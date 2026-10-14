Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Τι ναρκωτικά βρήκε το ελληνικό FBI στο σπίτι του 22χρονου προμηθευτή της 20χρονης που πέθανε από χρήση MDMA στη Θεσσαλονίκη, δείτε βίντεο
Τι ναρκωτικά βρήκε το ελληνικό FBI στο σπίτι του 22χρονου προμηθευτή της 20χρονης που πέθανε από χρήση MDMA στη Θεσσαλονίκη, δείτε βίντεο
Ο 22χρονος συνελήφθη σε σπίτι συγγενικού του προσώπου - Κατά πληροφορίες είναι σεσημασμένος για υποθέσεις ναρκωτικών
Κάνναβη, MDMA σε δύο μορφές και φαρμακευτικά δισκία βρήκαν οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI στην κατοχή του 22χρονου που συνελήφθη ως ο προμηθευτής ναρκωτικών της 20χρονης που πέθανε από χρήση MDMA στη Θεσσαλονίκη.
Συγκεκριμένα στο σπίτι στο οποίο συνελήφθη ο 22χρονος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν
ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους -39- γραμμαρίων,
3 συσκευασίες MDMA σε μορφή βράχου, συνολικού βάρους 3,3 γραμμαρίων,
συσκευασία MDMA σε μορφή κολλώδους πάστας, βάρους -6- γραμμαρίων,
2 φαρμακευτικά δισκία,
ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,
μεταλλικός τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης, μεταλλικό κουτάλι και γυάλινο φλιτζάνι με υπολείμματα άγνωστης ναρκωτικής ουσίας ροζ χρώματος,
το χρηματικό ποσό των 150 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.
Συγκεκριμένα στο σπίτι στο οποίο συνελήφθη ο 22χρονος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν
ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους -39- γραμμαρίων,
3 συσκευασίες MDMA σε μορφή βράχου, συνολικού βάρους 3,3 γραμμαρίων,
συσκευασία MDMA σε μορφή κολλώδους πάστας, βάρους -6- γραμμαρίων,
2 φαρμακευτικά δισκία,
ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,
μεταλλικός τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης, μεταλλικό κουτάλι και γυάλινο φλιτζάνι με υπολείμματα άγνωστης ναρκωτικής ουσίας ροζ χρώματος,
το χρηματικό ποσό των 150 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.
Ο 22χρονος συνελήφθη σε σπίτι συγγενικού του προσώπου μετά από ένταλμα για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθείς είναι σεσημασμένος για υποθέσεις ναρκωτικών.
Η ανακοίνωση για τη σύλληψη του 22χρονου
Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συνελήφθη, πρωινές ώρες χθες, Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, κατόπιν εντάλματος σύλληψης, 22χρονος ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, στο πλαίσιο έρευνας που διενεργείται για τον θάνατο 20χρονης στη Θεσσαλονίκη.
Ειδικότερα, μετά από παραγγελία της αρμόδιας ανακριτικής Αρχής σχετικά με τον θάνατο ημεδαπής στις 10-10-2026 έπειτα από χρήση ναρκωτικών ουσιών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, πραγματοποιήθηκε ενδελεχής έρευνα από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.
Στο πλαίσιο της έρευνας, ταυτοποιήθηκε ο ανωτέρω ως το άτομο που φέρεται να κατείχε και να πούλησε τις ναρκωτικές ουσίες. Το υλικό που συγκεντρώθηκε υποβλήθηκε αρμοδίως και στη συνέχεια σε βάρος του κατηγορουμένου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
Ακολούθως, σε αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες χθες, Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, ο ανωτέρω εντοπίστηκε και συνελήφθη, ενώ κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους -39- γραμμαρίων,
-3- συσκευασίες MDMA σε μορφή βράχου, συνολικού βάρους -3,3- γραμμαρίων,
συσκευασία MDMA σε μορφή κολλώδους πάστας, βάρους -6- γραμμαρίων,
-2- φαρμακευτικά δισκία,
ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,
μεταλλικός τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης, μεταλλικό κουτάλι και γυάλινο φλιτζάνι με υπολείμματα άγνωστης ναρκωτικής ουσίας ροζ χρώματος,
το χρηματικό ποσό των -150- ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.
Κατόπιν αυτού, σε βάρος του σχηματίστηκε και αυτοτελής ποινική δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.
Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν για ομοειδή αδικήματα.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και, ακολούθως, στον αρμόδιο ανακριτή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα