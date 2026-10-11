Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Προσωρινά χωρίς σήμα η ΕΡΤ από το Κέντρο Εκπομπής Ακαρνανικών λόγω διακοπής ρεύματος
Προσωρινά χωρίς σήμα η ΕΡΤ από το Κέντρο Εκπομπής Ακαρνανικών λόγω διακοπής ρεύματος
Το πρόβλημα επηρεάζει την ευρύτερη περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, τμήματα του Αγρινίου και του Μεσολογγίου, περιοχές της Άρτας, τη Λευκάδα, καθώς και παράκτιες περιοχές της νότιας Κέρκυρας
Προσωρινή διακοπή στη μετάδοση των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων της ΕΡΤ από το Κέντρο Εκπομπής Ακαρνανικών βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή λόγω διακοπής ρεύματος.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΡΤ, το πρόβλημα επηρεάζει την ευρύτερη περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, τμήματα του Αγρινίου και του Μεσολογγίου, περιοχές της Άρτας, τη Λευκάδα, καθώς και παράκτιες περιοχές της νότιας Κέρκυρας.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΡΤ:
«Η ΕΡΤ ενημερώνει το κοινό ότι, λόγω διακοπής της ηλεκτροδότησης από το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, έχει σημειωθεί προσωρινή διακοπή μετάδοσης των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων της από το Κέντρο Εκπομπής Ακαρνανικών.
Η διακοπή επηρεάζει την ευρύτερη περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, τμήματα του Αγρινίου και του Μεσολογγίου, περιοχές της Άρτας, τη Λευκάδα, καθώς και παράκτιες περιοχές της νότιας Κέρκυρας.
Τα τεχνικά συνεργεία της ΕΡΤ έχουν κινητοποιηθεί για την αποκατάσταση της λειτουργίας του Κέντρου Εκπομπής, ωστόσο η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις δυσχεραίνεται λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.
Η ΕΡΤ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της μετάδοσης των προγραμμάτων της και ευχαριστεί το κοινό για την κατανόησή του».
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΡΤ, το πρόβλημα επηρεάζει την ευρύτερη περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, τμήματα του Αγρινίου και του Μεσολογγίου, περιοχές της Άρτας, τη Λευκάδα, καθώς και παράκτιες περιοχές της νότιας Κέρκυρας.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΡΤ:
«Η ΕΡΤ ενημερώνει το κοινό ότι, λόγω διακοπής της ηλεκτροδότησης από το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, έχει σημειωθεί προσωρινή διακοπή μετάδοσης των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων της από το Κέντρο Εκπομπής Ακαρνανικών.
Η διακοπή επηρεάζει την ευρύτερη περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, τμήματα του Αγρινίου και του Μεσολογγίου, περιοχές της Άρτας, τη Λευκάδα, καθώς και παράκτιες περιοχές της νότιας Κέρκυρας.
Τα τεχνικά συνεργεία της ΕΡΤ έχουν κινητοποιηθεί για την αποκατάσταση της λειτουργίας του Κέντρου Εκπομπής, ωστόσο η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις δυσχεραίνεται λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.
Η ΕΡΤ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της μετάδοσης των προγραμμάτων της και ευχαριστεί το κοινό για την κατανόησή του».
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