Οι Αρχές ανοίγουν το χρηματοκιβώτιο του Μαζωνάκη, στο ΑΤ Κυψέλης ο δικηγόρος του

Στοεμφανίστηκε λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι ο δικηγόρος και προσωπικός φίλος του, Χαράλαμπος Λυκούδης προκειμένου να παραστεί στο άνοιγμα του χρηματοκιβώτιου του τραγουδιστή που εντοπίστηκε και κατασχέθηκε από τις Αρχές.Όπως ενημέρωσε ο ίδιος ο δικηγόρος, στο ΑΤ δεν πρόκειται να προσέλθουν αυτή τη φορά οι συγγενείς του καλλιτέχνη.Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται το ενδεχόμενο να υπάρχει στο εσωτερικό του κάποια χειρόγραφη σημείωση, η οποία θα μπορούσε να προσφέρει απαντήσεις ή να ρίξει φως σε άγνωστες πτυχές της υπόθεσης. Παράλληλα, οι αστυνομικοί αναζητούν τυχόν ιατρικά έγγραφα που ενδέχεται να αποδειχθούν κρίσιμα για την έρευνα.