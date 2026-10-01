Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.
ΗΠΑ για την Κυπριακή Ανεξαρτησία: Ισχυρότερη κάθε χρόνο η συνεργασία με την Κύπρο - Αναφορές σε άμυνα και ενέργεια
ΗΠΑ για την Κυπριακή Ανεξαρτησία: Ισχυρότερη κάθε χρόνο η συνεργασία με την Κύπρο - Αναφορές σε άμυνα και ενέργεια
Ιδιαίτερη σημασία έχει η αναφορά του State Department στη συνεργασία στους τομείς της άμυνας και της ενέργειας, την οποία η Ουάσιγκτον συνδέει άμεσα με την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή
Με ιδιαίτερη αναφορά στη διεύρυνση της αμυντικής και ενεργειακής συνεργασίας με την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και με σαφή επανάληψη της αμερικανικής θέσης για επίλυση του Κυπριακού στη βάση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες έστειλαν το μήνυμά τους για την 66η επέτειο της Κυπριακής Ανεξαρτησίας.
Στην ανακοίνωση του State Department για την 1η Οκτωβρίου τονίζεται ότι η εταιρική σχέση ΗΠΑ και Κύπρου «συνεχίζει να ενισχύεται κάθε χρόνο», με την Ουάσιγκτον να ξεχωρίζει την άμυνα, την ενέργεια, τις οικονομικές σχέσεις και την εκπαίδευση ως τους βασικούς τομείς στους οποίους καταγράφεται πρόοδος.
«Εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, απευθύνω θερμά συγχαρητήρια στον λαό της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς γιορτάζει την 66η επέτειο της ανεξαρτησίας του», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Ιδιαίτερη σημασία έχει η αναφορά του State Department στη συνεργασία στους τομείς της άμυνας και της ενέργειας, την οποία η Ουάσιγκτον συνδέει άμεσα με την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή.
Όπως σημειώνεται, «η συνεργασία μας στον τομέα της άμυνας και της ενέργειας έχει ενισχύσει την περιφερειακή ασφάλεια», ενώ οι ΗΠΑ δηλώνουν υπερήφανες για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί παράλληλα στις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις, από τις οποίες, όπως αναφέρεται, επωφελούνται και οι δύο χώρες.
Η συγκεκριμένη αναφορά έρχεται σε συνέχεια της σημαντικής αναβάθμισης που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στις σχέσεις Λευκωσίας και Ουάσιγκτον. Ήδη από τον πρώτο Στρατηγικό Διάλογο ΗΠΑ και Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Οκτώβριο του 2024, είχαν τεθεί στο επίκεντρο η ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, η ενεργειακή συνεργασία, οι επενδύσεις, η διαχείριση κρίσεων και η αμυντική συνεργασία.
Στο Κυπριακό, η αμερικανική θέση παραμένει απολύτως σαφής και κινείται στο πλαίσιο που καθορίζουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.
«Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν σταθερές στη στήριξή τους σε μια λύση υπό κυπριακή ηγεσία και με τη διευκόλυνση των Ηνωμένων Εθνών, η οποία θα επανενώνει το νησί ως διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», αναφέρεται χαρακτηριστικά.
Η ίδια βασική θέση είχε καταγραφεί και στον Στρατηγικό Διάλογο ΗΠΑ και Κύπρου, όπου οι δύο πλευρές είχαν επαναβεβαιώσει τη στήριξή τους στις προσπάθειες για συνολική διευθέτηση του Κυπριακού εντός του συμφωνημένου πλαισίου του ΟΗΕ.
Η επανάληψη της θέσης των ΗΠΑ, αποτελεί και μήνυμα προς την Τουρκία, η οποία επιδιώκει λύση δύο κρατών, η οποία δεν γίνεται αποδεκτή ούτε από τον ΟΗΕ ούτε από την ΕΕ.
Το State Department κάνει ειδική αναφορά και στη διεύρυνση της συνεργασίας στην εκπαίδευση.
Υπενθυμίζει ότι μέσα στη χρονιά υπεγράφη Μνημόνιο Συναντίληψης για την επέκταση του προγράμματος Fulbright English Teaching Assistant, το οποίο προβλέπει την τοποθέτηση νέων Αμερικανών αποφοίτων και επαγγελματιών σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας.
Η Ουάσιγκτον συνδέει μάλιστα τις εκπαιδευτικές ανταλλαγές όχι μόνο με την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, αλλά και με τη δημιουργία περισσότερων επιχειρηματικών ευκαιριών.
Στην ανακοίνωση του State Department για την 1η Οκτωβρίου τονίζεται ότι η εταιρική σχέση ΗΠΑ και Κύπρου «συνεχίζει να ενισχύεται κάθε χρόνο», με την Ουάσιγκτον να ξεχωρίζει την άμυνα, την ενέργεια, τις οικονομικές σχέσεις και την εκπαίδευση ως τους βασικούς τομείς στους οποίους καταγράφεται πρόοδος.
«Εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, απευθύνω θερμά συγχαρητήρια στον λαό της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς γιορτάζει την 66η επέτειο της ανεξαρτησίας του», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Ιδιαίτερη σημασία έχει η αναφορά του State Department στη συνεργασία στους τομείς της άμυνας και της ενέργειας, την οποία η Ουάσιγκτον συνδέει άμεσα με την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή.
Άμυνα και ενέργεια
Όπως σημειώνεται, «η συνεργασία μας στον τομέα της άμυνας και της ενέργειας έχει ενισχύσει την περιφερειακή ασφάλεια», ενώ οι ΗΠΑ δηλώνουν υπερήφανες για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί παράλληλα στις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις, από τις οποίες, όπως αναφέρεται, επωφελούνται και οι δύο χώρες.
Η συγκεκριμένη αναφορά έρχεται σε συνέχεια της σημαντικής αναβάθμισης που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στις σχέσεις Λευκωσίας και Ουάσιγκτον. Ήδη από τον πρώτο Στρατηγικό Διάλογο ΗΠΑ και Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Οκτώβριο του 2024, είχαν τεθεί στο επίκεντρο η ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, η ενεργειακή συνεργασία, οι επενδύσεις, η διαχείριση κρίσεων και η αμυντική συνεργασία.
Στο Κυπριακό, η αμερικανική θέση παραμένει απολύτως σαφής και κινείται στο πλαίσιο που καθορίζουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.
Σταθερή θέση στο Κυπριακό
«Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν σταθερές στη στήριξή τους σε μια λύση υπό κυπριακή ηγεσία και με τη διευκόλυνση των Ηνωμένων Εθνών, η οποία θα επανενώνει το νησί ως διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», αναφέρεται χαρακτηριστικά.
Η ίδια βασική θέση είχε καταγραφεί και στον Στρατηγικό Διάλογο ΗΠΑ και Κύπρου, όπου οι δύο πλευρές είχαν επαναβεβαιώσει τη στήριξή τους στις προσπάθειες για συνολική διευθέτηση του Κυπριακού εντός του συμφωνημένου πλαισίου του ΟΗΕ.
Η επανάληψη της θέσης των ΗΠΑ, αποτελεί και μήνυμα προς την Τουρκία, η οποία επιδιώκει λύση δύο κρατών, η οποία δεν γίνεται αποδεκτή ούτε από τον ΟΗΕ ούτε από την ΕΕ.
Το State Department κάνει ειδική αναφορά και στη διεύρυνση της συνεργασίας στην εκπαίδευση.
Εκπαίδευση και οικονομία
Υπενθυμίζει ότι μέσα στη χρονιά υπεγράφη Μνημόνιο Συναντίληψης για την επέκταση του προγράμματος Fulbright English Teaching Assistant, το οποίο προβλέπει την τοποθέτηση νέων Αμερικανών αποφοίτων και επαγγελματιών σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας.
Η Ουάσιγκτον συνδέει μάλιστα τις εκπαιδευτικές ανταλλαγές όχι μόνο με την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, αλλά και με τη δημιουργία περισσότερων επιχειρηματικών ευκαιριών.
Κλείνοντας το μήνυμα για την 66η επέτειο της ανεξαρτησίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες σημειώνουν ότι προσβλέπουν στην αξιοποίηση όσων επιτεύχθηκαν κατά το προηγούμενο έτος και στην περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας με την Κυπριακή Δημοκρατία τα επόμενα χρόνια.
«Να εμβαθύνουμε τη συνεργασία»
Η φετινή αμερικανική ανακοίνωση είναι χαρακτηριστική και της αλλαγής που έχει συντελεστεί στις διμερείς σχέσεις. Η Κύπρος δεν παρουσιάζεται μόνο ως χώρα με την οποία οι ΗΠΑ διατηρούν παραδοσιακές διπλωματικές σχέσεις, αλλά ως εταίρος με τον οποίο αναπτύσσεται συγκεκριμένη συνεργασία σε άμυνα, ασφάλεια, ενέργεια, οικονομία και εκπαίδευση.
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