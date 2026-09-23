Μια μεγάλη ποντιακή λύρα στήθηκε σε χωριό της Ξάνθης στη μνήμη της Γενοκτονίας των Ποντίων, δείτε εικόνες

Σε ένα μικρό χωριό της Ξάνθης, στη Λευκόπετρα, τα μέλη του πολιτιστικού συλλόγου «Οι Σταυραετοί του Πόντου» προσπαθούν με τις δράσεις και τα έργα τους να δώσουν ζωή στο αγαπημένο τους χωριό και κυρίως να κρατήσουν ζωντανή την ιστορία και τη μνήμη μιας και πρόκειται για ένα προσφυγικό χωριό.
«Είμαστε περίπου 700 κάτοικοι, οι μισοί είμαστε χριστιανοί και οι άλλοι μισοί είναι μουσουλμάνοι. Στο χωριό ήρθαν οι παππούδες μας πρόσφυγες από τον Πόντο κι αυτή την ιστορία και τη μνήμη την τιμούμε» είπε στο protothema.gr η πρόεδρος του δραστήριου πολιτιστικού συλλόγου κ. Κωνσταντίνα Ναβροζίδου.
«Η Βασιλική είχε την επιθυμία να γίνει το μνημείο που να είναι μια μεγάλη ποντιακή λύρα και το οποίο να στηθεί στην κεντρική πλατεία του χωριού μας», είπε η κ Ναβροζίδου.
Χωρίς καμία δεύτερη σκέψη τα μέλη του συλλόγου αποφάσισαν ομόφωνα την κατασκευή του μνημείου και ρίχτηκαν στη μάχη της εύρεσης του δημιουργού του αλλά και των χρημάτων που απαιτούνταν.
Δημιουργός της μεγάλης μπρούτζινης ποντιακής λύρας που έχει ύψος 1,20 μέτρα είναι ο κ. Ιορδάνης Ποιμενίδης και η οποία τοποθετήθηκε σε ένα μαρμάρινο βάθρο δημιουργώντας έτσι ένα μνημείο συνολικού ύψους 3,50 μέτρων.
«Την μπρούτζινη λύρα την φιλοτέχνησε ο Ιορδάνης Ποιμενίδης και ο κατασκευαστής του μνημείου είναι ο καλλιτέχνης και συγγραφέας Δημήτρης Αβούρης ο οποίος έχει κάνει κάποια έργα στην Ξάνθη», ανέφερε η πρόεδρος του πολιτιστικού Συλλόγου.
Κλείσιμο
Το μνημείο κόστισε συνολικά 9.000 ευρώ και τα χρήματα «συγκεντρώθηκαν μέσα από δωρεές του Δήμου, δυο ευεργετών αλλά και τις δωρεές μελών του συλλόγου».
Το μνημείο έχει ήδη στηθεί στην κεντρική πλατεία της Λευκόπετρας και η τελετή των αποκαλυπτηρίων θα γίνει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 18:00 το απόγευμα.
Η εποχή της ταχύτητας και της συνδεσιμότητας, φέρνει την ανάγκη για πολλά περισσότερα από απλώς μια καλή τιμή. Το Nova more έρχεται να καλύψει ακριβώς αυτή την ανάγκη: Η ολοκληρωμένη πρόταση της Nova, ενώνει Internet, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, προσθέτοντας, παράλληλα, υπηρεσίες και δυνατότητες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη.