτερο έλεγχο στην τεχνολογία και στα δεδομένα τους. Τον Οκτώβριο η Reflection AI παρουσίασε το Beam, το πρώτο της μοντέλο ανοιχτών παραμέτρων, επιδιώκοντας να ανταγωνιστεί ισχυρά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, ιδιαίτερα σε εργασίες προγραμματισμού και σύνθετης επίλυσης προβλημάτων. Η αποτίμησή της έχει φθάσει τα 25 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει η Endeavor.



Runway: Ο Έλληνας πίσω από την τεχνητή νοημοσύνη που δημιουργεί βίντεο Η Runway, συνιδρυτής και συνδιευθύνων σύμβουλος της οποίας είναι ο Αναστάσης Γερμανίδης, δραστηριοποιείται σε έναν από τους πιο δυναμικούς τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία και επεξεργασία εικόνας και βίντεο. Η εταιρεία έχει αναπτύξει εργαλεία που χρησιμοποιούνται από δημιουργούς περιεχομένου, διαφημιστικές εταιρείες και επαγγελματίες της οπτικοακουστικής παραγωγής.







Με αυτόν τον τρόπο, η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται ένα πρόσθετο εργαλείο για τον κινηματογράφο, τη διαφήμιση και την παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου. Η Runway προχωρά παράλληλα στην ανάπτυξη συστημάτων που επιχειρούν να κατανοούν και να προσομοιώνουν τον φυσικό κόσμο, με προοπτικές εφαρμογές πέρα από την παραγωγή βίντεο, όπως στη ρομποτική και στις ψηφιακές προσομοιώσεις. Η αποτίμησή της, σύμφωνα με το υλικό της Endeavor, ξεπερνά τα 5 δισ. δολάρια, ενώ ο Αναστάσης Γερμανίδης συμπεριλήφθηκε στη λίστα Forbes AI 50 για το 2026.



Arena: Η εταιρεία που βάζει τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης σε δοκιμασία Ο Αναστάσιος Αγγελόπουλος είναι συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Arena, μιας πλατφόρμας που έχει αποκτήσει διεθνή αναγνώριση για την αξιολόγηση και σύγκριση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Σε μια αγορά όπου εμφανίζονται συνεχώς νέα μοντέλα από διαφορετικές εταιρείες, η Arena επιχειρεί να απαντήσει σε ένα βασικό ερώτημα: ποια από αυτά αποδίδουν καλύτερα στην πράξη; Για παράδειγμα ένας χρήστης μπορεί να θέσει την ίδια ερώτηση σε δύο διαφορετικά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, χωρίς απαραίτητα να γνωρίζει ποια είναι. Στη συνέχεια συγκρίνει τις απαντήσεις και επιλέγει εκείνη που θεωρεί καλύτερη. Οι αξιολογήσεις πολλών χρηστών συγκεντρώνονται και συμβάλλουν στη διαμόρφωση κατατάξεων για τα διάφορα μοντέλα. Έτσι, κάποιος που θέλει να χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη για να γράψει ένα κείμενο, να δημιουργήσει μια εικόνα ή να αναπτύξει λογισμικό μπορεί να αποκτήσει μια εικόνα για τις δυνατότητες των διαθέσιμων συστημάτων. Η Arena έχει εξελιχθεί σε σημαντικό σημείο αναφοράς για τη σύγκριση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, ενώ η δραστηριότητά της επεκτείνεται σε διαφορετικές κατηγορίες εφαρμογών. Τον Οκτώβριο του 2026 η εταιρεία εξασφάλισε χρηματοδότηση 200 εκατ. δολαρίων, με την αποτίμησή της να διαμορφώνεται στα 3,1 δισ. δολάρια. Στον συγκεκριμένο επενδυτικό γύρο συμμετείχε και το Endeavor Catalyst.



Κλείσιμο Resolve AI: Ο ψηφιακός μηχανικός που εντοπίζει και διορθώνει βλάβες Ο Σπύρος Ξανθός, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Resolve AI, δραστηριοποιείται στον τομέα της αυτοματοποίησης της λειτουργίας σύνθετων πληροφοριακών συστημάτων. Η εταιρεία αναπτύσσει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που βοηθούν τους μηχανικούς λογισμικού να εντοπίζουν τα αίτια τεχνικών προβλημάτων και να αποκαθιστούν ταχύτερα τη λειτουργία εφαρμογών και ψηφιακών υπηρεσιών. Για παράδειγμα, μια μεγάλη ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπως ένα ηλεκτρονικό κατάστημα ή μια εφαρμογή πληρωμών, αρχίζει ξαφνικά να παρουσιάζει προβλήματα. Κανονικά, μια ομάδα τεχνικών θα πρέπει να ελέγξει διαφορετικά συστήματα για να εντοπίσει την αιτία. Η τεχνητή νοημοσύνη της Resolve AI μπορεί να εξετάσει αυτόματα τα τεχνικά δεδομένα, να εντοπίσει τι πιθανόν πήγε στραβά και να προτείνει ή, όπου επιτρέπεται, να εκτελέσει ενέργειες αποκατάστασης. Στόχος είναι να περιορίζονται οι διακοπές λειτουργίας και να εξοικονομείται πολύτιμος χρόνος.



Η εταιρεία έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον διεθνών επενδυτών, ενώ η αποτίμησή της ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια κατά τη χρηματοδότησή της τον Φεβρουάριο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της Endeavor. Ο Σπύρος Ξανθός διαθέτει προηγούμενη επιχειρηματική εμπειρία, καθώς η εταιρεία Omnition, την οποία είχε συνιδρύσει, εξαγοράστηκε από τη Splunk.



Tunic Pay: Η τεχνητή νοημοσύνη που βοηθά τις τράπεζες να αποτρέπουν απάτες Η Νίκη Γουλιμή, συνιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της Tunic Pay, έχει αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα στον χρηματοοικονομικό τομέα, έχοντας προηγουμένως συμμετάσχει στην ίδρυση της Nova Credit. Η Tunic Pay ιδρύθηκε στο Λονδίνο το 2023 και χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για την αντιμετώπιση μιας ολοένα συχνότερης μορφής οικονομικού εγκλήματος: της εξαπάτησης πολιτών που πείθονται να μεταφέρουν χρήματα σε απατεώνες. Για παράδειγμα, κάποιος δέχεται ένα μήνυμα που φαίνεται να προέρχεται από την τράπεζά του και του ζητά να μεταφέρει επειγόντως χρήματα σε έναν συγκεκριμένο λογαριασμό. Μέσω εργαλείων ελέγχου που μπορούν να ενσωματωθούν στις τραπεζικές υπηρεσίες, εξετάζονται στοιχεία μιας ύποπτης συναλλαγής, καθώς και πληροφορίες που παρέχει ο πελάτης, ώστε να εντοπιστούν πιθανές ενδείξεις απάτης πριν από την ολοκλήρωση της πληρωμής. Η Tunic Pay αναπτύσσει τέτοιες λύσεις σε συνεργασία με τράπεζες, βοηθώντας τις να προειδοποιούν εγκαίρως τους πελάτες τους. Τα εργαλεία αυτά υποστηρίζουν την αξιολόγηση του κινδύνου, χωρίς να υποκαθιστούν τον ρόλο της τράπεζας και την απόφαση του πελάτη. Χαρακτηριστική είναι η συνεργασία της Tunic Pay με τη βρετανική TSB, η οποία διαθέτει εργαλείο ελέγχου ύποπτων συναλλαγών που βασίζεται στην τεχνολογία της εταιρείας.



Η Endeavor και το νέο διεθνές αποτύπωμα της ελληνικής επιχειρηματικότητας Οι πέντε αυτές περιπτώσεις αναδεικνύουν μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο η ελληνική επιχειρηματικότητα συμμετέχει στη διεθνή οικονομία. Πέρα από τις ελληνικές εταιρείες που αναπτύσσονται στην εγχώρια αγορά και στη συνέχεια επεκτείνονται στο εξωτερικό, Έλληνες ιδρυτές δημιουργούν πλέον επιχειρήσεις απευθείας σε μεγάλα διεθνή τεχνολογικά κέντρα, προσελκύοντας επενδυτικά κεφάλαια και αναπτύσσοντας προϊόντα για την παγκόσμια αγορά.



Μια εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης με Έλληνα συνιδρυτή, αποτίμηση 25 δισ. Δολαρίων βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Nvidia. Η περίπτωση της Reflection AI και του Ιωάννη Αντώνογλου αναδεικνύει τη δυναμική παρουσία Ελλήνων επιστημόνων και επιχειρηματιών στη διεθνή αγορά τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ), όπου ιδρύουν εταιρείες δισεκατομμυρίων και προσελκύουν το ενδιαφέρον κορυφαίων επενδυτών. Πρόσφατα, οι Financial Times αποκάλυψαν ότι η Nvidia βρίσκεται σε συζητήσεις για την πιθανή εξαγορά της Reflection AI ή την περαιτέρω ενίσχυση της επένδυσής της, μια είδηση που απασχόλησε και μεγάλα διεθνή πρακτορεία ειδήσεων. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι συζητήσεις βρίσκονται σε αρχικό στάδιο, χωρίς να υπάρχει οριστική συμφωνία. Η Nvidia έχει ήδη επενδύσει περίπου 800 εκατ. δολάρια στην εταιρεία, ενώ μεταξύ των ενδεχομένων που εξετάζονται περιλαμβάνονται η εξαγορά, η πρόσθετη χρηματοδότηση ή η απόκτηση τεχνολογίας και ανθρώπινου δυναμικού.Η Reflection AI συγκαταλέγεται στις εταιρείες με Έλληνες ιδρυτές που συμμετέχουν στο δίκτυο της Endeavor και δραστηριοποιούνται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων. Μαζί με τον Ιωάννη Αντώνογλου, ξεχωρίζουν μεταξύ άλλων ο Αναστάσης Γερμανίδης της Runway, ο Αναστάσιος Αγγελόπουλος της Arena, ο Σπύρος Ξανθός της Resolve AI και η Νίκη Γουλιμή της Tunic Pay. Από την ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων και τη δημιουργία βίντεο μέχρι την αυτοματοποίηση πληροφοριακών συστημάτων και την πρόληψη τραπεζικών απατών, οι επιχειρήσεις τους αναπτύσσουν τεχνολογίες με εφαρμογές στην καθημερινότητα και στην οικονομία.Ο Ιωάννης Αντώνογλου, συνιδρυτής και Chief Technology Officer της Reflection AI, έχει σημαντική επιστημονική διαδρομή στην τεχνητή νοημοσύνη, έχοντας προηγουμένως εργαστεί στην Google DeepMind και συμμετάσχει στην ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων ΤΝ. Η Reflection AI, που ιδρύθηκε το 2024 μαζί με τον Misha Laskin, αναπτύσσει μεγάλα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη δυνατότητα επιχειρήσεων και οργανισμών να τα αξιοποιούν και να τα προσαρμόζουν στις δικές τους ανάγκες.Με απλά λόγια, δημιουργεί την τεχνολογία πάνω στην οποία μπορούν να βασιστούν έξυπνοι ψηφιακοί βοηθοί και άλλες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα τέτοιο μοντέλο για να αναλύει πληροφορίες, να απαντά σε σύνθετες ερωτήσεις ή να βοηθά τους προγραμματιστές της να γράφουν και να διορθώνουν κώδικα. Η διαφορά είναι ότι τα μοντέλα της Reflection AI σχεδιάζονται ώστε οι εταιρείες να μπορούν να τα εγκαθιστούν και να τα προσαρμόζουν στα δικά τους συστήματα, διατηρώντας μεγαλύτερο έλεγχο στην τεχνολογία και στα δεδομένα τους. Τον Οκτώβριο η Reflection AI παρουσίασε το Beam, το πρώτο της μοντέλο ανοιχτών παραμέτρων, επιδιώκοντας να ανταγωνιστεί ισχυρά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, ιδιαίτερα σε εργασίες προγραμματισμού και σύνθετης επίλυσης προβλημάτων. Η αποτίμησή της έχει φθάσει τα 25 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει η Endeavor.