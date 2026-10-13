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Παρουσιάστηκαν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ, απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ σε δύο σπίτια στο Ψυχικό
ΕΛΛΑΔΑ
Απάτη Ψυχικό Αστυνομία Χρήματα Κόσμημα

Παρουσιάστηκαν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ, απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ σε δύο σπίτια στο Ψυχικό

Απατεώνες έπεισαν δύο γυναίκες να παραδώσουν μετρητά και κοσμήματα - Σε εξέλιξη η έρευνα της αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών

Παρουσιάστηκαν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ, απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ σε δύο σπίτια στο Ψυχικό
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης
88 ΣΧΟΛΙΑ
Στο στόχαστρο αδίστακτων απατεώνων μπήκαν δύο γυναίκες στο Ψυχικό με αποτέλεσμα να χάσουν χρήματα και κοσμήματα αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, στην πρώτη περίπτωση, όλα συνέβησαν όταν το θύμα δέχθηκε ένα τηλεφώνημα από επιτήδειους οι οποίοι της παρουσιάστηκαν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ. Οι απατεώνες, επικαλούμενοι κινδύνους από πιθανή διαρροή ρεύματος, κατάφεραν να πείσουν τη γυναίκα να συγκεντρώσει όλα τα χρήματα και τα κοσμήματα που είχε και να τα αφήσει έξω από το σπίτι.

Μετά από λίγο εμφανίστηκαν τρεις άνδρες, πιθανόν Ρομά, πήραν τα χρήματα και τα κοσμήματα αξίας περίπου 100.000 ευρώ και έγιναν καπνός. Τότε η γυναίκα αντιλήφθηκε ότι έπεσε θύμα απάτης και κάλεσε τις Αρχές.

Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες αργότερα. Θύμα και πάλι μια γυναίκα η οποία πείστηκε από τους απατεώνες (δεν έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για τους ίδιους) να τους «παραδώσει» χρήματα και κοσμήματα αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

H έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για τα περιστατικά βρίσκεται σε εξέλιξη.
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης
88 ΣΧΟΛΙΑ

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