Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Η Waymo θέλει να έρθει στην Ελλάδα. Μπορεί;
Η ευρωπαϊκή επέκταση της Waymo ανοίγει τη συζήτηση για ταξί χωρίς οδηγό και στην Ελλάδα. Η ελληνική νομοθεσία επιτρέπει ήδη συγκεκριμένες δοκιμές αυτόνομων οχημάτων. Μπορεί η μεγάλξ Waymo να φέρει τις υπηρεσίες της στην Ελλάδα;
Να ανοίγεις μια εφαρμογή, να καλείς ταξί και να φτάνει μπροστά σου ένα αυτοκίνητο χωρίς άνθρωπο στο τιμόνι. Αυτό το μοντέλο μετακίνησης, που η Waymo εφαρμόζει στις ΗΠΑ, αποτελεί πλέον αντικείμενο συγκεκριμένων σχεδίων και στην Ευρώπη. Το ερώτημα για την Ελλάδα δεν αφορά μόνο την τεχνολογία. Αφορά κυρίως το δικαίωμα μιας εταιρείας να μεταφέρει επιβάτες επί πληρωμή, χωρίς επαγγελματία οδηγό μέσα στο όχημα.
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