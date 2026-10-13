Παρουσιάστηκε ο «Πυρπολητής»: Το drone καμικάζι που κατασκευάστηκε από το Πολεμικό Ναυτικό και μπορεί να επιτίθεται με εκρηκτικά σε εχθρικά πλοία

Στόχος η παραγωγή του σε μεγάλους αριθμούς για την ενίσχυση του Στόλου - Οι δυνατότητες μεταφοράς εκρηκτικών, οι αποστολές αναγνώρισης και επίθεσης





Η αποκάλυψη του «Πυρπολητή» έγινε την Τρίτη (13/10), στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά, κατά τα εγκαίνια του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων και Αυτόνομων Θαλάσσιων Συστημάτων, παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας





Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του νέου σκάφους είναι ότι συνδυάζει δυνατότητες συλλογής πληροφοριών και παρακολούθησης θαλάσσιων περιοχών με τη δυνατότητα προσβολής στόχων επιφανείας. Παράλληλα, διαθέτει ενσωματωμένες δυνατότητες αυτόνομης λειτουργίας, οι οποίες βρίσκονται στο τελικό στάδιο των δοκιμών τους.







Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο «Πυρπολητής» αποτελεί έργο του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, με τη σχεδίαση, την ανάπτυξη και την κατασκευή του να έχουν πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου από το Πολεμικό Ναυτικό.



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Στα εγκαίνια της Διακλαδικής Σχολής Μη Επανδρωμένων, αλλά και των Αυτονόμων Συστημάτων Θάλασσας. Ένα περαιτέρω βήμα, που δημιουργεί τεράστιες δυνατότητες για το Πολεμικό Ναυτικό μας στο Αρχιπέλαγος, με τα Αυτόνομα Συστήματα τα οποία μπορούν να προσφέρουν απεριόριστες δυνατότητες στην επιτήρηση και αναγνώριση, στην προστασία των λιμένων, στον ναρκοπόλεμο και στην ασφάλεια των υποδομών. Αυτό το νέο Πολεμικό Ναυτικό με τις σύγχρονες πλατφόρμες, θα μπορεί να προστατεύει όχι μόνο την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα, αλλά και τα ενεργειακά και επικοινωνιακά δίκτυα στον βυθό, τα οποία είναι επίσης απαραίτητα για την ασφάλεια της Πατρίδας. (από τον χαιρετισμό μου στην τελετή των εγκαινίων του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων και Αυτόνομων Θαλάσσιων Συστημάτων στο Κέντρο Εκπαίδευσης ΠΑΛΑΣΚΑΣ του ΠΝ) #HellenicNavy — Nikos Dendias (@NikosDendias) October 13, 2026

Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο «Πυρπολητής» Το νέο ελληνικό USV (Unmanned Surface Vehicle) έχει σχεδιαστεί για να αναλαμβάνει διαφορετικού τύπου αποστολές στη θάλασσα, χωρίς να απαιτείται η παρουσία πληρώματος στο ίδιο το σκάφος. Οι δυνατότητες που παρουσιάστηκαν περιλαμβάνουν τη συλλογή πληροφοριών, την επιτήρηση θαλάσσιων περιοχών και την αναγνώριση στόχων.



Ένα νέο μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας, ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής, το οποίο μπορεί να εκτελεί αποστολές επιτήρησης και αναγνώρισης, αλλά και να πραγματοποιεί επιθέσεις εναντίον εχθρικών πλοίων, παρουσίασε το Πολεμικό Ναυτικό . Πρόκειται για τον «Πυρπολητή», ένα σύστημα που αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου από ελληνικά στελέχη και προορίζεται να ενισχύσει τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Στόλου , με απώτερο στόχο τη μαζική παραγωγή του.Η αποκάλυψη του «Πυρπολητή» έγινε την Τρίτη (13/10), στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά, κατά τα εγκαίνια του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων και Αυτόνομων Θαλάσσιων Συστημάτων, παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του νέου σκάφους είναι ότι συνδυάζει δυνατότητες συλλογής πληροφοριών και παρακολούθησης θαλάσσιων περιοχών με τη δυνατότητα προσβολής στόχων επιφανείας. Παράλληλα, διαθέτει ενσωματωμένες δυνατότητες αυτόνομης λειτουργίας, οι οποίες βρίσκονται στο τελικό στάδιο των δοκιμών τους.Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο «Πυρπολητής» αποτελεί έργο του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, με τη σχεδίαση, την ανάπτυξη και την κατασκευή του να έχουν πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου από το Πολεμικό Ναυτικό.Ο «Πυρπολητής», όπως αναφέρει η ΕΡΤ έχει μήκος μόλις πέντε μέτρων και μπορεί να ξεπεράσει τους 40 κόμβους, δηλαδή τα 74 χιλιόμετρα την ώρα. Διαθέτει υψηλή αυτονομία, αν και δεν έχουν δημοσιοποιηθεί συγκεκριμένα στοιχεία για την επιχειρησιακή εμβέλεια ή τη διάρκεια των αποστολών του. Το στοιχείο που διαφοροποιεί το συγκεκριμένο σκάφος από ένα συμβατικό μη επανδρωμένο μέσο επιτήρησης είναι η δυνατότητά του να αναλαμβάνει αποστολές επίθεσης μονής κατεύθυνσης, γνωστές ως One Way Attack. Σε αυτές, το ίδιο το σκάφος μετατρέπεται σε μέσο προσβολής του στόχου, μεταφέροντας εκρηκτικό φορτίο.Το νέο ελληνικό USV (Unmanned Surface Vehicle) έχει σχεδιαστεί για να αναλαμβάνει διαφορετικού τύπου αποστολές στη θάλασσα, χωρίς να απαιτείται η παρουσία πληρώματος στο ίδιο το σκάφος. Οι δυνατότητες που παρουσιάστηκαν περιλαμβάνουν τη συλλογή πληροφοριών, την επιτήρηση θαλάσσιων περιοχών και την αναγνώριση στόχων.

Ωστόσο, το στοιχείο που προσδίδει ιδιαίτερο επιχειρησιακό ενδιαφέρον στο πρόγραμμα είναι η δυνατότητα αξιοποίησής του και για επιθετικές επιχειρήσεις. Όπως ανέφερε ο Νίκος Δένδιας κατά την παρουσίαση, πρόκειται για ένα σκάφος που μπορεί «να συλλέγει πληροφορίες, να επιτηρεί, να αναγνωρίζει, να λειτουργεί —όπως το όνομά του λέει— σαν σκάφος δυνατοτήτων επίθεσης εναντίον πλεόντων στόχων».



Ο Νίκος Δένδιας επισήμανε ότι ένα μέρος των αποστολών επιτήρησης και περιπολίας του Στόλου θα μπορούσε να περάσει στα μη επανδρωμένα και αυτόνομα συστήματα, μειώνοντας σημαντικά τις απαιτούμενες ημέρες παραμονής του προσωπικού στη θάλασσα.











Γιατί ονομάστηκε «Πυρπολητής» Η επιλογή της ονομασίας δεν είναι τυχαία, καθώς συνδέει το νέο ελληνικό οπλικό σύστημα με τα πυρπολικά που χρησιμοποιήθηκαν κατά την Επανάσταση του 1821. Τότε, οι Έλληνες ναυτικοί χρησιμοποιούσαν μικρά σκάφη φορτωμένα με εύφλεκτα υλικά και εκρηκτικές ύλες για να επιτίθενται στα μεγαλύτερα πολεμικά πλοία του οθωμανικού στόλου.



Οι πυρπολητές πλησίαζαν τον στόχο, προσκολλούσαν το πυρπολικό στο εχθρικό πλοίο και, αφού ενεργοποιούσαν τον μηχανισμό ανάφλεξης, απομακρύνονταν με μικρή λέμβο. Δύο αιώνες αργότερα, η ίδια βασική αντίληψη της χρήσης ενός μικρού σκάφους για την προσβολή μεγαλύτερου πλοίου αποκτά τεχνολογικά διαφορετική μορφή.



Ο σύγχρονος «Πυρπολητής» δεν χρειάζεται πλήρωμα πάνω στο σκάφος και μπορεί να κατευθυνθεί προς τον στόχο μέσω των συστημάτων ελέγχου και πλοήγησης που διαθέτει.



Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των μη επανδρωμένων σκαφών (USV) και αυτόνομων υποβρύχιων οχημάτων (AUV) Τα μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας (USV) και τα αυτόνομα υποβρύχια οχήματα (AUV) που παρουσιάστηκαν σήμερα διατίθενται για την εκπαίδευση και την εξοικείωση του προσωπικού με σύγχρονα θαλάσσια συστήματα, τα οποία υποστηρίζουν ένα ευρύ φάσμα αποστολών, από την επιτήρηση και τη συλλογή πληροφοριών έως τον εντοπισμό ναρκών και τις επιχειρήσεις κρούσης.



Δείτε αναλυτικά τα χαρακτηριστικά των μη επανδρωμένων σκαφών (USV) και αυτόνομων υποβρύχιων οχημάτων (AUV) που παρουσιάστηκαν:



USV τ.FLEXUS



Δυνατότητες: Μη Επανδρωμένο Σκάφος Επιφανείας, σχεδιασμένο για θαλάσσια επιτήρηση, συλλογή πληροφοριών και καταγραφή περιβαλλοντικών δεδομένων. Μέσω των αισθητήρων και των συστημάτων καμερών που διαθέτει, μεταδίδει εικόνα, προς τον σταθμό ελέγχου, καθώς και στοιχεία καιρού και θαλάσσιου περιβάλλοντος.



