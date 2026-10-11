Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Δρόμος στη Σίβηρη Χαλκιδικής μετατράπηκε σε ποτάμι μετά από βροχόπτωση, δείτε βίντεο
Δρόμος στη Σίβηρη Χαλκιδικής μετατράπηκε σε ποτάμι μετά από βροχόπτωση, δείτε βίντεο
Μεγάλες ποσότητες νερού κατεβαίνουν από το βουνό και καταλήγουν στον δρόμο, γεγονός που καθιστά την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών αδύνατη
Σε ποτάμι μετατράπηκε δρόμος στη Σίβηρη Χαλκιδικής το απόγευμα της Κυριακής (11/10) μετά από έντονη βροχόπτωση που σημειώθηκε στην περιοχή.
Όπως αναφέρει το halkidikinews.gr, μεγάλες ποσότητες νερού κατεβαίνουν από το βουνό και καταλήγουν στον δρόμο, γεγονός που καθιστά την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών αδύνατη.
Η στάθμη του νερού φτάνει σχεδόν στο μισό του αυτοκινήτου.
Παράλληλα, βροχές παρατηρούνται στην Κασσάνδρα και στη Σιθωνία.
Όπως αναφέρει το halkidikinews.gr, μεγάλες ποσότητες νερού κατεβαίνουν από το βουνό και καταλήγουν στον δρόμο, γεγονός που καθιστά την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών αδύνατη.
Η στάθμη του νερού φτάνει σχεδόν στο μισό του αυτοκινήτου.
Παράλληλα, βροχές παρατηρούνται στην Κασσάνδρα και στη Σιθωνία.
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