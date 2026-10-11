«Να μην βρεθούν άλλοι γονείς στη θέση μας»: Ραγίζει καρδιές ο πατέρας της 20χρονης που πέθανε από χρήση MDMA στη Θεσσαλονίκη, κακουργηματική δίωξη στον φίλο της

«Πολλά τα ύποπτα σημεία», λέει η οικογένεια - Αναζητείται το πρόσωπο που προμήθευσε τη ναρκωτική ουσία - Οι δύο νεαροί ήταν φίλοι από το Δημοτικό - «Πριν τρία χρόνια είχαν βρεθεί ξανά στο νοσοκομείο» λέει ο πατέρας της κοπέλας

ναρκωτικής ουσίας MDMA, κατά τη διάρκεια πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής στην ανατολική



Ο πατέρας της νεαρής, Κώστας Αδάμ, δήλωσε ότι η οικογένεια θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να βρεθούν οι υπεύθυνοι και να διαλευκανθούν πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η κοπέλα, προκειμένου να μη βρεθούν άλλοι γονείς στην ίδια θέση. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η αναφορά του ότι πριν από τρία χρόνια είχε συμβεί κάτι αντίστοιχο με τον ίδιο νεαρό, ο οποίος σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπος με







«Να μη βρεθούν άλλοι γονείς στη θέση μας»





Ο πατέρας της αποκάλυψε ακόμη ότι η 20χρονη και ο συνομήλικος φίλος της που συνελήφθη γνωρίζονταν από παιδιά, καθώς ήταν φίλοι ήδη από το δημοτικό σχολείο. «Με τον ίδιο τύπο συνέβη πριν από τρία χρόνια πάλι το ίδιο. Μας καλέσανε από το Ιπποκράτειο όπου την είχαν μεταφέρει σε λιπόθυμη κατάσταση» είπε για τον νεαρό.



Ο Κώστας Αδάμ απηύθυνε έκκληση στις αρμόδιες αρχές να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, ώστε «να μη βρεθούν άλλοι γονείς στη θέση μας».



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Δικηγόρος της οικογένειας: «Πολλές ύποπτες συνθήκες που διερευνώνται»

Την αποφασιστικότητα της οικογένειας να αναζητήσει απαντήσεις για κάθε πτυχή της υπόθεσης εξέφρασε και ο δικηγόρος της, Αντώνης Κουδρόγλου. «Μια νέα κοπέλα χάθηκε πάλι από χρήση επικίνδυνων ναρκωτικών ουσιών υπό εξαιρετικά ύποπτες συνθήκες», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η οικογένεια είναι αποφασισμένη να διερευνήσει τα πάντα, προκειμένου να εντοπιστούν και να τιμωρηθούν όλοι όσοι ενδεχομένως φέρουν ποινικές ευθύνες.



Νέα στοιχεία για την υπόθεση θανάτου της 20χρονης που έχασε τη ζωή της μετά από χρήση της κατά τη διάρκεια πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής στην ανατολική Θεσσαλονίκη , έρχονται στο φως μέσα από τις δηλώσεις του πατέρα της και του δικηγόρου της οικογένειας.Ο πατέρας της νεαρής,, δήλωσε ότι η οικογένεια θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να βρεθούν οι υπεύθυνοι και να διαλευκανθούν πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η κοπέλα, προκειμένου να μη βρεθούν άλλοι γονείς στην ίδια θέση. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η αναφορά του ότι πριν από τρία χρόνια είχε συμβεί κάτι αντίστοιχο με τον ίδιο νεαρό, ο οποίος σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπος με κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση.Μιλώντας για την κόρη του, ο Κώστας Αδάμ περιέγραψε μια νέα γυναίκα που συνδύαζε τις σπουδές της με την εργασία στην οικογενειακή επιχείρηση. Όπως ανέφερε, ήταν ένα ώριμο και συνεπές κορίτσι, που καθημερινά ανταποκρινόταν στις υποχρεώσεις του.Ο πατέρας της αποκάλυψε ακόμη ότι η 20χρονη και ο συνομήλικος φίλος της που συνελήφθη γνωρίζονταν από παιδιά, καθώς ήταν φίλοι ήδη από το δημοτικό σχολείο. «Με τον ίδιο τύπο συνέβη πριν από τρία χρόνια πάλι το ίδιο. Μας καλέσανε από το Ιπποκράτειο όπου την είχαν μεταφέρει σε λιπόθυμη κατάσταση» είπε για τον νεαρό.Ο Κώστας Αδάμ απηύθυνε έκκληση στις αρμόδιες αρχές να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, ώστε «να μη βρεθούν άλλοι γονείς στη θέση μας».Την αποφασιστικότητα της οικογένειας να αναζητήσει απαντήσεις για κάθε πτυχή της υπόθεσης εξέφρασε και ο δικηγόρος της,. «Μια νέα κοπέλα χάθηκε πάλι από χρήση επικίνδυνων ναρκωτικών ουσιών υπό εξαιρετικά ύποπτες συνθήκες», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η οικογένεια είναι αποφασισμένη να διερευνήσει τα πάντα, προκειμένου να εντοπιστούν και να τιμωρηθούν όλοι όσοι ενδεχομένως φέρουν ποινικές ευθύνες.

Ο κ. Κουδρόγλου έκανε λόγο για «πολλές ύποπτες συνθήκες που διερευνώνται», χωρίς να αναφερθεί αναλυτικά στα στοιχεία που έχουν προκαλέσει τα ερωτήματα της οικογένειας.



Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι η οικογένεια θα διορίσει τεχνικό σύμβουλο για τη νεκροψία που έχει προγραμματιστεί για αύριο, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, επιδιώκοντας την πληρέστερη δυνατή διερεύνηση των αιτίων θανάτου της 20χρονης.



Αντιμέτωπος με κακουργηματική δίωξη ο 20χρονος

Κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση άσκησε η εισαγγελέας εις βάρος του 20χρονου που συνελήφθη για τον θάνατο της 20χρονης φίλης του, έπειτα από χρήση της ναρκωτικής ουσίας MDMA, σε μουσικό πάρτι στην ανατολική Θεσσαλονίκη.



Εκτός από την παραπάνω κατηγορία, ο 20χρονος διώκεται επιπλέον για προμήθεια, κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών, σε βαθμό πλημμελήματος. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην 5η ειδική ανακρίτρια ναρκωτικών Θεσσαλονίκης και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.



Παράλληλα, η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη κατά αγνώστων για ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών που μπορούν να προκαλέσουν βαριά σωματική βλάβη ή θάνατο. Η κατηγορία αυτή στρέφεται κατά του προσώπου, από το οποίο έγινε η προμήθεια της συγκεκριμένης ναρκωτικής ουσίας.



Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, σε πολυχώρο εκδηλώσεων όπου διεξαγόταν πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής. Η νεαρή γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε λίγες ώρες αργότερα- το πρωί της ίδιας μέρας.



Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης προχώρησαν στη σύλληψη του 20χρονου φίλου της, ενώ οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση του ατόμου που διακίνησε τη συγκεκριμένη ναρκωτική ουσία.