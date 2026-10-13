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Ελεύθερος δύο μήνες μετά το τροχαίο δυστύχημα στο Ρίο ο οδηγός που κατηγορείται για τον θάνατο του 27χρονου Δημήτρη
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο δυστύχημα Ρίο Πάτρα

Ελεύθερος δύο μήνες μετά το τροχαίο δυστύχημα στο Ρίο ο οδηγός που κατηγορείται για τον θάνατο του 27χρονου Δημήτρη

Ο κατηγορούμενος είχε προφυλακιστεί μετά το δυστύχημα αλλά αποφυλακίστηκε δύο μήνες μετά

Ελεύθερος δύο μήνες μετά το τροχαίο δυστύχημα στο Ρίο ο οδηγός που κατηγορείται για τον θάνατο του 27χρονου Δημήτρη
Λίνα Κεκέση
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Δεκατρείς και πλέον μήνες έχουν περάσει από εκείνη τη μοιραία ημέρα που ο Δημήτρης Λιόπετας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στο Ρίο, όμως για την οικογένειά του ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει. Η απουσία του παραμένει αβάσταχτη, ενώ η υπόθεση που σημάδεψε για πάντα τη ζωή των δικών του ανθρώπων εξακολουθεί να περιμένει τη δικαστική της εξέλιξη.

Την ίδια ώρα, ο οδηγός που κατηγορείται ότι προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο βρίσκεται εκτός φυλακής και αναμένει τη δίκη του. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε προφυλακιστεί μετά το δυστύχημα αλλά αποφυλακίστηκε δύο μήνες μετά. Η οικογένεια Λιόπετα εξακολουθεί να ζητά δικαίωση για τον χαμό του νεαρού Ανθυποπλοίαρχου του Εμπορικού Ναυτικού.

Το μοιραίο τροχαίο

Όλα συνέβησαν στις 2 Σεπτεμβρίου 2025, όταν ο κατηγορούμενος από το Αίγιο φέρεται να επιχείρησε αναστροφή με το αυτοκίνητό του προσπαθώντας να περάσει στην αντίθετη κατεύθυνση της εθνικής οδού προς το Ρίο. Η κίνηση αυτή είχε ως αποτέλεσμα να βρεθεί το όχημα στην πορεία της μοτοσικλέτας που οδηγούσε ο άτυχος Δημήτρης Λιόπετας. Η σύγκρουση αποδείχθηκε μοιραία για τον νεαρό άνδρα, ο οποίος έχασε τη ζωή του, βυθίζοντας την οικογένειά του στο πένθος. Ο Δημήτρης ήταν Ανθυποπλοίαρχος του Εμπορικού Ναυτικού που μόλις είχε επιστρέψει στο σπίτι του μετά από 6 μήνες στα καράβια, για να δει τους γονείς του. Ένας νέος άνθρωπος με όνειρα και προοπτικές, του οποίου η ζωή κόπηκε απότομα στην άσφαλτο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του οχήματος, είχε κριθεί προφυλακιστέος με την κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης εξαιτίας της οποίας προήλθε ο θάνατος ανθρώπου και για εγκατάλειψη. Μετά την απολογία του οδηγήθηκε στη φυλακή, ωστόσο η παραμονή του εκεί δεν κράτησε πολύ. Δύο μήνες μετά το συμβάν αποφυλακίστηκε.

Έτσι, ενώ η οικογένεια του Δημήτρη εξακολουθεί να βιώνει τις συνέπειες της απώλειας και να περιμένει τη δικαστική κρίση, ο άνθρωπος που κατηγορείται για το δυστύχημα βρίσκεται εκτός φυλακής μέχρι τη δίκη, υπό τους όρους που του έχουν επιβληθεί.Η οικογένεια περιμένει πλέον τη δίκη, με την ελπίδα ότι η υπόθεση θα εξεταστεί σε βάθος και ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη για τον χαμό του παιδιού της.
Λίνα Κεκέση
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