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Πορτοκαλί προειδοποίηση από την ΕΜΥ: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις, ποιες περιοχές επηρεάζονται
Πορτοκαλί προειδοποίηση από την ΕΜΥ: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις, ποιες περιοχές επηρεάζονται
Νέα επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού – Στο «κόκκινο» Ιόνιο, Πελοπόννησος, Εύβοια και Θεσσαλία
Σε ισχύ παραμένει η πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΥ για την επιδείνωση του καιρού, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να αναμένονται σε αρκετές περιοχές της χώρας το Σαββατοκύριακο.
Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με αριθμό 13/2026, που εκδόθηκε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, επικαιροποιήθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Όπως επισημαίνεται, υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις σε σχέση με την αρχική πρόβλεψη.
Τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν:
- Τα νησιά του Ιονίου (εκτός από την Κέρκυρα και τους Παξούς), από τις πρώτες πρωινές ώρες έως τις προμεσημβρινές ώρες.
- Την Πελοπόννησο, κυρίως τη Λακωνία, την ανατολική Αρκαδία και τη νότια Αργολίδα, καθώς και τα Κύθηρα, από τις μεσημβρινές ώρες έως αργά τη νύχτα.
Σύμφωνα με την ΕΜΥ, θα επηρεαστούν:
- Η Εύβοια
- Η ανατολική Θεσσαλία, κυρίως η Μαγνησία
- Οι Σποράδες
Τα φαινόμενα προβλέπονται από τις πρώτες πρωινές ώρες έως τις μεσημβρινές.
Η ΕΜΥ σημειώνει ότι το έκτακτο δελτίο θα ανανεωθεί μέσα στις επόμενες 12 ώρες, ενώ οι πολίτες καλούνται να ενημερώνονται από τις επίσημες προειδοποιήσεις και τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία.
Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με αριθμό 13/2026, που εκδόθηκε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, επικαιροποιήθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Όπως επισημαίνεται, υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις σε σχέση με την αρχική πρόβλεψη.
Πού αναμένονται ισχυρά φαινόμενα το ΣάββατοΓια σήμερα, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026, προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ δεν αποκλείονται και χαλαζοπτώσεις.
Τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν:
- Τα νησιά του Ιονίου (εκτός από την Κέρκυρα και τους Παξούς), από τις πρώτες πρωινές ώρες έως τις προμεσημβρινές ώρες.
- Την Πελοπόννησο, κυρίως τη Λακωνία, την ανατολική Αρκαδία και τη νότια Αργολίδα, καθώς και τα Κύθηρα, από τις μεσημβρινές ώρες έως αργά τη νύχτα.
Νέα επιδείνωση την ΚυριακήΤην Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, τα ισχυρά φαινόμενα αναμένεται να μετατοπιστούν ανατολικότερα.
Σύμφωνα με την ΕΜΥ, θα επηρεαστούν:
- Η Εύβοια
- Η ανατολική Θεσσαλία, κυρίως η Μαγνησία
- Οι Σποράδες
Τα φαινόμενα προβλέπονται από τις πρώτες πρωινές ώρες έως τις μεσημβρινές.
Η ΕΜΥ σημειώνει ότι το έκτακτο δελτίο θα ανανεωθεί μέσα στις επόμενες 12 ώρες, ενώ οι πολίτες καλούνται να ενημερώνονται από τις επίσημες προειδοποιήσεις και τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία.
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