Τεχνικά Χαρακτηριστικά:



Μέγιστη Ταχύτητα: 3,5 Knots



Μέγιστη Αυτονομία: 5 ν.μ.



Μήκος: 0,9 μ



USV τ.NIRIIS



Δυνατότητες: Μη Επανδρωμένο Σκάφος Επιφανείας, σχεδιασμένο για αποστολές θαλάσσιας επιτήρησης, παρακολούθησης και συλλογής πληροφοριών. Είναι εξοπλισμένο με σύστημα καμερών και παρέχει συνεχή επιτήρηση της περιοχής επιχειρήσεων και μετάδοση εικόνας σε πραγματικό χρόνο προς τον σταθμό ελέγχου.



Τεχνικά Χαρακτηριστικά:



Μέγιστη Ταχύτητα: 15 Knots



Μέγιστη Αυτονομία: 25 ν.μ.



Μήκος: 1,36 μ



USV τ.BLUE BOAT



Δυνατότητες: Μη Επανδρωμένο Σκάφος Επιφανείας, σχεδιασμένο για υδρογραφικές έρευνες και συλλογή πληροφοριών θαλάσσιας περιοχής. Δύναται να εξοπλιστεί με sonar, κάμερες και διάφορους αισθητήρες, ανάλογα με την επιχειρησιακή του αποστολή. Έχει αποκτηθεί από τη ΣΝΔ στο πλαίσιο του πρόσφατου προγράμματος TRITON σε συνεργασία με το ΜΙΤ.



Τεχνικά Χαρακτηριστικά:



Μέγιστη Ταχύτητα : 6 Knots



Μέγιστη Αυτονομία: 60 ν.μ.



Μήκος: 1,1 μ



USV τ.ΜΕΣΕ



Δυνατότητες: Μη Επανδρωμένο Σκάφος Επιφανείας. Ανήκει στο ΚΕΤΑΚ και έχει διατεθεί στο ΑΣ. Δυνατότητα χρήσης και ως επανδρωμένο. Είναι εξοπλισμένο με σύστημα καμερών και παρέχει συνεχή επιτήρηση της περιοχής επιχειρήσεων και μετάδοση εικόνας σε πραγματικό χρόνο προς τον σταθμό ελέγχου Σχεδιασμός πορείας / ταχύτητας σε προκαθορισμένα σημεία και/ή αγκύρωσης σε συγκεκριμένο σημείο για συγκεκριμένο χρόνο. Δύναται να αναλάβει επιχειρήσεις επιτήρησης - περιπολίας - έρευνας και διάσωσης.



Τεχνικά Χαρακτηριστικά:



Μέγιστη Ταχύτητα : 35 Knots



Μέγιστη Αυτονομία: 35 ν.μ.



Μήκος: 6,5 μ



USV τ.ΚΑΝΑΡΗΣ «1»



Δυνατότητες: Μη Επανδρωμένο Σκάφος Επιφανείας του ΚΕΤΑΚ, σχεδιασμένο για αποστολές θαλάσσιας παρακολούθησης και συλλογής πληροφοριών. Είναι εξοπλισμένο με σύστημα καμερών και παρέχει συνεχή επιτήρηση της περιοχής επιχειρήσεων και μετάδοση εικόνας σε πραγματικό χρόνο προς τον σταθμό ελέγχου. Λόγω των ελικτικών του στοιχείων ενδείκνυται ιδιαίτερα η χρήση του και ως Μη Επανδρωμένο Σκάφος Επιφανείας Κρούσης (ΚΑΜΙΚΑΖΙ).



Τεχνικά Χαρακτηριστικά:



Μέγιστη Ταχύτητα: 55 Knots



Μέγιστη Αυτονομία: 40 ν.μ.



Μήκος: 1,90 μ



USV τ.ΚΑΝΑΡΗΣ «2»



Δυνατότητες: Μη Επανδρωμένο Σκάφος Επιφανείας, σχεδιασμένο για αποστολές θαλάσσιας παρακολούθησης και συλλογής πληροφοριών. Είναι εξοπλισμένο με σύστημα καμερών και παρέχει συνεχή επιτήρηση της περιοχής επιχειρήσεων και μετάδοση εικόνας σε πραγματικό χρόνο προς τον σταθμό ελέγχου.



Τεχνικά Χαρακτηριστικά:



Μέγιστη Ταχύτητα : 45 Knots



Μέγιστη Αυτονομία: 25 ν.μ.



Μήκος: 1,80 μ



PLUTO «PLUS»



Δυνατότητες: Μη Επανδρωμένο Υποβρύχιο Σκάφος σχεδιασμένο για έρευνα, εντοπισμό και εξουδετέρωση ναρκών βυθού και αγκυροβολίου.



