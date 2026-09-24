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Ανατράπηκε αυτοκίνητο με μητέρα και 7χρονο παιδί σε παρακαμπτήριο δρόμο του ΒΟΑΚ, μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο
Ανατράπηκε αυτοκίνητο με μητέρα και 7χρονο παιδί σε παρακαμπτήριο δρόμο του ΒΟΑΚ, μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο
Το όχημα βγήκε από την πορεία του στο Σχίσμα - Μητέρα και παιδί τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του ατυχήματος
Στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου μεταφέρθηκαν μία γυναίκα και το 7χρονο παιδί της, έπειτα από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (24/9) στην περιοχή Σχίσμα, κοντά στην Ελούντα. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν βγήκε από τον δρόμο και ανατράπηκε, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές.
Μετά το ατύχημα κινητοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, με ασθενοφόρο να φτάνει στο σημείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Η μητέρα και το παιδί διακομίστηκαν στη συνέχεια στο νοσοκομείο, προκειμένου να λάβουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.
Στην περιοχή έσπευσαν και αστυνομικοί, οι οποίοι ανέλαβαν τη διερεύνηση των αιτίων του τροχαίου.
Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος δρόμος δέχεται αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο, καθώς χρησιμοποιείται ως εναλλακτική διαδρομή λόγω των έργων που εκτελούνται στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ).
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές.
Μετά το ατύχημα κινητοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, με ασθενοφόρο να φτάνει στο σημείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Η μητέρα και το παιδί διακομίστηκαν στη συνέχεια στο νοσοκομείο, προκειμένου να λάβουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.
Στην περιοχή έσπευσαν και αστυνομικοί, οι οποίοι ανέλαβαν τη διερεύνηση των αιτίων του τροχαίου.
Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος δρόμος δέχεται αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο, καθώς χρησιμοποιείται ως εναλλακτική διαδρομή λόγω των έργων που εκτελούνται στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ).
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