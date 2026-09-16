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Αναβαθμίζονται οι δικαστικές υποδομές της Άμφισσας με προϋπολογισμό 2,24 εκατ. ευρώ
Αναβαθμίζονται οι δικαστικές υποδομές της Άμφισσας με προϋπολογισμό 2,24 εκατ. ευρώ
Παραβρέθηκαν στην υπογραφή της σύμβασης Γιώργος Φλωρίδης, Χρίστος Δήμας, Ιωάννης Μπούγας, Πέλοπας Λάσκος και Σταυρούλα Πήττα
Η αναβάθμιση των δικαστικών υποδομών στη Φωκίδα μπήκε σε τροχιά υλοποίησης. Πρόκειται για την αποκατάσταση και ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού συγκροτήματος των δικαστηρίων Άμφισσας, συνολικού προϋπολογισμού 2,24 εκατ. ευρώ, η σύμβαση για το οποίο υπεγράφη σήμερα, στο υπουργείο Δικαιοσύνης.
Το έργο, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης, χρηματοδοτείται αποκλειστικά από πόρους του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ), αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα σε 700 ημέρες και προβλέπει εκτεταμένες παρεμβάσεις τόσο στη λειτουργικότητα και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων όσο και στην ενεργειακή τους αναβάθμιση.
Στο επίκεντρο του έργου προβλέπεται πλήρης ανακαίνιση, αποκατάσταση της στατικής επάρκειας και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, ενώ ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την ασφάλεια των δικαστικών αρχείων. Στα υπόγεια προβλέπεται η εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος πυρόσβεσης των αρχείων, με τη χρήση αερίου κατασβεστικού υλικού.
Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, αφού ευχαρίστησε για την άψογη συνεργασία του υπουργείου Υποδομών και της «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» με το υπουργείο Δικαιοσύνης, τόνισε:
«Είναι ωραία μέρα σήμερα, διότι καταλήξαμε να υπογράφουμε τη σύμβαση για το Δικαστικό Μέγαρο της Άμφισσας. Και βεβαίως τα συγχαρητήρια πριν από όλους ανήκουν στον υφυπουργό κ. Μπούγα, ο οποίος έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για αυτό το έργο στη Φωκίδα, όπου έχω ξεχάσει να μετράω πλέον τα έργα που γίνονται με τη συμβολή του. Όλα αυτά τα έργα, έχουν μια γενικότερη αξία για τη χώρα, ξεφεύγουν από τον χαρακτηρισμό της τοπικής κοινωνίας και είναι εθνικά έργα.
Παράλληλα, το έργο έχει και σαφή κοινωνική διάσταση, καθώς προβλέπονται παρεμβάσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας. Στους δικαστικούς χώρους θα εγκατασταθεί αναβατήρας ΑμεΑ, ενώ θα δημιουργηθούν οι απαραίτητες υποδομές ώστε η πρόσβαση στα κτίρια να είναι απρόσκοπτη για όλους τους πολίτες. Οι εργασίες δεν περιορίζονται στο εσωτερικό των κτιρίων. Προβλέπεται επίσης ο εξωραϊσμός των εξωτερικών χώρων και των όψεων, με στόχο το κτιριακό συγκρότημα να αναβαθμιστεί χωρίς να απωλέσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Αντίθετα, κεντρικός στόχος είναι η προστασία και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής του κληρονομιάς και της ιστορικής του φυσιογνωμίας. Η αναβάθμιση των υποδομών έρχεται να συνδυαστεί και με την ψηφιακή μετάβαση της Δικαιοσύνης. Η εφαρμογή των ψηφιακών συστημάτων στα δικαστήρια της Άμφισσας, σε συνδυασμό με τις νέες κτιριακές υποδομές, αναμένεται να ενισχύσει τη λειτουργικότητα, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των δικαστικών υπηρεσιών».
Από την πλευρά του ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, δήλωσε: «Με την υπογραφή της σύμβασης προχωρά ένα ουσιαστικό έργο για την αποκατάσταση και την ενεργειακή αναβάθμιση των δικαστικών υποδομών της Άμφισσας, συνολικής δαπάνης περίπου 2,24 εκατ. ευρώ. Το έργο αφορά ένα ιστορικό συγκρότημα τριών διατηρητέων κτιρίων, συνολικής δομημένης επιφάνειας 2.152 τετραγωνικών μέτρων, τα οποία στεγάζουν το Πρωτοδικείο, το πρώην Ειρηνοδικείο και την Εισαγγελία Πρωτοδικών Άμφισσας. Στόχος μας είναι να διαφυλάξουμε τον ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό χαρακτήρα τους και, παράλληλα, να τα καταστήσουμε σύγχρονα, ασφαλή, λειτουργικά και ενεργειακά αποδοτικά».
Και επισήμανε: «Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη θερμομόνωση του κτιριακού κελύφους, την αντικατάσταση κουφωμάτων, ψευδοροφών και δαπέδων, την αναβάθμιση των συστημάτων θέρμανσης, ψύξης και φωτισμού, καθώς και την πλήρη ανακατασκευή των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται και για την πυροπροστασία των κτιρίων, με την πρόβλεψη ειδικού συστήματος πυρόσβεσης στα υπόγεια αρχεία, το οποίο δεν θα προκαλεί φθορές στα έγγραφα. Με την ολοκλήρωση του έργου θα βελτιωθούν ουσιαστικά οι συνθήκες εργασίας για τους δικαστικούς λειτουργούς και τους εργαζομένους, αλλά και η εξυπηρέτηση των πολιτών. Παράλληλα, μέσα από σύγχρονα συστήματα υψηλής ενεργειακής απόδοσης, φωτισμό LED και μηχανισμούς παρακολούθησης της κατανάλωσης, θα περιοριστεί σημαντικά το ενεργειακό αποτύπωμα του συγκροτήματος. Σε στενή συνεργασία με το υπουργείο Δικαιοσύνης και τις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., προχωρούμε στην υλοποίηση ενός έργου με προβλεπόμενη διάρκεια 700 ημερολογιακών ημερών, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Η αναβάθμιση των δημόσιων υποδομών σε ολόκληρη τη χώρα αποτελεί βασική προτεραιότητα του υπουργείου Υποδομών και έργα όπως αυτό στην Άμφισσα έχουν ουσιαστικό αποτύπωμα στην καθημερινότητα και στην ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει το κράτος στους πολίτες».
Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας, υπογράμμισε: «Το εν λόγω έργο, που εντάσσεται στο πρόγραμμα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των κτιριακών υποδομών της Δικαιοσύνης, θα συμβάλει καθοριστικά στην αναβάθμιση του κτιριακού συγκροτήματος των δικαστηρίων της Άμφισσας και στην ανάδειξη και διατήρηση της ιστορικότητας και της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας του εμβληματικού οικοδομήματος του Πρωτοδικείου Άμφισσας. Η Δικαιοσύνη πρέπει να απονέμεται σε χώρους που έχουν κύρος και εξασφαλίζουν αξιοπρεπείς συνθήκες τόσο για τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης όσο και για τους ίδιους τους πολίτες».
«Η παράδοση του έργου αυτού, σε συνδυασμό με την εφαρμογή στα Δικαστήρια της Άμφισσας των ψηφιακών συστημάτων στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Δικαιοσύνης, θα εξασφαλίσει ενεργειακή αποδοτικότητα, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσβασιμότητα για τους δικαστές, τους δικαστικούς υπαλλήλους, τους δικηγόρους και συνολικά για όλους τους πολίτες. Το έργο εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναβάθμιση των δικαστικών υποδομών της χώρας, με στόχο τη δημιουργία σύγχρονων και ασφαλών χώρων απονομής της Δικαιοσύνης, με παράλληλη προστασία της αρχιτεκτονικής και ιστορικής τους ταυτότητας», πρόσθεσε.
Τη σύμβαση υπέγραψαν ο διευθύνων σύμβουλος της «ΚΤΥΠ ΑΕ» Αθανάσιος Γιάνναρης και η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της «ΣΜΙΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Χρυσούλα Τσάλα, παρουσία του υπουργού Δικαιοσύνης Γεώργιου Φλωρίδη, του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα, του υφυπουργού Δικαιοσύνης Ιωάννη Μπούγα και του Γενικού Γραμματέα του υπουργείου Δικαιοσύνης Πέλοπα Λάσκου.
Στην τελετή παρέστησαν ακόμη η Αντιπεριφερειάρχης Φωκίδας Πέγκυ Αραβαντινού-Τζε, ο Δήμαρχος Δωρίδας Δημήτριος Γιαννόπουλος, ο Προϊστάμενος του Πρωτοδικείου Άμφισσας Μεγαπάνος, η πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Άμφισσας Σταυρούλα Πήττα και ο ανεξάρτητος περιφερειακός σύμβουλος και πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Άμφισσας Γεώργιος Δελμούζος.
Το έργο, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης, χρηματοδοτείται αποκλειστικά από πόρους του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ), αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα σε 700 ημέρες και προβλέπει εκτεταμένες παρεμβάσεις τόσο στη λειτουργικότητα και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων όσο και στην ενεργειακή τους αναβάθμιση.
Στο επίκεντρο του έργου προβλέπεται πλήρης ανακαίνιση, αποκατάσταση της στατικής επάρκειας και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, ενώ ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την ασφάλεια των δικαστικών αρχείων. Στα υπόγεια προβλέπεται η εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος πυρόσβεσης των αρχείων, με τη χρήση αερίου κατασβεστικού υλικού.
Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, αφού ευχαρίστησε για την άψογη συνεργασία του υπουργείου Υποδομών και της «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» με το υπουργείο Δικαιοσύνης, τόνισε:
«Είναι ωραία μέρα σήμερα, διότι καταλήξαμε να υπογράφουμε τη σύμβαση για το Δικαστικό Μέγαρο της Άμφισσας. Και βεβαίως τα συγχαρητήρια πριν από όλους ανήκουν στον υφυπουργό κ. Μπούγα, ο οποίος έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για αυτό το έργο στη Φωκίδα, όπου έχω ξεχάσει να μετράω πλέον τα έργα που γίνονται με τη συμβολή του. Όλα αυτά τα έργα, έχουν μια γενικότερη αξία για τη χώρα, ξεφεύγουν από τον χαρακτηρισμό της τοπικής κοινωνίας και είναι εθνικά έργα.
Παράλληλα, το έργο έχει και σαφή κοινωνική διάσταση, καθώς προβλέπονται παρεμβάσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας. Στους δικαστικούς χώρους θα εγκατασταθεί αναβατήρας ΑμεΑ, ενώ θα δημιουργηθούν οι απαραίτητες υποδομές ώστε η πρόσβαση στα κτίρια να είναι απρόσκοπτη για όλους τους πολίτες. Οι εργασίες δεν περιορίζονται στο εσωτερικό των κτιρίων. Προβλέπεται επίσης ο εξωραϊσμός των εξωτερικών χώρων και των όψεων, με στόχο το κτιριακό συγκρότημα να αναβαθμιστεί χωρίς να απωλέσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Αντίθετα, κεντρικός στόχος είναι η προστασία και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής του κληρονομιάς και της ιστορικής του φυσιογνωμίας. Η αναβάθμιση των υποδομών έρχεται να συνδυαστεί και με την ψηφιακή μετάβαση της Δικαιοσύνης. Η εφαρμογή των ψηφιακών συστημάτων στα δικαστήρια της Άμφισσας, σε συνδυασμό με τις νέες κτιριακές υποδομές, αναμένεται να ενισχύσει τη λειτουργικότητα, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των δικαστικών υπηρεσιών».
Από την πλευρά του ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, δήλωσε: «Με την υπογραφή της σύμβασης προχωρά ένα ουσιαστικό έργο για την αποκατάσταση και την ενεργειακή αναβάθμιση των δικαστικών υποδομών της Άμφισσας, συνολικής δαπάνης περίπου 2,24 εκατ. ευρώ. Το έργο αφορά ένα ιστορικό συγκρότημα τριών διατηρητέων κτιρίων, συνολικής δομημένης επιφάνειας 2.152 τετραγωνικών μέτρων, τα οποία στεγάζουν το Πρωτοδικείο, το πρώην Ειρηνοδικείο και την Εισαγγελία Πρωτοδικών Άμφισσας. Στόχος μας είναι να διαφυλάξουμε τον ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό χαρακτήρα τους και, παράλληλα, να τα καταστήσουμε σύγχρονα, ασφαλή, λειτουργικά και ενεργειακά αποδοτικά».
