Συνελήφθη ο προμηθευτής ναρκωτικών της 20χρονης που πέθανε από χρήση MDMA στη Θεσσαλονίκη, εντοπίστηκε σε σπίτι συγγενή του
Συνελήφθη ο προμηθευτής ναρκωτικών της 20χρονης που πέθανε από χρήση MDMA στη Θεσσαλονίκη, εντοπίστηκε σε σπίτι συγγενή του
Ο 22χρονος συνελήφθη με ένταλμα του ανακριτή – Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν ποσότητες MDMA και άλλες ναρκωτικές ουσίες - Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 20χρονος φίλος της
Στη σύλληψη του φερόμενου ως προμηθευτή ναρκωτικών της 20χρονης που έχασε τη ζωή της στη Θεσσαλονίκη προχώρησαν το πρωί της Τρίτης (13/10) οι αστυνομικές αρχές.
Πρόκειται για έναν 22χρονο άνδρα ο οποίος συνελήφθη έπειτα από ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε από τον ανακριτή.
Την έρευνα για την ταυτοποίησή του είχε αναλάβει η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, με τους αστυνομικούς να καταφέρνουν να εντοπίσουν τον νεαρό σε σπίτι συγγενικού του προσώπου.
Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, εντοπίστηκαν ποσότητες MDMA, καθώς και άλλες ναρκωτικές ουσίες.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο συλληφθείς είναι σεσημασμένος για υποθέσεις ναρκωτικών.
Σημειώνεται ότι ο 20χρονος φίλος της άτυχης κοπέλας αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του στην ανακρίτρια με τους όρους της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.
Πρόκειται για έναν 22χρονο άνδρα ο οποίος συνελήφθη έπειτα από ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε από τον ανακριτή.
Την έρευνα για την ταυτοποίησή του είχε αναλάβει η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, με τους αστυνομικούς να καταφέρνουν να εντοπίσουν τον νεαρό σε σπίτι συγγενικού του προσώπου.
Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, εντοπίστηκαν ποσότητες MDMA, καθώς και άλλες ναρκωτικές ουσίες.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο συλληφθείς είναι σεσημασμένος για υποθέσεις ναρκωτικών.
Σημειώνεται ότι ο 20χρονος φίλος της άτυχης κοπέλας αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του στην ανακρίτρια με τους όρους της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.
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