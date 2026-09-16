Τραγωδία στην Πάτρα: Πέθανε βρέφος λίγο μετά τη γέννησή του στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας»
ΕΛΛΑΔΑ
Νεογνό Βρέφος Πάτρα

Τραγωδία στην Πάτρα: Πέθανε βρέφος λίγο μετά τη γέννησή του στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας»

Πρόκειται για ένα κοριτσάκι, το οποίο φέρεται να γεννήθηκε πρόωρα και αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας

Τραγωδία στην Πάτρα: Πέθανε βρέφος λίγο μετά τη γέννησή του στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας»
Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (16/9) στην Πάτρα, καθώς ένα βρέφος πέθανε λίγο μετά τη γέννησή του στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας».

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, πρόκειται για ένα κοριτσάκι, το οποίο φέρεται να γεννήθηκε πρόωρα και αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το νεογέννητο παιδάκι δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε λίγο μετά τη γέννησή του.

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