Χιλιάδες καθηγητές, 1.200+ μαθήματα, δωρεάν επικοινωνία για online ή δια ζώσης μαθήματα στην Ελλάδα.
Άγρια επίθεση στον Πύργο: Πρώην σύντροφος 36χρονης χτύπησε με ρόπαλα εκείνη και τον πατέρα της
Άγρια επίθεση στον Πύργο: Πρώην σύντροφος 36χρονης χτύπησε με ρόπαλα εκείνη και τον πατέρα της
Ο 26χρονος με τον φίλο του μετέβησαν έξω από το σπίτι της 36χρονης με κουκούλες και κρατώντας ρόπαλα και προκάλεσαν φθορές στο αυτοκίνητό της
Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Πύργο Ηλείας με θύματα μια 36χρονη και τον πατέρα της, οι οποίοι κατήγγειλαν ότι δέχθηκαν βίαιη επίθεση με χρήση ροπάλου από τον 26χρονο πρώην σύντροφο της κοπέλας και έναν συνομήλικο φίλο του.
Σύμφωνα με όσα έχουν καταγγελθεί, ο 26χρονος με τον φίλο του μετέβησαν έξω από το σπίτι της 36χρονης με κουκούλες και κρατώντας ρόπαλα και προκάλεσαν φθορές στο αυτοκίνητό της. Μόλις η κοπέλα βγήκε έξω μαζί με τον πατέρα της για να δει τι συμβαίνει, δέχθηκαν απανωτά χτυπήματα με συνέπεια η 36χρονη να υποστεί κάταγμα στο χέρι και ο πατέρας της να τραυματιστεί στο κεφάλι. Ο πατέρας της, ωστόσο, κατάφερε να αποσπάσει την κουκούλα από το πρόσωπο του 26χρονου, και να τον αναγνωρίσει.
Στη συνέχεια οι δύο δράστες τράπηκαν σε φυγή, ενώ πατέρας και κόρη κατήγγειλαν το περιστατικό στην Αστυνομία. Για το συμβάν έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος τους για ενδοοικογενειακή βία και πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και αναζητούνται από τις Αρχές.
Σύμφωνα με όσα έχουν καταγγελθεί, ο 26χρονος με τον φίλο του μετέβησαν έξω από το σπίτι της 36χρονης με κουκούλες και κρατώντας ρόπαλα και προκάλεσαν φθορές στο αυτοκίνητό της. Μόλις η κοπέλα βγήκε έξω μαζί με τον πατέρα της για να δει τι συμβαίνει, δέχθηκαν απανωτά χτυπήματα με συνέπεια η 36χρονη να υποστεί κάταγμα στο χέρι και ο πατέρας της να τραυματιστεί στο κεφάλι. Ο πατέρας της, ωστόσο, κατάφερε να αποσπάσει την κουκούλα από το πρόσωπο του 26χρονου, και να τον αναγνωρίσει.
Στη συνέχεια οι δύο δράστες τράπηκαν σε φυγή, ενώ πατέρας και κόρη κατήγγειλαν το περιστατικό στην Αστυνομία. Για το συμβάν έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος τους για ενδοοικογενειακή βία και πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και αναζητούνται από τις Αρχές.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα