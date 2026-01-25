«Έχουμε προσφύγει σε ΣτΕ, υπουργεία, ζητήσαμε παρέμβαση της Αρχής Διαφάνειας, κανείς δεν κάνει τίποτα» λέει ο δήμαρχος Μήλου για το νέο οικολογικό έγκλημα, αλλά ο ίδιος δεν έκανε αίτηση αναστολής

Εν τω μεταξύ, από τον υπερ-εντατικό ρυθμό εκτέλεσης των εργασιών, είναι προφανές ότι οι ιδιοκτήτες της μονάδας προσπαθούν να εκμεταλλευτούν στο έπακρο την χρονοτριβή της Δικαιοσύνης, προκειμένου να δημιουργήσουν τετελεσμένα γεγονότα. Κάτι που, όπως φαίνεται, το έχουν ήδη επιτύχει σε πολύ μεγάλο βαθμό.Βάσει του αρχικού σχεδίου, το πολυτελές White Coast προβλέπεται να γίνει πολύ μεγαλύτερο, καθώς από τις υφιστάμενες 30 σουίτες, η χωρητικότητα της μονάδας θα εκτοξευτεί στις 271 σε συνολική επιφανεία 29.421,73 τ.μ.!Συνεπώς ο όρος «επέκταση» είναι ένας ευφημισμός, εφόσον στην ουσία πρόκειται για την κατασκευή ενός εντελώς νέου, προκλητικά μεγάλων διαστάσεων, συγκροτήματος.Το οποίο θα περιλαμβάνει πισίνες συνολικής επιφάνειας περίπου 2.000 τετ. μέτρων (σε ένα νησί που δοκιμάζεται σκληρά από τη λειψυδρία).Η επέκταση του White Coast πραγματοποιείται σε μια ζώνη του Μύτακα Μήλου η οποία είναι ενταγμένη στο εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών του ν. 3937/2011 και εντός χαρακτηρισμένου ως καταφυγίου άγριας ζωής, στο σημείο Γουρνάδο-Φυλακωπή Τριοβασάλου Μήλου. Και, όπως είναι αυτονόητο, η συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμού.Δείτε την έκταση που θα καταλαμβάνει, πάνω στο κύμα, το ξενοδοχειακό συγκρότημα στον Μύτακα, όταν ολοκληρωθεί: