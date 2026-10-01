Έκλεισε το στρατόπεδο Μαρκοπούλου στα Φάρσαλα
ΕΛΛΑΔΑ
Στρατόπεδο Λάρισα

Έκλεισε το στρατόπεδο Μαρκοπούλου στα Φάρσαλα

Υποστολή σημαίας και οριστικό λουκέτο μετά από επτά δεκαετίες

Έκλεισε το στρατόπεδο Μαρκοπούλου στα Φάρσαλα
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Ένας ιστορικός κύκλος άνω των 70 ετών συνεχούς στρατιωτικής παρουσίας στα Φάρσαλα έκλεισε οριστικά, καθώς  έκλεισε το στρατόπεδο «Μαρκοπούλου».

Σχεδόν έναν χρόνο μετά τις τελευταίες πληροφορίες για τη μεταφορά της έδρας της μονάδας στον Τύρναβο, χθες πραγματοποιήθηκε η τελευταία υπηρεσία φύλαξης από τους Εθνοφύλακες και από στέλεχος του Στρατοπέδου.

Η εξέλιξη αυτή επισφραγίζει τη διοικητική και λειτουργική απορρόφηση της 61 Μονάδας Επιστράτευσης (ΜΕ) από το στρατόπεδο στον Τύρναβο, που είχε ξεκινήσει σχεδόν πριν από ένα χρόνο στο πλαίσιο του γενικότερου σχεδίου αναδιάρθρωσης και συγχωνεύσεων στρατιωτικών εγκαταστάσεων που υλοποιεί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Το στρατόπεδο «Μαρκοπούλου» φέρει  μακρά διαδρομή στην περιοχή, καθώς ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1950, φιλοξενώντας αργότερα την 61 Μ.Ε.

Πηγή: Onlarissa
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