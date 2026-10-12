Συλλήψεις 21χρονου και 22χρονου για επεισόδιο με επιβάτες ταξί στον Βόλο: Κατέβασαν 24χρονο και 25χρονο και τους ξυλοκόπησαν
ΕΛΛΑΔΑ
Ταξί Επιβάτες Βόλος Συλλήψεις Επίθεση Ξυλοδαρμός

Συλλήψεις 21χρονου και 22χρονου για επεισόδιο με επιβάτες ταξί στον Βόλο: Κατέβασαν 24χρονο και 25χρονο και τους ξυλοκόπησαν

Για την επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής αναζητείται άλλο ένα άτομο

Συλλήψεις 21χρονου και 22χρονου για επεισόδιο με επιβάτες ταξί στον Βόλο: Κατέβασαν 24χρονο και 25χρονο και τους ξυλοκόπησαν
Στην σύλληψη δύο ατόμων ηλικίας 21 και 22 ετών για την επίθεση σε βάρος επιβατών ταξί, ηλικίας 24 και 25 ετών, που σημειώθηκε στον Βόλο τα ξημερώματα της Κυριακής, προχώρησαν στελέχη του λιμενικού.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων ασκήθηκε δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη ενώ ένας ακόμη εμπλεκόμενος ταυτοποιήθηκε και αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Το σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, στην παραλιακή ζώνη του Βόλου, όταν ομάδα νεαρών, φέρονται να σταμάτησαν ένα ταξί, να ανάγκασαν τους επιβάτες να αποβιβαστούν και στη συνέχεια να τους ξυλοκόπησαν, αφού είχε πιθανόν προηγηθεί, μεταξύ τους αντιπαράθεση σε κέντρο διασκέδασης.

Στην ανακοίνωσή του το λιμενικό αναφέρει ότι «τις απογευματινές ώρες σήμερα, στελέχη της Λιμενικής Αρχής του Βόλου, προέβησαν στη σύλληψη δύο ημεδαπών ηλικίας 21 και 22 ετών, για παράβαση των άρθρων 45 «Συναυτουργία», 309 «Επικίνδυνη σωματική βλάβη» και 380 παρ.1 «Ληστεία» του Π.Κ. Συγκεκριμένα, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή για περιστατικό ξυλοδαρμού στη παραλία του Βόλου, εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, όταν ομάδα ατόμων επιτέθηκε στον οδηγό και στους δύο επιβαίνοντες Ε.Δ.Χ. οχήματος (ΤΑΞΙ). Κατά την διενεργούμενη προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου, διαπιστώθηκε ότι λίγες ώρες νωρίτερα είχε προηγηθεί φραστικό επεισόδιο μεταξύ των παθόντων και των συλληφθέντων σε νυχτερινό κατάστημα. Οι δύο επιβαίνοντες του ταξί διακομίστηκαν με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου για ιατρική περίθαλψη, ενώ σύμφωνα με δήλωση του ενός, κατά τη διάρκεια του συμβάντος του αφαιρέθηκαν προσωπικά αντικείμενα. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου, που διενεργεί την προανάκριση, αναζητείται στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και τρίτος δράστης».

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