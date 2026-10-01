Με 150 σκάφη στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης διαμαρτύρονται οι αλιείς για το κόστος των καυσίμων, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Αλιείς Θεσσαλονίκη Καύσιμα Διαμαρτυρία

Με 150 σκάφη στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης διαμαρτύρονται οι αλιείς για το κόστος των καυσίμων, δείτε βίντεο

Αντιδρούν για την εκτόξευση της τιμής του ναυτικού πετρελαίου, που έχει φτάσει στο 1,40 ευρώ το λίτρο

Με 150 σκάφη στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης διαμαρτύρονται οι αλιείς για το κόστος των καυσίμων, δείτε βίντεο
Φανή Χαρίση
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Σε απόγνωση βρίσκονται οι επαγγελματίες αλιείς εξαιτίας της πανάκριβης τιμής του πετρελαίου που προμηθεύονται και η οποία έχει φτάσει στο 1,40 ευρώ ανά λίτρο εκτοξεύοντας στα ύψη το κόστος για μια ημέρα ψαρέματος.

Οι επαγγελματίες αλιείς και ιδιοκτήτες παράκτιων σκαφών, γρι-γρι, και μηχανοτρατών ξεκίνησαν δυναμικές κινητοποιήσεων και σήμερα το πρωί κατέφτασαν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης με 150 σκάφη διαμαρτυρόμενοι για το υψηλό κόστος που πλέον όπως λένε τους απαγορεύει να βγουν στα ανοιχτά και να ψαρέψουν.

Είναι χαρακτηριστικό ότι έως πρόσφατα για 1000 λίτρα πετρελαίου πλήρωναν 600 ευρώ καθώς η τιμή του ναυτικού πετρελαίου ήταν μόλις 60 λεπτά του ευρώ, όμως πλέον καλούνται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη και για τα ίδια λίτρα καλούνται να πληρώσουν 1.400 ευρώ!

«2.000 την ημέρα μόνο για καύσιμα»

Όπως είπε ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Μηχανοτρατών Νέας Μηχανιώνας και αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών Μέσης Αλιείας, Κώστας Νταουλτζής οι ημερήσιες καταναλώσεις για τα αλιευτικά σκάφη κυμαίνονται από 1.000 έως 2.000 και 3.000 λίτρα πετρελαίου.

«Ένα μεσαίο αλιευτικό σκάφος χρειάζεται περίπου 2.000€ την ημέρα μόνο για καύσιμα», είπε και διευκρίνισε πως τιμή του πετρελαίου ναυτιλίας βρίσκεται στο 1,40€/λίτρο.

Το εκρηκτικό κόστος καυσίμων αναγκάζει τους επαγγελματίες αλιείς όπως λένε να δέσουν τα σκάφη τους ενώ σημαντικά προβλήματα αντιμετωπίζουν όπως αναφέρουν με τις ζημιές που υφίστανται στα δίχτυα τους από δελφίνια και φυτοπλαγκτόν περιμένοντας από την Πολιτεία να τους αποζημιώσει.



Φανή Χαρίση
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