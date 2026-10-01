Θεσσαλονίκη: Στην Εισαγγελία ο Σέρβος που συνελήφθη μετά από κινηματογραφική επιχείρηση, διώκεται για ληστεία κρυπτονομισμάτων
Θεσσαλονίκη: Στην Εισαγγελία ο Σέρβος που συνελήφθη μετά από κινηματογραφική επιχείρηση, διώκεται για ληστεία κρυπτονομισμάτων
Η ληστεία συνδέεται με κρυπτονομίσματα αξίας πάνω από 50.000 ευρώ σε βάρος ενός ατόμου
Ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών θα βρεθεί ο 23χρονος Σέρβος που έπεσε στα χέρια των αστυνομικών μετά από κινηματογραφική σύλληψη που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης.
Ο νεαρός συνελήφθη, καθώς σε βάρος του εκκρεμεί Ερυθρά Αγγελία διεθνών αναζητήσεων από τις Αρχές της πατρίδας του για ληστεία που φέρεται να τέλεσε από κοινού με άλλους, το 2025, στο Βελιγράδι.
Σύμφωνα με πληροφορίες, από τα διωκτικά έγγραφα προκύπτει ότι η ληστεία συνδέεται με κρυπτονομίσματα αξίας πάνω από 50.000 ευρώ σε βάρος ενός ατόμου.
Η σύλληψή του έγινε από τις ελληνικές Αρχές και συγκεκριμένα από πάνοπλους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς είχαν ενημερωθεί για την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη και διερευνούσαν ακόμη και το ενδεχόμενο σύνδεσής του με σχεδιαζόμενη εγκληματική ενέργεια.
Έτσι, έκαναν έφοδο σε κατάστημα εστίασης και τον συνέλαβαν την ώρα που βρισκόταν με ακόμη τρία άτομα.
Η μεταγωγή του στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης έγινε σήμερα το πρωί και θα μεταφερθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών για την εκτέλεση του εντάλματος των σερβικών αρχών, ώστε να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες που αφορούν το αίτημά τους για έκδοση.
Ο νεαρός συνελήφθη, καθώς σε βάρος του εκκρεμεί Ερυθρά Αγγελία διεθνών αναζητήσεων από τις Αρχές της πατρίδας του για ληστεία που φέρεται να τέλεσε από κοινού με άλλους, το 2025, στο Βελιγράδι.
Σύμφωνα με πληροφορίες, από τα διωκτικά έγγραφα προκύπτει ότι η ληστεία συνδέεται με κρυπτονομίσματα αξίας πάνω από 50.000 ευρώ σε βάρος ενός ατόμου.
Η σύλληψή του έγινε από τις ελληνικές Αρχές και συγκεκριμένα από πάνοπλους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς είχαν ενημερωθεί για την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη και διερευνούσαν ακόμη και το ενδεχόμενο σύνδεσής του με σχεδιαζόμενη εγκληματική ενέργεια.
Έτσι, έκαναν έφοδο σε κατάστημα εστίασης και τον συνέλαβαν την ώρα που βρισκόταν με ακόμη τρία άτομα.
Η μεταγωγή του στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης έγινε σήμερα το πρωί και θα μεταφερθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών για την εκτέλεση του εντάλματος των σερβικών αρχών, ώστε να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες που αφορούν το αίτημά τους για έκδοση.
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