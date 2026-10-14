Η Waymo θέλει να έρθει στην Ελλάδα. Μπορεί;

Να ανοίγεις μια εφαρμογή, να καλείς ταξί και να φτάνει μπροστά σου ένα αυτοκίνητο χωρίς άνθρωπο στο τιμόνι. Αυτό το μοντέλο μετακίνησης, που η Waymo εφαρμόζει στις ΗΠΑ, αποτελεί πλέον αντικείμενο συγκεκριμένων σχεδίων και στην Ευρώπη. Το ερώτημα για την Ελλάδα δεν αφορά μόνο την τεχνολογία. Αφορά κυρίως το δικαίωμα μιας εταιρείας να μεταφέρει επιβάτες επί πληρωμή, χωρίς επαγγελματία οδηγό μέσα στο όχημα.