Η Runway, συνιδρυτής και συνδιευθύνων σύμβουλος της οποίας είναι ο Αναστάσης Γερμανίδης, δραστηριοποιείται σε έναν από τους πιο δυναμικούς τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία και επεξεργασία εικόνας και βίντεο. Η εταιρεία έχει αναπτύξει εργαλεία που χρησιμοποιούνται από δημιουργούς περιεχομένου, διαφημιστικές εταιρείες και επαγγελματίες της οπτικοακουστικής παραγωγής.Για παράδειγμα, ένας διαφημιστής θέλει να δημιουργήσει ένα σύντομο βίντεο με ένα αυτοκίνητο που κινείται σε έναν φανταστικό δρόμο. Αντί να οργανώσει ένα πραγματικό γύρισμα, μπορεί να περιγράψει με λέξεις τη σκηνή ή να δώσει μια φωτογραφία και το σύστημα να δημιουργήσει το αντίστοιχο βίντεο. Μπορεί επίσης να αλλάξει το φόντο, τον φωτισμό ή την εμφάνιση μιας σκηνής.Με αυτόν τον τρόπο, η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται ένα πρόσθετο εργαλείο για τον κινηματογράφο, τη διαφήμιση και την παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου. Η Runway προχωρά παράλληλα στην ανάπτυξη συστημάτων που επιχειρούν να κατανοούν και να προσομοιώνουν τον φυσικό κόσμο, με προοπτικές εφαρμογές πέρα από την παραγωγή βίντεο, όπως στη ρομποτική και στις ψηφιακές προσομοιώσεις. Η αποτίμησή της, σύμφωνα με το υλικό της Endeavor, ξεπερνά τα 5 δισ. δολάρια, ενώ ο Αναστάσης Γερμανίδης συμπεριλήφθηκε στη λίστα Forbes AI 50 για το 2026.Ο Αναστάσιος Αγγελόπουλος είναι συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Arena, μιας πλατφόρμας που έχει αποκτήσει διεθνή αναγνώριση για την αξιολόγηση και σύγκριση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Σε μια αγορά όπου εμφανίζονται συνεχώς νέα μοντέλα από διαφορετικές εταιρείες, η Arena επιχειρεί να απαντήσει σε ένα βασικό ερώτημα: ποια από αυτά αποδίδουν καλύτερα στην πράξη; Για παράδειγμα ένας χρήστης μπορεί να θέσει την ίδια ερώτηση σε δύο διαφορετικά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, χωρίς απαραίτητα να γνωρίζει ποια είναι. Στη συνέχεια συγκρίνει τις απαντήσεις και επιλέγει εκείνη που θεωρεί καλύτερη. Οι αξιολογήσεις πολλών χρηστών συγκεντρώνονται και συμβάλλουν στη διαμόρφωση κατατάξεων για τα διάφορα μοντέλα. Έτσι, κάποιος που θέλει να χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη για να γράψει ένα κείμενο, να δημιουργήσει μια εικόνα ή να αναπτύξει λογισμικό μπορεί να αποκτήσει μια εικόνα για τις δυνατότητες των διαθέσιμων συστημάτων. Η Arena έχει εξελιχθεί σε σημαντικό σημείο αναφοράς για τη σύγκριση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, ενώ η δραστηριότητά της επεκτείνεται σε διαφορετικές κατηγορίες εφαρμογών. Τον Οκτώβριο του 2026 η εταιρεία εξασφάλισε χρηματοδότηση 200 εκατ. δολαρίων, με την αποτίμησή της να διαμορφώνεται στα 3,1 δισ. δολάρια. Στον συγκεκριμένο επενδυτικό γύρο συμμετείχε και το Endeavor Catalyst.Ο Σπύρος Ξανθός, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Resolve AI, δραστηριοποιείται στον τομέα της αυτοματοποίησης της λειτουργίας σύνθετων πληροφοριακών συστημάτων. Η εταιρεία αναπτύσσει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που βοηθούν τους μηχανικούς λογισμικού να εντοπίζουν τα αίτια τεχνικών προβλημάτων και να αποκαθιστούν ταχύτερα τη λειτουργία εφαρμογών και ψηφιακών υπηρεσιών. Για παράδειγμα, μια μεγάλη ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπως ένα ηλεκτρονικό κατάστημα ή μια εφαρμογή πληρωμών, αρχίζει ξαφνικά να παρουσιάζει προβλήματα. Κανονικά, μια ομάδα τεχνικών θα πρέπει να ελέγξει διαφορετικά συστήματα για να εντοπίσει την αιτία. Η τεχνητή νοημοσύνη της Resolve AI μπορεί να εξετάσει αυτόματα τα τεχνικά δεδομένα, να εντοπίσει τι πιθανόν πήγε στραβά και να προτείνει ή, όπου επιτρέπεται, να εκτελέσει ενέργειες αποκατάστασης. Στόχος είναι να περιορίζονται οι διακοπές λειτουργίας και να εξοικονομείται πολύτιμος χρόνος.Η εταιρεία έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον διεθνών επενδυτών, ενώ η αποτίμησή της ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια κατά τη χρηματοδότησή της τον Φεβρουάριο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της Endeavor. Ο Σπύρος Ξανθός διαθέτει προηγούμενη επιχειρηματική εμπειρία, καθώς η εταιρεία Omnition, την οποία είχε συνιδρύσει, εξαγοράστηκε από τη Splunk.Η Νίκη Γουλιμή, συνιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της Tunic Pay, έχει αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα στον χρηματοοικονομικό τομέα, έχοντας προηγουμένως συμμετάσχει στην ίδρυση της Nova Credit. Η Tunic Pay ιδρύθηκε στο Λονδίνο το 2023 και χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για την αντιμετώπιση μιας ολοένα συχνότερης μορφής οικονομικού εγκλήματος: της εξαπάτησης πολιτών που πείθονται να μεταφέρουν χρήματα σε απατεώνες. Για παράδειγμα, κάποιος δέχεται ένα μήνυμα που φαίνεται να προέρχεται από την τράπεζά του και του ζητά να μεταφέρει επειγόντως χρήματα σε έναν συγκεκριμένο λογαριασμό. Μέσω εργαλείων ελέγχου που μπορούν να ενσωματωθούν στις τραπεζικές υπηρεσίες, εξετάζονται στοιχεία μιας ύποπτης συναλλαγής, καθώς και πληροφορίες που παρέχει ο πελάτης, ώστε να εντοπιστούν πιθανές ενδείξεις απάτης πριν από την ολοκλήρωση της πληρωμής. Η Tunic Pay αναπτύσσει τέτοιες λύσεις σε συνεργασία με τράπεζες, βοηθώντας τις να προειδοποιούν εγκαίρως τους πελάτες τους. Τα εργαλεία αυτά υποστηρίζουν την αξιολόγηση του κινδύνου, χωρίς να υποκαθιστούν τον ρόλο της τράπεζας και την απόφαση του πελάτη. Χαρακτηριστική είναι η συνεργασία της Tunic Pay με τη βρετανική TSB, η οποία διαθέτει εργαλείο ελέγχου ύποπτων συναλλαγών που βασίζεται στην τεχνολογία της εταιρείας.Οι πέντε αυτές περιπτώσεις αναδεικνύουν μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο η ελληνική επιχειρηματικότητα συμμετέχει στη διεθνή οικονομία. Πέρα από τις ελληνικές εταιρείες που αναπτύσσονται στην εγχώρια αγορά και στη συνέχεια επεκτείνονται στο εξωτερικό, Έλληνες ιδρυτές δημιουργούν πλέον επιχειρήσεις απευθείας σε μεγάλα διεθνή τεχνολογικά κέντρα, προσελκύοντας επενδυτικά κεφάλαια και αναπτύσσοντας προϊόντα για την παγκόσμια αγορά.

