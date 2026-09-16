Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Γέφυρα ζωής για τη μεταφορά βρέφους από τους Αμπελόκηπους στο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης, δείτε βίντεο
Γέφυρα ζωής για τη μεταφορά βρέφους από τους Αμπελόκηπους στο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης, δείτε βίντεο
Τρεις ομάδες της Άμεσης Δράσης συνόδευσαν το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο έφτασε μέσα σε 19 λεπτά στο νοσοκομείο
Γέφυρα ζωής πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (16/9)για τη μεταφορά ενός βρέφους από τους Αμπελόκηπους προς το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, τρεις ομάδες της Άμεσης Δράσης συνόδευσαν το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από την περιοχή των Αμπελοκήπων «ανοίγοντας» τον δρόμο, ώστε να φτάσει γρήγορα και με ασφάλεια στο νοσοκομείο. Το ασθενοφόρο ξεκίνησε στις 13:26 από την περιοχή των Αμπελοκήπων και μέσα σε 19 λεπτά έφτασαν στις 13:45 στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, τρεις ομάδες της Άμεσης Δράσης συνόδευσαν το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από την περιοχή των Αμπελοκήπων «ανοίγοντας» τον δρόμο, ώστε να φτάσει γρήγορα και με ασφάλεια στο νοσοκομείο. Το ασθενοφόρο ξεκίνησε στις 13:26 από την περιοχή των Αμπελοκήπων και μέσα σε 19 λεπτά έφτασαν στις 13:45 στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.
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