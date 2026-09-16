Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Τραγωδία στην Πάτρα: Πέθανε βρέφος λίγο μετά τη γέννησή του στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας»
Τραγωδία στην Πάτρα: Πέθανε βρέφος λίγο μετά τη γέννησή του στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας»
Πρόκειται για ένα κοριτσάκι, το οποίο φέρεται να γεννήθηκε πρόωρα και αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας
Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (16/9) στην Πάτρα, καθώς ένα βρέφος πέθανε λίγο μετά τη γέννησή του στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας».
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, πρόκειται για ένα κοριτσάκι, το οποίο φέρεται να γεννήθηκε πρόωρα και αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.
Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το νεογέννητο παιδάκι δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε λίγο μετά τη γέννησή του.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, πρόκειται για ένα κοριτσάκι, το οποίο φέρεται να γεννήθηκε πρόωρα και αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.
Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το νεογέννητο παιδάκι δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε λίγο μετά τη γέννησή του.
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