Και επισήμανε: «Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη θερμομόνωση του κτιριακού κελύφους, την αντικατάσταση κουφωμάτων, ψευδοροφών και δαπέδων, την αναβάθμιση των συστημάτων θέρμανσης, ψύξης και φωτισμού, καθώς και την πλήρη ανακατασκευή των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται και για την πυροπροστασία των κτιρίων, με την πρόβλεψη ειδικού συστήματος πυρόσβεσης στα υπόγεια αρχεία, το οποίο δεν θα προκαλεί φθορές στα έγγραφα. Με την ολοκλήρωση του έργου θα βελτιωθούν ουσιαστικά οι συνθήκες εργασίας για τους δικαστικούς λειτουργούς και τους εργαζομένους, αλλά και η εξυπηρέτηση των πολιτών. Παράλληλα, μέσα από σύγχρονα συστήματα υψηλής ενεργειακής απόδοσης, φωτισμό LED και μηχανισμούς παρακολούθησης της κατανάλωσης, θα περιοριστεί σημαντικά το ενεργειακό αποτύπωμα του συγκροτήματος. Σε στενή συνεργασία με το υπουργείο Δικαιοσύνης και τις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., προχωρούμε στην υλοποίηση ενός έργου με προβλεπόμενη διάρκεια 700 ημερολογιακών ημερών, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Η αναβάθμιση των δημόσιων υποδομών σε ολόκληρη τη χώρα αποτελεί βασική προτεραιότητα του υπουργείου Υποδομών και έργα όπως αυτό στην Άμφισσα έχουν ουσιαστικό αποτύπωμα στην καθημερινότητα και στην ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει το κράτος στους πολίτες».
Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας, υπογράμμισε: «Το εν λόγω έργο, που εντάσσεται στο πρόγραμμα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των κτιριακών υποδομών της Δικαιοσύνης, θα συμβάλει καθοριστικά στην αναβάθμιση του κτιριακού συγκροτήματος των δικαστηρίων της Άμφισσας και στην ανάδειξη και διατήρηση της ιστορικότητας και της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας του εμβληματικού οικοδομήματος του Πρωτοδικείου Άμφισσας. Η Δικαιοσύνη πρέπει να απονέμεται σε χώρους που έχουν κύρος και εξασφαλίζουν αξιοπρεπείς συνθήκες τόσο για τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης όσο και για τους ίδιους τους πολίτες».
«Η παράδοση του έργου αυτού, σε συνδυασμό με την εφαρμογή στα Δικαστήρια της Άμφισσας των ψηφιακών συστημάτων στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Δικαιοσύνης, θα εξασφαλίσει ενεργειακή αποδοτικότητα, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσβασιμότητα για τους δικαστές, τους δικαστικούς υπαλλήλους, τους δικηγόρους και συνολικά για όλους τους πολίτες. Το έργο εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναβάθμιση των δικαστικών υποδομών της χώρας, με στόχο τη δημιουργία σύγχρονων και ασφαλών χώρων απονομής της Δικαιοσύνης, με παράλληλη προστασία της αρχιτεκτονικής και ιστορικής τους ταυτότητας», πρόσθεσε.
Τη σύμβαση υπέγραψαν ο διευθύνων σύμβουλος της «ΚΤΥΠ ΑΕ» Αθανάσιος Γιάνναρης και η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της «ΣΜΙΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Χρυσούλα Τσάλα, παρουσία του υπουργού Δικαιοσύνης Γεώργιου Φλωρίδη, του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα, του υφυπουργού Δικαιοσύνης Ιωάννη Μπούγα και του Γενικού Γραμματέα του υπουργείου Δικαιοσύνης Πέλοπα Λάσκου.
Στην τελετή παρέστησαν ακόμη η Αντιπεριφερειάρχης Φωκίδας Πέγκυ Αραβαντινού-Τζε, ο Δήμαρχος Δωρίδας Δημήτριος Γιαννόπουλος, ο Προϊστάμενος του Πρωτοδικείου Άμφισσας Μεγαπάνος, η πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Άμφισσας Σταυρούλα Πήττα και ο ανεξάρτητος περιφερειακός σύμβουλος και πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Άμφισσας Γεώργιος Δελμούζος.
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