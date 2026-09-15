Ένα ενιαίο σύνολο κατοικιών στους Αμπελόκηπους δίνει νέα διάσταση στην έννοια του urban living
Φωτιά σε πιλοτή πολυκατοικίας στο Γαλάτσι, κάηκαν ΙΧ και μηχανή, δύο άτομα στο νοσοκομείο
Φωτιά σε πιλοτή πολυκατοικίας στο Γαλάτσι, κάηκαν ΙΧ και μηχανή, δύο άτομα στο νοσοκομείο
Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπρησμού
Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε πιλοτή πολυκατοικίας στην οδό Ήρας στο Γαλάτσιφ, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς ένα αυτοκίνητο και μία μοτοσικλέτα, ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές και σε δεύτερο ΙΧ.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία είχε προκαλέσει έντονο καπνό στην περιοχή.
Δύο άτομα που παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας των αναθυμιάσεων, παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.
Τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο να πρόκειται για εμπρηστική ενέργεια.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία είχε προκαλέσει έντονο καπνό στην περιοχή.
Δύο άτομα που παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας των αναθυμιάσεων, παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.
Τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο να πρόκειται για εμπρηστική ενέργεια.
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