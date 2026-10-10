Sleepovers, σχολικές εκδρομές, κατασκήνωση. Δεν είναι απλώς μια διανυκτέρευση. Είναι μια μικρή πρόβα ανεξαρτησίας.
Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός 34χρονος σε τροχαίο
Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός 34χρονος σε τροχαίο
Το δίκυκλο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του - Εξέπνευσε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Την τελευταία του πνοή σε τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (10/10) άφησε ένας 34χρονος στα Δρακιανά του Δήμου Πλατανιά, Χανιά.
Το δίκυκλο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σταθερό σημείο, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 34χρονο χωρίς τις αισθήσεις του, αλλά με αναπνοή, και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Χανίων.
Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου.
Τα αίτια του νέου θανατηφόρου τροχαίου διερευνά η Τροχαία.
Το δίκυκλο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σταθερό σημείο, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 34χρονο χωρίς τις αισθήσεις του, αλλά με αναπνοή, και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Χανίων.
Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου.
Τα αίτια του νέου θανατηφόρου τροχαίου διερευνά η Τροχαία.
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