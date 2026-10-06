Οι Αρχές ανοίγουν το χρηματοκιβώτιο του Μαζωνάκη, στο ΑΤ Κυψέλης ο δικηγόρος του
ΕΛΛΑΔΑ
Κυψέλη Γιώργος Μαζωνάκης Χρηματοκιβώτιο

Οι Αρχές ανοίγουν το χρηματοκιβώτιο του Μαζωνάκη, στο ΑΤ Κυψέλης ο δικηγόρος του

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται το ενδεχόμενο να υπάρχει στο εσωτερικό του κάποια χειρόγραφη σημείωση, η οποία θα μπορούσε να προσφέρει απαντήσεις

Οι Αρχές ανοίγουν το χρηματοκιβώτιο του Μαζωνάκη, στο ΑΤ Κυψέλης ο δικηγόρος του
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Στο ΑΤ Κυψέλης εμφανίστηκε λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι ο δικηγόρος και προσωπικός φίλος του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης προκειμένου να παραστεί στο άνοιγμα του χρηματοκιβώτιου του τραγουδιστή που εντοπίστηκε και κατασχέθηκε από τις Αρχές.

Όπως ενημέρωσε ο ίδιος ο δικηγόρος, στο ΑΤ δεν πρόκειται να προσέλθουν αυτή τη φορά οι συγγενείς του καλλιτέχνη.



Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται το ενδεχόμενο να υπάρχει στο εσωτερικό του κάποια χειρόγραφη σημείωση, η οποία θα μπορούσε να προσφέρει απαντήσεις ή να ρίξει φως σε άγνωστες πτυχές της υπόθεσης. Παράλληλα, οι αστυνομικοί αναζητούν τυχόν ιατρικά έγγραφα που ενδέχεται να αποδειχθούν κρίσιμα για την έρευνα.
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