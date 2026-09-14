Συνελήφθη 17χρονος που πήγε να αφαιρέσει χρυσή αλυσίδα από λαιμό γυναίκας στον Άγιο Παντελεήμονα
ΕΛΛΑΔΑ
Άγιος Παντελεήμονας Σύλληψη Ανήλικος Ληστεία

Συνελήφθη 17χρονος που πήγε να αφαιρέσει χρυσή αλυσίδα από λαιμό γυναίκας στον Άγιο Παντελεήμονα

Μαζί του ήταν άλλος ένας 17χρονος, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε λεπίδα

Συνελήφθη 17χρονος που πήγε να αφαιρέσει χρυσή αλυσίδα από λαιμό γυναίκας στον Άγιο Παντελεήμονα
3 ΣΧΟΛΙΑ
Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ συνελήφθη, χθες το απόγευμα, 17χρονος Αιγυπτιακής καταγωγής, που αποπειράθηκε να ληστέψει 42χρονη στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, ο 17χρονος το πρωί της ίδιας μέρας προσέγγισε την 42χρονη, η οποία περπατούσε στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα και, με τη χρήση βίας, αποπειράθηκε να της αφαιρέσει τη χρυσή αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό.

Η 42χρονη κάλεσε την 'Αμεση Δράση και αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. μετά από αναζητήσεις στην περιοχή, εντόπισαν τον 17χρονο, τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα.
Μαζί του ήταν άλλος ένας 17χρονος, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε λεπίδα.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα για τον μεν πρώτο για απόπειρα ληστείας και για τον δεύτερο για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πριν σβήσουμε το φως του

Πριν σβήσουμε το φως του

Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.

Η επετειακή συνταγή του φετινού Spetses Mini Marathon

Η Μαρίνα-Λύδα Κουταρέλλη και η Τίνα Κίκιζα βρέθηκαν στην ίδια κουζίνα, έβαλαν τις ποδιές τους και ετοίμασαν μια αυθεντική σπετσιώτικη συνταγή με αφορμή το φετινό Spetses Mini Marathon

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης