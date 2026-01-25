«Έχουμε προσφύγει σε ΣτΕ, υπουργεία, ζητήσαμε παρέμβαση της Αρχής Διαφάνειας, κανείς δεν κάνει τίποτα» λέει ο δήμαρχος Μήλου για το νέο οικολογικό έγκλημα, αλλά ο ίδιος δεν έκανε αίτηση αναστολής
Οι εργασίες για την επέκταση της τουριστικής μονάδας, 2 χιλιόμετρα από το Σαρακήνικο, προχωρούν εντατικά, καθώς ο Μανώλης Μικέλης δεν έκανε αίτηση αναστολής, προκειμένου αυτές να σταματήσουν άμεσα
«Έχουμε προσφύγει στο ΣτΕ, έχουμε ζητήσει παρέμβαση της Αρχής Διαφάνειας, έχουμε απευθυνθεί σε υπουργεία και αρμόδιες αρχές. Όμως, κανείς δεν κάνει τίποτα»: ο δήμαρχος της Μήλου, Μανώλης Μικέλης, μιλώντας στο protothema.gr ξεκαθαρίζει ότι από την πλευρά του, στην περίπτωση του πεντάστερου ξενοδοχείου στον Μύτακα, δίπλα στο Σαρακήνικο, ο Δήμος εξάντλησε όλα τα νόμιμα περιθώρια για να προστατεύσει το φυσικό περιβάλλον και τον χαρακτήρα του νησιού.
Παρ' όλα αυτά, ο κ. Μικέλης δεν κατέθεσε αίτηση αναστολής, ώστε να διακοπούν οι εργασίες, μέχρι να γνωμοδοτήσει οριστικά η Δικαιοσύνη, η οποία, όπως επισημαίνει ο δήμαρχος, καθυστερεί.
«Η ευθύνη μόνο στον Δήμο δεν πέφτει» λέει ο κ. Μικέλης. «Ο μηχανικός, πρωτίστως, κατέθεσε ό,τι κατέθεσε, η Πολεοδομία ενέκρινε τους όρους δόμησης και το υπουργείο Τουρισμού έδωσε την καταλληλότητα και ενέκρινε την περιβαλλοντική μελέτη. Εγώ, από τη δική μου πλευρά έκανα ό,τι και στην περίπτωση του Σαρακήνικου και μάλιστα το έκανα ταυτόχρονα με εκείνη την υπόθεση, αλλά εδώ τα έργα έφτασαν μέχρι τη θάλασσα. Ξέρετε, ο Δήμος δεν έχει δικαίωμα ούτε καν για γνωμοδότηση. Και ναι, θέλουμε στρατηγικές επενδύσεις, όπως είναι η συγκεκριμένη επένδυση, καλό είναι όμως και σε αυτές τις περιπτώσεις να τηρούνται όλοι οι όροι».
Το protothema.gr ρώτησε τον δήμαρχο της Μήλου για ποιο λόγο, εφόσον διατηρούσε αμφιβολίες για τη νομιμότητα της επένδυσης, δεν προσέφυγε δικαστικά για να ζητήσει προσωρινή διακοπή των εργασιών στον Μύτακα, μέχρι η Δικαιοσύνη να αποφασίσει.
Απαντά ότι «αυτό που κάναμε, ήταν να προσφύγουμε στο ΣτΕ με ασφαλιστικά μέτρα, για να γίνει άρση της άδειας του ξενοδοχείου. Όμως, μας είπαν ότι επειδή μετακομίζει το Συμβούλιο, αργεί η γνωμοδότηση. Έπειτα, ζητήσαμε να γίνει έλεγχος και δεν ερχόταν κανείς. Έχουμε καλέσει την Αρχή Διαφάνειας να ελέγξει την υπόθεση, όπως έκανε στο Σαρακήνικο, όμως δεν έχει έρθει κανείς. Έδωσα εντολή στην πρώην πολεοδόμο Μήλου, η οποία σήμερα είναι αντιπεριφερειάρχης, να προσφύγει, αλλά δεν το έκανε. Όπως και δεν έκανε τίποτα όταν ο προηγούμενος δήμαρχος υπέγραψε ότι υπήρχε δρόμος στο σημείο, παρότι εκεί δεν υπήρχε τίποτα. Ζητήσαμε έλεγχο, κινηθήκαμε δικαστικά και εγώ προσωπικά και εγγράφως ζήτησα να ραντεβού από τους κ.κ. Σκυλακάκη, Ταγαρά, Μπακογιάννη, αλλά δεν έγινε τίποτα».
Σημερινές φωτογραφίες και βίντεο από τον Μύτακα της Μήλου πιστοποιούν ότι η καταστροφή του μοναδικού φυσικού κάλλους παραλίας συνεχίζεται εντελώς απρόσκοπτα. Παρά τη γενική κατακραυγή και τις νομικές ενέργειες του Δήμου Μήλου καθώς και περιβαλλοντικών οργανώσεων, οι πρέσες και οι μπετονιέρες στο εργοτάξιο του πεντάστερου ξενοδοχειακού συγκροτήματος White Coast της Prodea εργάζονται πυρετωδώς. Μάλιστα η περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες είναι δύο χιλιόμετρα μακριά από το Σαρακήνικο, όπου είχε επικρατήσει σάλος μετά τις εργασίες για την ανέγερση αντίστοιχου ξενοδοχείου και τελικά μπήκε φρένο. Και όμως λίγο πιο κάτω, χτίζεται κανονικά ένα νέο οικολογικό έκτρωμα... Μάλιστα, σε ακριβώς όμορο οικόπεδο απο το White Coast χτίζεται και άλλη ξενοδοχειακή μονάδα 40 δωματίων με 40 πισίνες.
Όπως φαίνεται καθαρά στις εικόνες, η επέκταση της τουριστικής μονάδας στη μέση του Μύτακα έχει προχωρήσει πολύ, ώστε ακόμη και εάν ποτέ η Δικαιοσύνη καταλήξει σε ετυμηγορία κατά της γιγάντωσης του White Coast, τίποτα δεν θα μπορεί να αλλάξει πλέον.
Το νέο «οικολογικό έγκλημα» με πεντάστερο ξενοδοχείο στον Μύτακα της Μήλου δίπλα στο Σαρακήνικο, δείτε βίντεο
Σημερινές φωτογραφίες και βίντεο από τον Μύτακα της Μήλου πιστοποιούν ότι η καταστροφή του μοναδικού φυσικού κάλλους παραλίας συνεχίζεται εντελώς απρόσκοπτα. Παρά τη γενική κατακραυγή και τις νομικές ενέργειες του Δήμου Μήλου καθώς και περιβαλλοντικών οργανώσεων, οι πρέσες και οι μπετονιέρες στο εργοτάξιο του πεντάστερου ξενοδοχειακού συγκροτήματος White Coast της Prodea εργάζονται πυρετωδώς. Μάλιστα η περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες είναι δύο χιλιόμετρα μακριά από το Σαρακήνικο, όπου είχε επικρατήσει σάλος μετά τις εργασίες για την ανέγερση αντίστοιχου ξενοδοχείου και τελικά μπήκε φρένο. Και όμως λίγο πιο κάτω, χτίζεται κανονικά ένα νέο οικολογικό έκτρωμα... Μάλιστα, σε ακριβώς όμορο οικόπεδο απο το White Coast χτίζεται και άλλη ξενοδοχειακή μονάδα 40 δωματίων με 40 πισίνες.
Όπως φαίνεται καθαρά στις εικόνες, η επέκταση της τουριστικής μονάδας στη μέση του Μύτακα έχει προχωρήσει πολύ, ώστε ακόμη και εάν ποτέ η Δικαιοσύνη καταλήξει σε ετυμηγορία κατά της γιγάντωσης του White Coast, τίποτα δεν θα μπορεί να αλλάξει πλέον.
Εν τω μεταξύ, από τον υπερ-εντατικό ρυθμό εκτέλεσης των εργασιών, είναι προφανές ότι οι ιδιοκτήτες της μονάδας προσπαθούν να εκμεταλλευτούν στο έπακρο την χρονοτριβή της Δικαιοσύνης, προκειμένου να δημιουργήσουν τετελεσμένα γεγονότα. Κάτι που, όπως φαίνεται, το έχουν ήδη επιτύχει σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Βάσει του αρχικού σχεδίου, το πολυτελές White Coast προβλέπεται να γίνει πολύ μεγαλύτερο, καθώς από τις υφιστάμενες 30 σουίτες, η χωρητικότητα της μονάδας θα εκτοξευτεί στις 271 σε συνολική επιφανεία 29.421,73 τ.μ.!
Συνεπώς ο όρος «επέκταση» είναι ένας ευφημισμός, εφόσον στην ουσία πρόκειται για την κατασκευή ενός εντελώς νέου, προκλητικά μεγάλων διαστάσεων, συγκροτήματος.
Το οποίο θα περιλαμβάνει πισίνες συνολικής επιφάνειας περίπου 2.000 τετ. μέτρων (σε ένα νησί που δοκιμάζεται σκληρά από τη λειψυδρία).
Η επέκταση του White Coast πραγματοποιείται σε μια ζώνη του Μύτακα Μήλου η οποία είναι ενταγμένη στο εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών του ν. 3937/2011 και εντός χαρακτηρισμένου ως καταφυγίου άγριας ζωής, στο σημείο Γουρνάδο-Φυλακωπή Τριοβασάλου Μήλου. Και, όπως είναι αυτονόητο, η συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμού.
Δείτε την έκταση που θα καταλαμβάνει, πάνω στο κύμα, το ξενοδοχειακό συγκρότημα στον Μύτακα, όταν ολοκληρωθεί:
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