Η Endeavor Greece, όπως αναφέρει στην ιστοσελίδα της, υποστηρίζει ένα δίκτυο τέτοιων επιχειρηματιών, επιδιώκοντας παράλληλα την ενίσχυση των δεσμών τους με την Ελλάδα, μέσα από επενδύσεις, συνεργασίες και μεταφορά τεχνογνωσίας.



Τη δυναμική που αναπτύσσει η ελληνική διασπορά στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και τη σημασία της σύνδεσής της με την Ελλάδα, αναδεικνύει ο Managing Director της Endeavor Greece, Παναγιώτης Καραμπίνης. Όπως επισημαίνει, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και στον δημοσιογράφο Αλέκο Λιδωρίκη, «η ελληνική διασπορά χτίζει σήμερα τεχνητή νοημοσύνη με ρυθμό που έχει αφήσει άφωνους ακόμη κι εμάς, που βλέπουμε από κοντά τι συμβαίνει σε δεκάδες αγορές σε όλο τον κόσμο».



«Το βλέπω σαν δικαίωση για γενιές που αφοσιώθηκαν στις θετικές επιστήμες, καθώς η τεχνολογία στηρίζεται πλέον όλο και περισσότερο στη βαθιά έρευνα, στην οποία οι Έλληνες ξεχωρίζουν. Και το πιο σημαντικό είναι ότι, όπου κι αν βρίσκονται, συνδέουν το μέλλον τους με την Ελλάδα. Θέλουν να έχουν αντίκτυπο εδώ, και ήδη δίνουν πίσω. Στην Endeavor θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε ως γέφυρα ανάμεσα στα δύο οικοσυστήματα, ώστε αυτός ο αντίκτυπος να μεγαλώνει ακόμη περισσότερο», επισημαίνει ο κ. Καραμπίνης.



Μέσω του Endeavor Catalyst, του επενδυτικού βραχίονα του διεθνούς οργανισμού, η Endeavor συμμετέχει επίσης στη χρηματοδότηση επιλεγμένων επιχειρήσεων υψηλής ανάπτυξης. Το νέο Endeavor Catalyst Fund V έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 320 εκατ. δολάρια, με τη συμμετοχή Ελλήνων επενδυτών να ξεπερνά τα 70 εκατ. δολάρια. Στους επενδυτές περιλαμβάνονται οι τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες, καθώς και επιχειρηματικές οικογένειες από την Ελλάδα και την ομογένεια.



Το ζητούμενο για την Ελλάδα δεν είναι πλέον μόνο η διεθνής αναγνώριση των επιστημόνων και επιχειρηματιών της, αλλά και η αξιοποίηση της επιτυχίας τους προς όφελος της εγχώριας οικονομίας. Η προσέλκυση επενδύσεων, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η μεταφορά τεχνογνωσίας και η ανάπτυξη συνεργασιών με ελληνικές επιχειρήσεις και ερευνητικά ιδρύματα αποτελούν τις βασικές προκλήσεις. Σε μια περίοδο που η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει την παγκόσμια οικονομία, το στοίχημα είναι η ισχυρή ελληνική παρουσία στα διεθνή τεχνολογικά κέντρα να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερο αποτύπωμα και στην ίδια την Ελλάδα.