Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Προβλήματα στην κυκλοφορία λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στον Κηφισό
Προβλήματα στην κυκλοφορία λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στον Κηφισό
Τα προβλήματα είναι στο ρεύμα προς Πειραιά και ξεκινούν από το ύψος της Λυκόβρυσης
Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφεται στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος.
Δείτε live την κίνηση
Τα προβλήματα στην κάθοδο ξεκινούν από το ύψος της Λυκόβρυσης και φτάνουν μέχρι το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.
Δείτε live την κίνηση
Τα προβλήματα στην κάθοδο ξεκινούν από το ύψος της Λυκόβρυσης και φτάνουν μέχρι το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα