Γυναίκες Ρομά επιτέθηκαν ξανά σε γυναίκα που κατηγορούν για θανατηφόρο τροχαίο στον Πύργο: Τη στρίμωξαν σε σούπερ μάρκετ και φώναζαν «θα τη σκοτώσουμε»

Η γυναίκα καταγγέλλει ότι έχει βρεθεί στο στόχαστρο μετά από θανατηφόρο τροχαίο στις αρχές Σεπτεμβρίου με θύμα έναν 17χρονο ποδηλάτη Ρομά - Η ίδια

αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε σχέση με το τροχαίο