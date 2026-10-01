Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.
Παραιτήθηκε ο Δημήτρης Μαρτίνης από τη διοίκηση του νοσοκομείου Κεφαλονιάς
Παραιτήθηκε ο Δημήτρης Μαρτίνης από τη διοίκηση του νοσοκομείου Κεφαλονιάς
Ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς, Δημήτρης Μαρτίνης υπέβαλε την παραίτησή του για «πολύ σοβαρούς προσωπικούς λόγους»
Την παραίτησή του από τη θέση του διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς υπέβαλε ο Δημήτρης Μαρτίνης, επικαλούμενος «πολύ σοβαρούς προσωπικούς λόγους».
Καθήκοντα διοικητή θα αναλάβει προσωρινά η αναπληρώτρια διοικήτρια του Μαντζαβινάτειου Νοσοκομείου Ληξουρίου, Ζωή Μοσχονά, όπως μεταδίδει το ekefalonia.
Καθήκοντα διοικητή θα αναλάβει προσωρινά η αναπληρώτρια διοικήτρια του Μαντζαβινάτειου Νοσοκομείου Ληξουρίου, Ζωή Μοσχονά, όπως μεταδίδει το ekefalonia.
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