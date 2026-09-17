Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα φέρει το μέλλον, μπορούμε όμως να είμαστε όσο γίνεται πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι με έναν απλό προληπτικό έλεγχο που θα μας δώσει πολύτιμες απαντήσεις για τη γονιμότητά μας.
Ελλάδα - Καύσιμα: Πληρώνουν 27 ευρώ λιγότερα ανά γέμισμα - Σε μόλις τρία χιλιόμετρα απόστασης
Ελλάδα - Καύσιμα: Πληρώνουν 27 ευρώ λιγότερα ανά γέμισμα - Σε μόλις τρία χιλιόμετρα απόστασης
Η εικόνα είναι πραγματική. Μέσα σε λίγα μόλις χιλιόμετρα, ο οδηγός μπορεί να συναντήσει διαφορά άνω των 50 λεπτών στο λίτρο για το ίδιο καύσιμο, ανάλογα με το ποια πλευρά των συνόρων βρίσκεται.
UPD:
Τα νεότερα επίσημα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι το χάσμα μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας παραμένει ιδιαίτερα μεγάλο. Από τις 15 Σεπτεμβρίου, η ανώτατη τιμή της αμόλυβδης 95 στη Βόρεια Μακεδονία διαμορφώνεται στα 100,50 δηνάρια το λίτρο και του diesel στα 99 δηνάρια. Πρόκειται για περίπου 1,63 και 1,61 ευρώ αντίστοιχα.
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UPD:
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