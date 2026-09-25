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Πλάκα: Ένα παντζούρι έμεινε να κρέμεται από το κτήριο που σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη, δείτε βίντεο
Πλάκα: Ένα παντζούρι έμεινε να κρέμεται από το κτήριο που σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη, δείτε βίντεο
Στην οδό Λυσικράτους στο κέντρο της Αθήνας έχει σημειωθεί δυνατή έκρηξη από νωρίς το πρωί της Παρασκευής
Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 8:00 το πρωί σε διώροφο κτήριο στην οδό Λυσικράτους, στην Πλάκα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για παλιό κτήριο απέναντι από τους Στύλους του Ολυμπίου Διός το οποίο έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ ένας περαστικός έχει τραυματιστεί ελαφρά από θραύσματα.
Στο μεταξύ, ένα παντζούρι κρέμεται κατά μέσης της οδού Λυσικράτους όπου νωρίτερα κατέρρευσε το κτήριο. Το παντζούρι έχει μπλεχτεί σε καλώδια και μαρτυρά της σφοδρότητα της έκρηξης, καθώς εκσφενδονίστηκε σε απόσταση αρκετών μέτρων.
Δείτε το σχετικό βίντεο:
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για παλιό κτήριο απέναντι από τους Στύλους του Ολυμπίου Διός το οποίο έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ ένας περαστικός έχει τραυματιστεί ελαφρά από θραύσματα.
Στο μεταξύ, ένα παντζούρι κρέμεται κατά μέσης της οδού Λυσικράτους όπου νωρίτερα κατέρρευσε το κτήριο. Το παντζούρι έχει μπλεχτεί σε καλώδια και μαρτυρά της σφοδρότητα της έκρηξης, καθώς εκσφενδονίστηκε σε απόσταση αρκετών μέτρων.
Δείτε το σχετικό βίντεο:
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