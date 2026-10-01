Μεγαλώνοντας, συνηθίζουμε να μετράμε τις επιτυχίες. Τον πρώτο καλό βαθμό. Το πρώτο μετάλλιο. Το πρώτο γκολ. Την πρώτη φορά που ένα παιδί κάνει ποδήλατο χωρίς βοηθητικές ρόδες.
Έκλεισε το στρατόπεδο Μαρκοπούλου στα Φάρσαλα
Έκλεισε το στρατόπεδο Μαρκοπούλου στα Φάρσαλα
Υποστολή σημαίας και οριστικό λουκέτο μετά από επτά δεκαετίες
Ένας ιστορικός κύκλος άνω των 70 ετών συνεχούς στρατιωτικής παρουσίας στα Φάρσαλα έκλεισε οριστικά, καθώς έκλεισε το στρατόπεδο «Μαρκοπούλου».
Σχεδόν έναν χρόνο μετά τις τελευταίες πληροφορίες για τη μεταφορά της έδρας της μονάδας στον Τύρναβο, χθες πραγματοποιήθηκε η τελευταία υπηρεσία φύλαξης από τους Εθνοφύλακες και από στέλεχος του Στρατοπέδου.
Η εξέλιξη αυτή επισφραγίζει τη διοικητική και λειτουργική απορρόφηση της 61 Μονάδας Επιστράτευσης (ΜΕ) από το στρατόπεδο στον Τύρναβο, που είχε ξεκινήσει σχεδόν πριν από ένα χρόνο στο πλαίσιο του γενικότερου σχεδίου αναδιάρθρωσης και συγχωνεύσεων στρατιωτικών εγκαταστάσεων που υλοποιεί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Το στρατόπεδο «Μαρκοπούλου» φέρει μακρά διαδρομή στην περιοχή, καθώς ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1950, φιλοξενώντας αργότερα την 61 Μ.Ε.
Πηγή: Onlarissa
Σχεδόν έναν χρόνο μετά τις τελευταίες πληροφορίες για τη μεταφορά της έδρας της μονάδας στον Τύρναβο, χθες πραγματοποιήθηκε η τελευταία υπηρεσία φύλαξης από τους Εθνοφύλακες και από στέλεχος του Στρατοπέδου.
Η εξέλιξη αυτή επισφραγίζει τη διοικητική και λειτουργική απορρόφηση της 61 Μονάδας Επιστράτευσης (ΜΕ) από το στρατόπεδο στον Τύρναβο, που είχε ξεκινήσει σχεδόν πριν από ένα χρόνο στο πλαίσιο του γενικότερου σχεδίου αναδιάρθρωσης και συγχωνεύσεων στρατιωτικών εγκαταστάσεων που υλοποιεί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Το στρατόπεδο «Μαρκοπούλου» φέρει μακρά διαδρομή στην περιοχή, καθώς ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1950, φιλοξενώντας αργότερα την 61 Μ.Ε.
Πηγή: Onlarissa
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