Γιος γνωστού μουσικού της Πάτρας ο 27χρονος που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Η μοτοσικλέτα του 27χρονου συγκρούστηκε με ΙΧ του οποίου ο οδηγός διέφυγε το σημείο μετά τη σύγκρουση - Ποιος είναι ο πατέρας του, Νίκος Λιοπέτας
Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία από το θάνατο του 27χρονου στο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 11.30 το πρωί της Τρίτης στη συμβολή της οδού Αμερικής και Ν.Ε.Ο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, πρόκειται για τον 27χρονο Δημήτρης Λιοπέτας, ο οποίος ήταν ναυτικός στο επάγγελμα και γιος του Νίκου Λιοπέτα - γνωστός μουσικός και επιχειρηματίας στην Πάτρα.
Υπενθυμίζεται ότι η μοτοσικλέτα του 27χρονου συγκρούστηκε με ΙΧ - του οποίου ο οδηγός διέφυγε το σημείο μετά τη σύγκρουση.
Αμέσως κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί και λίγη ώρα αργότερα κατάφεραν να εντοπίσουν το όχημα με τον οδηγό και να τον ακινητοποιήσουν στην περιοχή του Ρίου.
Ο οδηγός του ΙΧ προσήχθη στην Τροχαία και όπως υποστήριξε δεν εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου, αλλά «πήγαινε προς το Νοσοκομείο του Ρίου».
Ο Νίκος Λιοπέτας, σύμφωνα με το pelop.gr, από το 1973 μέχρι και το 2014, ήταν μουσικός της Δημοτικής Μπάντας της Πάτρας.
Υπήρξε, επίσης, ιδρυτικό μέλος της ορχήστρας Brothers, που δημιούργησε τη δεκαετία του 1970 με τα αδέλφια του, αφήνοντας σαν παρακαταθήκη, δισκογραφία και τηλεοπτικές παρουσίες σε παραγωγές του Αλέκου Σακελλάριου και του Γιάννη Πετρίδη.
Από το 1981 έως το 1984 ήταν ιδρυτικό μέλος ενός άλλου συγκροτήματος, των «Μπούμερανγκ», με το οποίο έκαναν συναυλίες στην Αθήνα στο «Κύτταρο», στον «Απόλλων» της Πάτρας, στην Κεφαλονιά και στο Αίγιο.
Παράλληλα, έχει συνεργαστεί σαν καλλιτέχνης κρουστών και σαν ερμηνευτής με εκατοντάδες Έλληνες καλλιτέχνες, όπως οι Γιάννης Μαρκόπουλος, Τάκης Μωράκης, Νάντια Κωνσταντοπούλου, Στράτος Διονυσίου, Βίκυ Μοσχολιού, Πασχάλης, Λάκης Τζορντανέλλι, Ρόμπερτ Ουίλιαμς, Ελένη Βιτάλη και Δημήτρης Μητροπάνος.
Ποιος είναι ο Νίκος Λιοπέτας
