Μηχανή παρέσυρε ανδρόγυνο με παιδάκι στην Αλεξάνδρας - Τέσσερις τραυματίες σε «Ερυθρό» και Παίδων «Αγλαΐα Κυριάκου»
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο ατύχημα Λεωφόρος Αλεξάνδρας Τραυματίες ΕΚΑΒ

Μηχανή παρέσυρε ανδρόγυνο με παιδάκι στην Αλεξάνδρας - Τέσσερις τραυματίες σε «Ερυθρό» και Παίδων «Αγλαΐα Κυριάκου»

Το περιστατικό έγινε στις 15:30 στη συμβολή με τη Δέγλερη, απέναντι από το γήπεδο του Παναθηναϊκού

Μηχανή παρέσυρε ανδρόγυνο με παιδάκι στην Αλεξάνδρας - Τέσσερις τραυματίες σε «Ερυθρό» και Παίδων «Αγλαΐα Κυριάκου»
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Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση τριών πεζών (ανδρόγυνο με παιδάκι) από μηχανή και τραυματισμό του οδηγού του δικύκλου σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Το περιστατικό έγινε κατά τις 15:30 στη συμβολή με τη Δέγλερη, απέναντι από το γήπεδο του Παναθηναϊκού, υπό συνθήκες που διερευνώνται. Στο σημείο έσπευσαν τρία ασθενοφόρα που μετέφεραν το ανδρόγυνο και τον οδηγό της μηχανής στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» και το παιδάκι στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριάκου».

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τραυματίες είναι εκτός κινδύνου. Έρευνα για τα αίτια διενεργεί η Τροχαία.

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