Τεχνικά Χαρακτηριστικά:



Μέγιστη Ταχύτητα: 5 Knots



Sonar Έρευνας: 30μ.



Μέγιστη Βάθος: 300μ.



Μέγιστη απόσταση: 500μ. (Καλώδιο) 2000μ. (Οπτική Ίνα)



Μήκος: 2,25 μ



PLUTINO «MIKI»



Δυνατότητες: Μη Επανδρωμένο Υποβρύχιο Σκάφος σχεδιασμένο για έρευνα, εντοπισμό και εξουδετέρωση ναρκών βυθού και αγκυροβολίου. Δύναται να χρησιμοποιηθεί και ως Μη Επανδρωμένο Υποβρύχιο Σκάφος Κρούσης (ΚΑΜΙΚΑΖΙ).



Τεχνικά Χαρακτηριστικά:



Μέγιστη Ταχύτητα: 5 Knots



Sonar Έρευνας: 30μ.



Μέγιστη Βάθος: 300μ.



Μέγιστη απόσταση: 500μ. (Καλώδιο)



2000μ. (Οπτική Ίνα)



Μήκος: 1,10μ



USV τ. ΠΥΡΠΟΛΗΤΗΣ



Δυνατότητες: Μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας, σχεδίασης και ανάπτυξης από το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό. Ένα πολύ σημαντικό βήμα στο γενικό πλαίσιο ένταξης των μη επανδρωμένων και αυτόνομων συστημάτων στο Πολεμικό Ναυτικό και στις Ένοπλες Δυνάμεις γενικότερα.



Τεχνικά Χαρακτηριστικά:



Μήκος: 5 m



Μέγιστη ταχύτητα: 'Ανω των 40 knots



Υψηλή Αυτονομία



Είναι σχεδιασμένο για αποστολές επιφάνειας ISR ( Ιintelligence Surveillance Reconnaissance - συλλογή πληροφοριών, θαλάσσια επιτήρηση και αναγνώριση), ASUW (Anti-Surface Warfare - Επιχειρήσεις Αντιεπιφανείας) και OWA (One Way Attack - ΚΑΜΙΚΑΖΙ), με δυνατότητες περαιτέρω αναβάθμισης και επιπλέον μορφών δράσης.



Ο εξοπλισμός του περιλαμβάνει ηλεκτροοπτικό σύστημα, RADAR επιφανείας, συστήματα επικοινωνίας και όλους τους απαραίτητους αισθητήρες για αξιόπιστη πλοήγηση και αποτελεσματική επιχειρησιακή χρησιμοποίηση.



USV τ. CORSAIR



Δυνατότητες: Το Corsair της αμερικανικής εταιρίας Saronic, είναι ένα σύγχρονο Μη Επανδρωμένο και αυτόνομο σκάφος επιφανείας με χαρακτηριστικά:



Τεχνικά Χαρακτηριστικά:



Μήκος: 7 m



Μέγιστη ταχύτητα: 'Ανω των 35 knots



Υψηλή Αυτονομία



Διαθέτει ηλεκτροοπτικά συστήματα και ποικιλία αισθητήρων αναλόγως της αποστολής, εξελιγμένα συστήματα επικοινωνιών καθώς και την εξαιρετικά σημαντική δυνατότητα συνεργατικής αυτόνομης δράσης σε σμήνη (swarming), για τον συντονισμό πολλαπλών σκαφών προς εκτέλεση σύνθετων αποστολών.



Έχει ικανότητα ανάληψης μεγάλου αριθμού αποστολών όπως ISR (intelligence Surveillance Reconnaissance - συλλογή πληροφοριών, θαλάσσια επιτήρηση και αναγνώριση), ASUW (Anti-Surface Warfare - Επιχειρήσεις Αντιεπιφανείας), OWA (One Way Attack - ΚΑΜΙΚΑΖΙ), έρευνας και διάσωσης (SAR), κ.λ.π. Ενσωματώνει προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη και ανοιχτή αρχιτεκτονική που του δίνει τη δυνατότητα περαιτέρω αναβάθμισης διευρύνοντας το επιχειρησιακό του φάσμα.



Τα σκάφη Corsair έχουν ενταχθεί επιχειρησιακά στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ και αξιοποιούνται επιτυχώς στο πεδίο. Πρόσφατα έχουν δοκιμασθεί ενδελεχώς και αξιολογηθεί επιτυχώς από το ΠΝ, ενώ έχει αποσταλεί σχετικό LOR (Letter of Request) για την προμήθεια αριθμού σκαφών Corsair μέσω διακρατικής συμφωνίας FMS (Foreign Military Sales) με τις ΗΠΑ.