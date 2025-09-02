Γιος γνωστού μουσικού της Πάτρας ο 27χρονος που σκοτώθηκε σε τροχαίο



Ποιος είναι ο Νίκος Λιοπέτας

πήρξε, επίσης, ιδρυτικό μέλος της ορχήστρας Brothers, που δημιούργησε τη δεκαετία του 1970 με τα αδέλφια του, αφήνοντας σαν παρακαταθήκη, δισκογραφία και τηλεοπτικές παρουσίες σε παραγωγές του Αλέκου Σακελλάριου και του Γιάννη Πετρίδη.



Από το 1981 έως το 1984 ήταν ιδρυτικό μέλος ενός άλλου συγκροτήματος, των «Μπούμερανγκ», με το οποίο έκαναν συναυλίες στην Αθήνα στο «Κύτταρο», στον «Απόλλων» της Πάτρας, στην Κεφαλονιά και στο Αίγιο.

Κλείσιμο