Σε μια νέα στρατηγική κίνηση που διευρύνει την παραγωγική της βάση και ενισχύει την παρουσία της στους τομείς της στεγανοποίησης και των έργων υποδομής, η ISOMAT εντάσσει στον Όμιλο το καταξιωμένο ελληνικό brand ESHA, μέσω της νεοσύστατης θυγατρικής ISOMAT BITUMEN.
Οι Αρχές ανοίγουν το χρηματοκιβώτιο του Μαζωνάκη, στο ΑΤ Κυψέλης ο δικηγόρος του
Οι Αρχές ανοίγουν το χρηματοκιβώτιο του Μαζωνάκη, στο ΑΤ Κυψέλης ο δικηγόρος του
Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται το ενδεχόμενο να υπάρχει στο εσωτερικό του κάποια χειρόγραφη σημείωση, η οποία θα μπορούσε να προσφέρει απαντήσεις
Στο ΑΤ Κυψέλης εμφανίστηκε λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι ο δικηγόρος και προσωπικός φίλος του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης προκειμένου να παραστεί στο άνοιγμα του χρηματοκιβώτιου του τραγουδιστή που εντοπίστηκε και κατασχέθηκε από τις Αρχές.
Όπως ενημέρωσε ο ίδιος ο δικηγόρος, στο ΑΤ δεν πρόκειται να προσέλθουν αυτή τη φορά οι συγγενείς του καλλιτέχνη.
Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται το ενδεχόμενο να υπάρχει στο εσωτερικό του κάποια χειρόγραφη σημείωση, η οποία θα μπορούσε να προσφέρει απαντήσεις ή να ρίξει φως σε άγνωστες πτυχές της υπόθεσης. Παράλληλα, οι αστυνομικοί αναζητούν τυχόν ιατρικά έγγραφα που ενδέχεται να αποδειχθούν κρίσιμα για την έρευνα.
Όπως ενημέρωσε ο ίδιος ο δικηγόρος, στο ΑΤ δεν πρόκειται να προσέλθουν αυτή τη φορά οι συγγενείς του καλλιτέχνη.
Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται το ενδεχόμενο να υπάρχει στο εσωτερικό του κάποια χειρόγραφη σημείωση, η οποία θα μπορούσε να προσφέρει απαντήσεις ή να ρίξει φως σε άγνωστες πτυχές της υπόθεσης. Παράλληλα, οι αστυνομικοί αναζητούν τυχόν ιατρικά έγγραφα που ενδέχεται να αποδειχθούν κρίσιμα για την έρευνα.
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