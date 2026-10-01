ΗΠΑ για την Κυπριακή Ανεξαρτησία: Ισχυρότερη κάθε χρόνο η συνεργασία με την Κύπρο - Αναφορές σε άμυνα και ενέργεια

Ιδιαίτερη σημασία έχει η αναφορά του State Department στη συνεργασία στους τομείς της άμυνας και της ενέργειας, την οποία η Ουάσιγκτον συνδέει άμεσα με την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή